“Un médico que salva vidas estadounidenses”. Es venezolano y trabajaba en Texas, pero el ICE se lo llevó

Ezequiel Veliz, un médico venezolano que ejercía en el sur de Texas, fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) después de haber quedado sin autorización de trabajo en Estados Unidos. Su situación se produjo tras un cambio administrativo que, desde enero, paralizó extensiones de visas y permisos para ciudadanos de 39 países, entre ellos Venezuela.

Detención de médico venezolano en Texas: qué ocurrió y por qué intervino la CBP

De acuerdo con The New York Times, el profesional, de 32 años, trabajaba en UT Health Rio Grande Valley, una región reconocida por el gobierno federal como área con escasez de atención médica.

Allí atendía a pacientes con enfermedades de seguimiento frecuente, como diabetes e hipertensión, en una zona donde la disponibilidad de médicos ya era limitada.

El médico venezolano fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza en una carretera del sur de Texas Vezquez & Poudat Pllc

“En una zona como esta, la ausencia incluso de un médico residente como yo es muy grave”, dijo Veliz. “Eso significa que cientos de pacientes no recibirán atención médica”, señaló.

Veliz había ingresado legalmente al país norteamericano y continuaba en trámite migratorio cuando quedó atrapado en una suspensión administrativa que frenó renovaciones de documentos laborales y de residencia para personas de países incluidos en una lista de revisión reforzada.

Al perder la vigencia de su permiso de trabajo, Veliz se vio obligado a dejar sus funciones médicas. Días después, el lunes 6 de abril, fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza en una carretera del sur de Texas.

El caso tomó repercusión porque se trata de un profesional en actividad dentro de un sistema sanitario que ya depende de personal extranjero para cubrir vacantes en zonas con menos cobertura.

El Dr. Veliz se desempeñaba en UT Health, en el Valle del Río Grande, una zona de Texas designada federalmente como desatendida por la falta de profesionales de la salud Google Maps

Médico venezolano en Texas: trayectoria, reconocimiento y rol en zona con falta de profesionales

Durante 2025, Veliz fue reconocido como “residente del año” en su programa de formación, según los antecedentes incluidos en los respaldos presentados para su situación migratoria.

“Puedo afirmar al cien por cien la calidad del Dr. Veliz como médico y como persona. Tuvo un desempeño excepcional durante su formación”, dijo a The New York Times el Dr. Gerardo Muñoz, quien fue supervisor del venezolano en UT Health.

Además de la consulta clínica, había participado en instancias académicas y de evaluación de nuevos aspirantes a residencias médicas. También integró un programa estatal de liderazgo para jóvenes médicos.

Su salida golpea a una región donde muchos centros de salud dependen de residentes y especialistas formados fuera de EE.UU. para sostener la atención primaria, especialmente en comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.

“Es muy importante contar con médicos como él en una zona a la que no suelen ir los médicos estadounidenses”, señaló Muñoz.

Escasez de médicos en EE.UU.: cifras de la AAMC y proyección hasta 2036

El caso ocurre en un contexto de escasez estructural de profesionales de la salud en EE.UU. Según la Asociación de Colegios Médicos Estadounidenses (AAMC, por sus siglas en inglés), el país norteamericano ya enfrenta un faltante de alrededor de 65.000 médicos, y la brecha podría ampliarse hasta 86.000 para 2036.

La presión sobre el sistema responde a varios factores:

El crecimiento de la población.

El envejecimiento de los pacientes.

El retiro progresivo de médicos con más años de ejercicio.

A eso se suma que las facultades locales no alcanzan a cubrir toda la demanda de formación.

Para los programas de residencia que comienzan en julio, había unas 41.000 plazas disponibles, pero solo cerca de 32.000 postulantes provenientes de escuelas de medicina estadounidenses, lo que obliga a cubrir miles de lugares con graduados internacionales.

El caso de Veliz ilustra un problema mayor en el sistema de salud estadounidense, que enfrenta una escasez de aproximadamente 65.000 médicos

Por qué los médicos inmigrantes son clave en el sistema de salud

Según The New York Times, los médicos formados en el exterior representan cerca del 25% del total de doctores en ejercicio en EE.UU. Una parte importante de ellos se desempeña en atención primaria, pediatría, medicina interna y medicina familiar.

Esos campos suelen tener menos postulantes locales por las condiciones laborales, la carga asistencial y la diferencia salarial respecto de otras especialidades. Por eso, los hospitales y centros de salud recurren a profesionales extranjeros para sostener servicios básicos.

“Como ciudadano estadounidense de nacimiento, para mí una persona como el Dr. Veliz es exactamente el tipo de profesional que queremos en EE.UU. para el tratamiento de nuestros pacientes”, dijo el Dr. James Fahey, profesor asistente de medicina familiar y comunitaria en UT Health, en una carta dirigida al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), retomada por The New York Times.

La detención de Veliz aparece como parte de una situación más amplia que alcanzó a médicos, científicos e ingenieros de países incluidos en la política migratoria aplicada por la administración Trump.

Según The New York Times, más de 100 médicos se vieron afectados por demoras o bloqueos en sus permisos. Algunos quedaron en licencia obligada y otros enfrentan la pérdida de sus puestos a medida que vencen sus autorizaciones.