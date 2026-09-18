Es oficial: Florida aprobó nuevas reglas de IA para las escuelas y ahora los padres tendrán la última palabra

La Junta Estatal de Educación de Florida adoptó nuevas reglas obligatorias sobre el uso de inteligencia artificial (IA) y tecnología educativa en los distritos escolares públicos, las juntas de escuelas charter y las instituciones del Florida College System. La novedad más importante es que los padres deberán brindar su consentimiento explícito.

Las reglas de inteligencia artificial en escuelas de Florida y el permiso familiar

En Florida, el marco comunicado por el Departamento de Educación exige transparencia para las familias, autorización expresa de los padres cuando un estudiante vaya a interactuar directamente con estas herramientas y una alternativa educativa sin IA para quienes no participen.

Las políticas educativas también contemplan que se deberá informar a los padres el nombre de cada herramienta de IA aprobada, los cursos, grados o materias en que se utilizará y la manera en que los estudiantes interactuarán con ella.

Las plataformas destinadas a alumnos de VPK (preescolar voluntario) hasta quinto grado deberán pasar una revisión adicional de adecuación por edad y desarrollo.

Los distritos escolares y las juntas de escuelas charter tendrán hasta el 1 de julio de 2027 para adoptar e implementar sus normas, con miras al ciclo escolar 2027-2028.

“Florida no tercerizará la infancia a un chatbot”, afirmó el gobernador Ron DeSantis. “Celebramos las herramientas que ayudan a los maestros a enseñar y a los alumnos a aprender. No aceptaremos herramientas que oculten información a los padres, recopilen datos de los estudiantes, califiquen a los niños en secreto o pretendan hacerse pasar por amigos. En este estado, el maestro está frente a la clase, el padre tiene la última palabra y el estudiante sigue teniendo que pensar”.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, no prohibió el uso de la IA en las escuelas, pero creó un marco regulatorio para que los padres tengan mayor poder de decisión (Archivo) Fotomontaje editado con IA (AP)

Prohibición estricta en Florida para la IA: necesidades sociales o emocionales

Las reglas de Florida prohíben herramientas diseñadas para atender necesidades sociales o emocionales de los estudiantes, simular compañía o una relación afectiva, o emplear diseño antropomórfico para fomentar el vínculo con una máquina.

También vetan la vigilancia no divulgada de la conducta, la puntuación social y los perfiles psicológicos.

Exigencias en Florida para el uso de la IA

Entre las exigencias para escuelas y proveedores figuran:

Avisar a los padres cuando se apruebe una herramienta educativa con IA, identificando la plataforma, los cursos involucrados y la forma de uso estudiantil.

cuando se apruebe una herramienta educativa con IA, identificando la plataforma, los cursos involucrados y la forma de uso estudiantil. Ofrecer a los padres la posibilidad de autorizar expresamente el uso directo de la herramienta por su hijo o elegir una alternativa sin IA.

el uso directo de la herramienta por su hijo o elegir una alternativa sin IA. Prohibir que los proveedores vendan, moneticen o exploten comercialmente datos estudiantiles para entrenar modelos de inteligencia artificial.

estudiantiles para entrenar modelos de inteligencia artificial. Establecer normas de integridad académica y reportar incidentes en los que una herramienta de IA comprometa la integridad de los sistemas de datos escolares.

y reportar incidentes en los que una herramienta de IA comprometa la integridad de los sistemas de datos escolares. Capacitar a docentes y administradores sobre riesgos, límites, seguridad y cumplimiento relacionados con la IA.

Las reglas no prohíben toda la inteligencia artificial. Florida permite su uso como apoyo a la enseñanza, siempre que complemente y no reemplace el juicio profesional de docentes y profesores, el aprendizaje del alumno y la protección de la privacidad.

El comisionado de Educación, Henry Mack, también ordenó actualizar los estándares K-12 de ciencias de la computación y el Florida Digital Classrooms Plan, que deberá evaluar la tecnología por resultados de aprendizaje, evidencia de efectividad y desempeño estudiantil, no solo por tiempo de pantalla.

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IA en escuelas de NYC

Nueva York impuso una moratoria de un año para herramientas de IA dirigidas a alumnos desde 2K/preescolar hasta octavo grado durante el ciclo 2026-2027, mientras mantiene programas piloto limitados y supervisados en secundaria. Además, prohibió los chatbots de compañía en todos los niveles.

IA en el LAUSD

En Los Ángeles, el distrito LAUSD bloqueó el acceso de estudiantes a herramientas de IA generativa (incluidos ChatGPT, Claude, Gemini y funciones integradas en Google Workspace) en computadoras y tabletas emitidas por el distrito, para todos los grados y mientras revisa sus normas de seguridad, uso pedagógico y protección de datos.

La restricción no impide por sí sola el uso desde cuentas o dispositivos personales, aunque el bloqueo se mantiene cuando el alumno inicia sesión con su perfil del distrito.

El uso de la IA en las escuelas de Estados Unidos se encuentra bajo presión por las consecuencias que genera en el aprendizaje Fotomontaje generado con IA

Las reglas de IA en Florida en pocas líneas

¿Qué nuevas reglas ha adoptado Florida sobre la IA en sus escuelas? La Junta Estatal de Educación de Florida adoptó reglas que exigen transparencia para las familias, autorización parental para la interacción con IA, y una alternativa educativa sin IA en sus sistemas escolares y universidades.

¿Quién debe autorizar el uso de herramientas de IA para los estudiantes en Florida? Los padres deben dar autorización expresa para que sus hijos interactúen directamente con herramientas de IA. También se les debe informar sobre la herramienta, los cursos involucrados y la forma de uso.

¿Hasta cuándo tienen plazo los distritos escolares de Florida para implementar estas normas? Los distritos escolares y las juntas de escuelas charter tienen hasta el 1 de julio de 2027 para adoptar e implementar estas normas, con miras al ciclo escolar 2027-2028.

¿Qué tipo de herramientas de IA están explícitamente prohibidas en las escuelas de Florida? Las reglas prohíben herramientas para atender necesidades emocionales, simular compañía, usar diseño antropomórfico, o realizar vigilancia no divulgada, puntuación social y perfiles psicológicos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.