Es oficial: la ley promulgada por Ron DeSantis en Florida que exige educación anticomunista en las escuelas

Florida comenzó el ciclo escolar 2026-2027 con una nueva exigencia educativa que amplía de manera significativa la enseñanza sobre la historia del comunismo en sus escuelas. La medida impulsada por el gobernador Ron DeSantis establece que los estudiantes de secundaria reciban una formación más amplia sobre estos regímenes, sus consecuencias y el sufrimiento provocado bajo esos gobiernos.

Florida: los nuevos estándares sobre comunismo de DeSantis

La entrada en vigor de los nuevos estándares de Historia del Comunismo fue celebrada por Ron DeSantis en Miami , junto con dirigentes educativos y sobrevivientes de distintos regímenes.

de fue celebrada por en , junto con dirigentes educativos y sobrevivientes de distintos regímenes. La iniciativa busca que los alumnos incorporen conocimientos sobre la evolución histórica de dicha corriente de pensamiento y sus efectos en diferentes partes del mundo.

En un mensaje publicado en X, DeSantis sostuvo que Florida se convirtió en un referente para quienes escaparon de regímenes comunistas y destacó que el estado comenzó a aplicar sus nuevos estándares educativos sobre esta materia.

DeSantis afirmó: “Florida está orgullosa de ser el faro de libertad para quienes escaparon de los horrores del comunismo”. También sostuvo que los estudiantes conocerán historias de personas que experimentaron opresión en Cuba, la Unión Soviética, China y otros lugares.

El mandatario cerró su mensaje con una advertencia vinculada con la preservación de las libertades: “Debemos permanecer siempre vigilantes y nunca dar por sentadas nuestras libertades”.

El comunicado de prensa del gobernador describió los nuevos estándares como los más completos de Estados Unidos.

El documento sostiene que el objetivo es que los alumnos comprendan las consecuencias de la ideología comunista, entre ellas la pérdida de derechos individuales, la concentración del poder gubernamental y el sufrimiento humano.

La ley de Florida que amplía la enseñanza sobre la historia del comunismo

El gobierno estatal presentó su implementación como la continuación de una política que comenzó en 2022 y que posteriormente fue ampliada mediante una nueva legislación.

En 2022, Ron DeSantis firmó la House Bill 395, una ley que creó el Victims of Communism Day, o Día de las Víctimas del Comunismo, y estableció una primera obligación para las escuelas de Florida.

La norma dispuso que los centros educativos ofrecieran al menos 45 minutos de enseñanza durante esa jornada.

El gobernador Ron DeSantis celebró la medida en Miami junto con sobrevivientes de distintos regímenes y autoridades educativas X de DeSantis

El contenido debía abordar la historia de los regímenes comunistas y las condiciones que, de acuerdo con los materiales oficiales del estado, enfrentaron sus víctimas.

Entre los temas mencionados se incluyeron la pobreza, el hambre, las migraciones forzadas, la violencia política y la eliminación o restricción de libertades fundamentales, particularmente las de expresión y de religión.

Dos años después, en 2024, DeSantis firmó la Senate Bill 1264. Esa legislación amplió el requisito existente y estableció que los estudiantes recibieran una comprensión más completa de la historia del comunismo y de su impacto a escala internacional.

Florida: cómo se aplican los estándares sobre comunismo desde 2026

El siguiente paso llegó en noviembre de 2025 , cuando el State Board of Education de Florida aprobó los nuevos estándares de historia del comunismo.

, cuando el State Board of Education de de historia del comunismo. El Departamento de Educación estatal informó que las reglas fueron elaboradas por educadores y especialistas en contenidos y que comenzarían a aplicarse durante el año escolar 2026-2027.

El organismo educativo presentó la decisión como un refuerzo de los estándares de estudios sociales ya existentes en el estado. La intención declarada es que los alumnos estudien los orígenes del comunismo, sus consecuencias y sus efectos en distintas regiones del mundo.

Durante 2026, los estándares fueron revisados nuevamente para incorporar acontecimientos recientes. Entre ellos se incluyeron la acusación formal contra Raúl Castro y el colapso del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, como referencias contemporáneas vinculadas con los regímenes comunistas.

El gobierno de Florida definió los nuevos contenidos como los más completos de EE. UU. flgov.com

Qué contenidos sobre el comunismo deberán estudiar los alumnos de Florida

El material oficial identifica diferentes consecuencias históricas que los estudiantes deberán analizar dentro de esta enseñanza. Entre los principales aspectos señalados por los documentos estatales aparecen:

La pobreza y el hambre experimentadas bajo determinados regímenes comunistas.

Las migraciones y desplazamientos forzados.

La violencia política y la persecución.

La represión de libertades fundamentales.

La restricción de la libertad de expresión.

La limitación de la libertad religiosa.

La concentración del poder gubernamental.

La pérdida de derechos y libertades individuales.

Los efectos históricos y globales de los regímenes comunistas.

La propuesta también busca relacionar el estudio de estos acontecimientos con el funcionamiento de la república constitucional de Estados Unidos.

El propósito declarado por las autoridades es que el conocimiento histórico contribuya a una mayor valoración de las libertades, las oportunidades y las protecciones constitucionales.