“Gang-related language”: la ley de DeSantis que establece nuevos criterios para calificar a “bandas criminales” en Florida

Una nueva ley en Florida establecerá nuevos criterios para calificar a “bandas criminales”. El texto legislativo ya fue aprobado en ambas cámaras y, si el gobernador Ron DeSantis lo firma, entrará en vigor en octubre de este año. Según la nueva definición, si se cumplen dos de los requisitos especificados, las autoridades podrían actuar en consecuencia.

La ley de Ron DeSantis que establece nuevos criterios para calificar a “bandas criminales”

La ley CS/HB 429 introduce cambios específicos centrados en la precisión legal para identificar y procesar actividades relacionadas con pandillas en Florida.

Bajo estos nuevos términos, se creó por primera vez una definición de “lenguaje de pandillas”, así como también se determinaron los criterios para clasificar a una persona como “miembro de una banda criminal”.

Las autoridades podrán clasificar a una persona como miembro de una "banda criminal" si cumple dos de los criterios establecidos por la nueva ley en Florida Freepik.

Según el documento de la Legislatura estatal, para ser considerado legalmente como miembro de una banda, una persona debe cumplir con al menos dos de los criterios enumerados en la ley:

Admisión en redes sociales: se incluye explícitamente el ingreso a una banda realizada a través de plataformas en línea .

se incluye explícitamente el ingreso a una banda realizada a través de . Identificación por el cónyuge: se amplía el criterio de aceptación por parte de familiares; además de padres o tutores, ahora la identificación realizada por un cónyuge que conviva con la persona es válida para este fin.

se amplía el criterio de aceptación por parte de familiares; además de padres o tutores, ahora la identificación realizada por un es válida para este fin. Reclamo por parte de la banda: se añade como nuevo criterio el ser identificado por la propia pandilla criminal como uno de sus miembros.

se añade como nuevo criterio el ser como uno de sus miembros. Reducción en la frecuencia de asociación: el número de veces que una persona debe ser observada en compañía de miembros conocidos de una banda para cumplir este criterio se reduce de cuatro a dos o más veces .

el número de veces que una persona debe ser observada en compañía de miembros conocidos de una banda para cumplir este criterio se reduce de cuatro a . Comunicaciones más amplias: ya no solo cuenta el atribuirse la responsabilidad de un crimen, sino cualquier comunicación que indique afiliación o actividad de la organización delictiva , o la aceptación de responsabilidad por un crimen cometido por cualquier miembro de la misma.

ya no solo cuenta el atribuirse la responsabilidad de un crimen, sino cualquier comunicación que indique , o la aceptación de responsabilidad por un crimen cometido por cualquier miembro de la misma. Uso de lenguaje específico en línea: se añade un nuevo criterio por el uso de palabras relacionadas con pandillas en redes sociales o plataformas digitales, siempre que se haga para promover actividades de la organización.

Como parte de la nueva legislación, si un solo acto satisface más de uno de los criterios mencionados, cada uno de ellos se considerará cumplido de forma independiente para alcanzar el mínimo requerido para la clasificación.

El “lenguaje criminal” que introduce la nueva ley de Ron DeSantis en Florida

Al margen de la ampliación de los criterios para identificar a un miembro de una banda delictiva, una novedad importante de la ley corresponde al “lenguaje criminal”. Por primera vez, los legisladores crearon una definición formal para el término “gang-related language”.

Las autoridades podrían revisar las redes sociales de una persona para considerarla miembro de una "banda criminal" bajo los términos de la nueva ley en Florida Freepik

Esto corresponde a cualquier declaración verbal o escrita (incluyendo formatos digitales, memes, nombres de usuario o correos electrónicos) que:

Indique afiliación a una banda.

Apoye actividades del grupo criminal.

Utilice códigos, símbolos o terminología reconocida y asociada con organizaciones delictivas.

El objetivo de la nueva regulación es modernizar los términos para que las autoridades puedan actuar frente a las bandas criminales, que dejaron de usar marcadores tradicionales (como colores o territorios fijos) para operar y reclutar principalmente a través de redes sociales y mensajería encriptada.

Qué falta para que entre en vigor la ley de Ron DeSantis de las “bandas criminales” en Florida

El proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado de Florida. El último evento registrado (con fecha del 10 de marzo de 2026) es que fue “ordenado para su inscripción”. Esto significa que se preparó la versión final y definitiva que se envía al despacho del gobernador para su revisión.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, podría aprobar la nueva ley sobre las "bandas criminales" @GovRonDeSantis

Para entrar en vigor según las disposiciones judiciales del estado, el texto debe ser aprobado por DeSantis o, en su defecto, que se convierta en ley sin su firma al no vetarlo en el plazo legal establecido.

De esta manera, si el gobernador decide firmarlo pronto o no toma ninguna medida dentro del período legislativo, las nuevas normas entrarán en vigor el 1° de octubre de este año.