Back to School sin impuestos en Florida: cuándo empieza el nuevo feriado fiscal para útiles, ropa y computadoras
En 2026, se decidió modificar la fecha para que coincidiera mejor con el regreso a clases
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El próximo 20 de julio iniciará en Florida el periodo de exención de impuestos sobre las ventas para el regreso a clases. El objetivo, de acuerdo con la legislación estatal, es brindar ahorros en productos esenciales para las familias, como útiles, ropa y computadoras.
Fechas de exención de impuestos de útiles escolares en Florida
De acuerdo con un documento emitido por el Senado de Florida, en 2026 se tomó la decisión de ajustar el periodo de exención de impuestos sobre las ventas de regreso a clases para que coincida mejor con el “Back to School”.
Así, el periodo se extenderá del 20 de julio al 20 de agosto de 2026 y no durante todo agosto como se establecía anteriormente. Aunque no se han publicado las especificaciones para este año, no se esperan cambios en los productos, requisitos y precios que el Departamento de Impuestos de Florida compartió el año pasado, por ejemplo:
- Computadoras personales para uso doméstico o personal con un precio de hasta US$1500
- Calculadoras
- Escritorios
- Tabletas
- Teclados
- Módems
- Monitores
- Software no recreativo
- Dispositivos periféricos
- Asistentes digitales personales
- Routers
- Mochilas
- Material escolar como carpetas, cintas adhesivas, cuadernos, lápices, borradores, pegamentos, marcadores, bolígrafos, tijeras y engrapadoras
- Material didáctico y rompecabezas con un precio de venta de US$30 o menos
- Prendas de vestir, calzado y accesorios con un precio de venta de US$100 o menos por artículo
Sobre el periodo de beneficio fiscal, el senador de Miami Springs Bryan Avila dijo que se trata de un programa muy popular y utilizado que permite a las familias planificar y organizar mejor las compras de regreso a clases.
Programas en Florida que benefician el cuidado infantil y la educación
En el documento del Senado de Florida, también se explica que, además de la compra de ropa, tecnología y útiles escolares sin impuestos, hay otras iniciativas que buscan ayudar a la economía familiar, entre ellas:
- Se extendió el programa de crédito fiscal para el cuidado infantil que incentiva a las empresas a construir instalaciones para beneficiar a las familias, principalmente a madres lactantes y bebés.
- La ley 7031E aumentó los créditos fiscales para el programa Familias Fuertes, a través del cual las empresas pueden apoyar a organizaciones benéficas elegibles que brindan servicios centrados en el bienestar infantil.
- Por esa misma ley, los residentes de Florida pueden comprar una camioneta u otro vehículo pesado y donar el impuesto sobre las ventas a una organización dedicada a financiar becas escolares.
Otros beneficios fiscales anunciados en Florida
Además de la exención de impuestos sobre las ventas de artículos escolares, el paquete de alivio fiscal 2026 de Florida incluye otros ahorros:
- La ley HB 7031E incluye una exención de impuestos sobre las ventas para artículos de campamento, pesca y caza. Estará vigente del 1 de septiembre al 31 de diciembre.
- La normativa también establece una exención de impuestos sobre las ventas para ventanas y puertas resistentes a impactos, de manera que los hogares puedan prepararse ante desastres como huracanes. Tiene una vigencia de tres años y también elimina el recargo sobre las ventas de tanques de propano.
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