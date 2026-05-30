Back to School sin impuestos en Florida: cuándo empieza el nuevo feriado fiscal para útiles, ropa y computadoras

El próximo 20 de julio iniciará en Florida el periodo de exención de impuestos sobre las ventas para el regreso a clases. El objetivo, de acuerdo con la legislación estatal, es brindar ahorros en productos esenciales para las familias, como útiles, ropa y computadoras.

Fechas de exención de impuestos de útiles escolares en Florida

De acuerdo con un documento emitido por el Senado de Florida, en 2026 se tomó la decisión de ajustar el periodo de exención de impuestos sobre las ventas de regreso a clases para que coincida mejor con el “Back to School”.

Florida ofrece una temporada sin impuestos para la compra de productos escolares Santiago Filipuzzi

Así, el periodo se extenderá del 20 de julio al 20 de agosto de 2026 y no durante todo agosto como se establecía anteriormente. Aunque no se han publicado las especificaciones para este año, no se esperan cambios en los productos, requisitos y precios que el Departamento de Impuestos de Florida compartió el año pasado, por ejemplo:

Computadoras personales para uso doméstico o personal con un precio de hasta US$1500

Calculadoras

Escritorios

Tabletas

Teclados

Módems

Monitores

Software no recreativo

Dispositivos periféricos

Asistentes digitales personales

Routers

Mochilas

Material escolar como carpetas, cintas adhesivas, cuadernos, lápices, borradores, pegamentos, marcadores, bolígrafos, tijeras y engrapadoras

Material didáctico y rompecabezas con un precio de venta de US$30 o menos

Prendas de vestir, calzado y accesorios con un precio de venta de US$100 o menos por artículo

Sobre el periodo de beneficio fiscal, el senador de Miami Springs Bryan Avila dijo que se trata de un programa muy popular y utilizado que permite a las familias planificar y organizar mejor las compras de regreso a clases.

Florida ofrece el no cobro de impuestos a productos escolares durante ciertas fechas Captura de pantalla de YouTube Ron DeSantis

Programas en Florida que benefician el cuidado infantil y la educación

En el documento del Senado de Florida, también se explica que, además de la compra de ropa, tecnología y útiles escolares sin impuestos, hay otras iniciativas que buscan ayudar a la economía familiar, entre ellas:

Se extendió el programa de crédito fiscal para el cuidado infantil que incentiva a las empresas a construir instalaciones para beneficiar a las familias, principalmente a madres lactantes y bebés.

que incentiva a las empresas a construir instalaciones para beneficiar a las familias, principalmente a madres lactantes y bebés. La ley 7031E aumentó los créditos fiscales para el programa Familias Fuertes , a través del cual las empresas pueden apoyar a organizaciones benéficas elegibles que brindan servicios centrados en el bienestar infantil.

, a través del cual las empresas pueden apoyar a organizaciones benéficas elegibles que brindan servicios centrados en el bienestar infantil. Por esa misma ley, los residentes de Florida pueden comprar una camioneta u otro vehículo pesado y donar el impuesto sobre las ventas a una organización dedicada a financiar becas escolares.

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Otros beneficios fiscales anunciados en Florida

Además de la exención de impuestos sobre las ventas de artículos escolares, el paquete de alivio fiscal 2026 de Florida incluye otros ahorros: