El guiño de DeSantis a Trump que genera polémica en Miami: un terreno de US$67 millones para una biblioteca presidencial

La decisión de ceder un valioso terreno frente a la bahía de Miami para levantar la futura biblioteca presidencial de Donald Trump abrió un nuevo frente político y judicial en Florida. El proyecto, impulsado por el gobernador Ron DeSantis, desató cuestionamientos por el posible beneficio económico que obtendría el presidente mientras todavía permanece en el cargo.

La demanda contra Donald Trump y Ron DeSantis por la biblioteca presidencial en Miami

Según informó Associated Press, un grupo de residentes de Miami presentó una demanda federal contra Donald Trump, Miami Dade College y funcionarios estatales de Florida por la transferencia de un terreno de 2,63 acres (1,06 hectáreas) destinado a la construcción de la biblioteca presidencial del republicano.

El gobernador de Florida facilitó el traspaso formal del terreno en septiembre pasado Imagen compuesta

La presentación judicial sostiene que la operación viola la Cláusula de Emolumentos Domésticos de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe que los estados otorguen beneficios financieros a un presidente en ejercicio.

La querella apunta directamente contra Trump, la fundación encargada de su futura biblioteca y funcionarios estatales, entre ellos Ron DeSantis. Los demandantes consideran que el traspaso constituye una ventaja económica indebida porque el proyecto no sería únicamente un espacio histórico o cultural, sino también un emprendimiento con potencial comercial.

El expediente fue impulsado por abogados del Constitutional Accountability Center, con sede en Washington, junto al estudio jurídico Gelber Schachter & Greenberg, de Miami. Entre los denunciantes aparecen un estudiante de Miami Dade College, dos vecinos de la zona y una organización sin fines de lucro que aspiraba a utilizar el terreno para instalar una granja urbana.

El terreno millonario en Miami que Donald Trump recibirá para su biblioteca presidencial

Associated Press detalló que el lote cedido pertenece a Miami Dade College y se encuentra junto a la Freedom Tower, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad.

El lote de 1,06 hectáreas cedido para el proyecto se encuentra en el corazón del centro de Miami X (@GovRonDeSantis) - (AP Foto/Evan Vucci)

La histórica estructura, de estilo Spanish Revival, fue sede de uno de los primeros periódicos de Miami y más tarde funcionó como centro de asistencia para cientos de miles de cubanos que buscaron asilo en Estados Unidos.

La parcela se ubica frente a Biscayne Bay, rodeada de desarrollos inmobiliarios de lujo y torres residenciales. Su ubicación estratégica explica gran parte de la controversia política y económica que despertó el acuerdo, según indicó AP.

De acuerdo con una tasación realizada en 2025 por la oficina del tasador del condado de Miami-Dade, el terreno tiene un valor aproximado de US$67 millones. Sin embargo, expertos inmobiliarios citados en la demanda aseguran que podría venderse por varios cientos de millones de dólares más debido al crecimiento explosivo del mercado de bienes raíces en la ciudad.

Los demandantes sostienen que el terreno ya no estará disponible para beneficiar a la comunidad estudiantil ni para proyectos comunitarios del centro de Miami. En cambio, argumentan que la propiedad terminaría al servicio de un hotel vinculado al presidente de EE.UU.

Ron DeSantis se refirió a la posibilidad de presentarse nuevamente a presidente de Estados Unidos

Qué papel tuvo Ron DeSantis en la cesión del terreno para la biblioteca de Trump

La controversia tiene un componente político por el involucramiento de Ron DeSantis. Según Associated Press, el gobernador republicano avanzó en septiembre pasado con la transferencia formal del terreno a la fundación de la biblioteca presidencial de Trump.

El gesto fue interpretado por sectores opositores como una señal de acercamiento entre ambos dirigentes luego de años marcados por tensiones políticas y competencia interna dentro del Partido Republicano.

The Guardian recordó además que el mismo día en que se difundieron los planes para la biblioteca, DeSantis firmó una ley para renombrar el aeropuerto internacional de Palm Beach con el nombre del presidente Donald J. Trump.