Es oficial: la ley SB 432 que entra en vigor en octubre y fue firmada por Ron DeSantis en Florida

Florida tendrá nuevas restricciones sobre la venta de óxido nitroso y endurecerá las sanciones relacionadas con la xilazina a partir del 1° de octubre de 2026. La medida quedó formalmente establecida luego de que el gobernador Ron DeSantis firmara la ley SB 432 el pasado 16 de junio, una iniciativa que nació a partir de la historia de una mujer que murió tras años de adicción a una sustancia que podía comprarse legalmente en comercios de todo el estado.

Florida y la ley SB 432: qué cambia a partir del 1° de octubre

La ley SB 432, denominada oficialmente “Meg’s Law”, fue aprobada de manera unánime por la Legislatura estatal y entrará en vigor el 1° de octubre de 2026.

Varias leyes firmadas por el gobernador DeSantis entran en vigor en octubre 2026 Oficina del gobernador de Florida

Su principal objetivo es restringir el acceso al óxido nitroso, una sustancia conocida popularmente como “gas de la risa” y comercializada en algunos casos mediante cartuchos vendidos en tiendas de conveniencia y establecimientos especializados en productos para fumadores.

Según la legislación, los distribuidores de tabaco o nicotina, así como sus empleados o representantes, tendrán prohibido poseer, vender, entregar o proporcionar óxido nitroso en sus establecimientos habilitados. La prohibición también alcanza a quienes tengan la intención de vender este producto desde esos locales.

La nueva regulación establece que quienes incumplan estas disposiciones cometerán un delito grave de tercer grado y quedarán sujetos a las sanciones previstas en la legislación penal de Florida.

Sin embargo, la norma contempla algunas excepciones. Los supermercados y tiendas de comestibles autorizados por el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida podrán seguir con la comercialización de productos alimenticios terminados que utilicen óxido nitroso exclusivamente como propelente, como ocurre con ciertos envases de crema batida.

Además, la ley aclara que la intención no es eliminar el uso industrial o alimentario legítimo de la sustancia, sino evitar que sea utilizada para inducir estados de intoxicación.

Ron DeSantis firmó una ley impulsada por una tragedia familiar

De acuerdo con una publicación del medio South Lake Tablet, la iniciativa fue impulsada en memoria de Margaret “Meg” Caldwell, una mujer que falleció a los 29 años después de desarrollar una fuerte dependencia al óxido nitroso.

Ron DeSantis explicó por qué elevó su propuesta de eliminar gradualmente los impuestos a la propiedad

Meg consumía la sustancia al inhalar cartuchos que podía adquirir sin restricciones en tiendas de conveniencia y comercios especializados. Lo que comenzó como un hábito ocasional se transformó en una adicción que se extendió durante cinco años y provocó múltiples complicaciones de salud.

La publicación South Lake Tablet señala que el consumo constante redujo considerablemente sus niveles de vitamina B-12, una situación que derivó en cuadros de parálisis y otros problemas físicos severos.

Meg llegó a ser internada en un centro de rehabilitación para tratar su adicción. Sin embargo, tras recibir el alta, volvió a consumir la sustancia y su estado empeoró progresivamente.

Florida: la historia de Meg Caldwell que impulsó el cambio legislativo

Según South Lake Tablet, la hermana de Meg, Kathleen Dial, intentó frenar la situación durante años. Incluso se comunicó con distintos comercios para pedir que dejaran de venderle los cartuchos.

En una entrevista realizada en 2025, recordó la impotencia que sintió la familia ante la falta de herramientas legales para intervenir. “Llamamos a las tiendas que sabíamos que Meg frecuentaba y les rogamos que no le vendieran más. La respuesta habitual de los empleados o dueños era: ‘Ella tiene la edad legal y vendemos cosas legales’. Nos sentimos totalmente indefensos ante la situación”, afirmó.

Con el paso del tiempo, la dependencia se agravó hasta el punto de que Meg permanecía estacionada frente a los comercios, consumía todos los cartuchos que acababa de comprar y regresaba inmediatamente para adquirir más.

La adicción llegó a costarle alrededor de 400 dólares diarios. Finalmente, el 24 de noviembre de 2024, fue encontrada sin vida dentro de su automóvil cerca de un local comercial del área de Orlando. En el lugar había decenas de cartuchos de óxido nitroso.

Tras la muerte de su hermana, Kathleen Dial decidió impulsar cambios legislativos y campañas de concientización sobre los riesgos asociados al consumo no regulado de esta sustancia.

El nuevo paquete de leyes firmado por Ron DeSantis

Florida y la SB 432: las nuevas sanciones relacionadas con la xilazina

La ley no se limita únicamente al óxido nitroso. El texto legal también modifica distintas disposiciones sobre la xilazina, un medicamento utilizado en veterinaria para la sedación, anestesia y analgesia de grandes mamíferos.

La normativa crea nuevos delitos vinculados a la fabricación, venta, distribución y tráfico de esta sustancia. Además, incorpora una nueva figura penal denominada “tráfico de xilazina”, que establece condenas obligatorias y multas económicas según la cantidad involucrada.

Las sanciones quedan divididas de la siguiente manera: