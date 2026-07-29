Escuelas de Florida probarán drones que lanzan gel pimienta para enfrentar a tiradores activos

Tres escuelas de Florida incorporarán durante el próximo ciclo lectivo drones contra tiradores activos. Ante una amenaza armada, los dispositivos podrán lanzar gel pimienta, romper ventanas y embestir al agresor mientras llega la policía.

Las tres escuelas de Florida que probarán drones contra tiradores activos

De acuerdo con The Washington Post, los establecimientos seleccionados son Deltona High School, una escuela pública situada al norte de Orlando que cuenta con unos 1700 alumnos y ya instaló el sistema al finalizar el último ciclo lectivo; Boyd H. Anderson High School, ubicada cerca de Fort Lauderdale; y Godby High School, en Tallahassee.

Docentes podrán activar los dispositivos mediante una aplicación o botones de pánico instalados en las aulas Fotomontaje realizado con IA (Web de campusguardianangel.)

El proyecto impulsado por legisladores estatales recibió una partida inicial de US$557 mil. Florida analizará la cantidad de episodios violentos registrados en los tres campus y medirá los tiempos de respuesta ante posibles amenazas.

Las autoridades también encuestarán a alumnos, familiares y empleados para conocer si se sienten más seguros con los aparatos dentro de los edificios.

Campus Guardian Angel: cómo funcionan los drones con gel pimienta

El sistema se denomina Campus Guardian Angel y fue desarrollado por Mithril Defense, una compañía con sede en Austin, Texas. Las aeronaves de plástico permanecerán dentro de cajas de seguridad distribuidas en los establecimientos.

Los docentes podrán solicitar el despliegue de los drones mediante una aplicación o botones de pánico instalados en las aulas. Pilotos profesionales asumirán entonces el control remoto desde el centro de operaciones de la empresa en Texas.

Los equipos pueden desplazarse por los pasillos a 80 kilómetros por hora (50 mph) y alcanzar una amenaza en 15 segundos. Al llegar, emiten destellos estroboscópicos, activan sirenas y rocían gel pimienta para desorientar al atacante.

Como último recurso, pueden romper ventanas o embestir al agresor a 97 kilómetros por hora (60 mph). Bill King, cofundador de Mithril Defense y exintegrante de los Navy SEAL, sostuvo que una persona no puede escapar con facilidad una vez que las unidades comienzan a perseguirla.

La tecnología todavía no fue utilizada durante un ataque real y fue evaluada en simulaciones. Su uso estará reservado para situaciones potencialmente letales. No se activará ante una pelea entre estudiantes, aunque podrá desplegarse si una persona exhibe un cuchillo.

Uvalde y el origen de los drones escolares de Mithril Defense

Justin Marston, fundador y director ejecutivo de la compañía, vinculó el proyecto con la masacre ocurrida en 2022 en una escuela primaria de Uvalde, Texas. En ese ataque murieron 19 estudiantes y dos docentes, mientras las fuerzas de seguridad demoraron más de una hora en ingresar al aula.

Los aparatos también pueden ingresar a una habitación antes que los agentes. Marston explicó que las fuerzas de seguridad resultan heridas en aproximadamente la mitad de los tiroteos masivos y defendió el uso de la tecnología para reducir esa exposición.

“No nos importa si le disparan al dron. Es un pedazo de plástico”, afirmó. El ejecutivo agregó que la compañía puede reemplazar una unidad dañada, mientras que la vida de un policía resulta irremplazable.

Georgia y Colorado se sumarán a las pruebas de seguridad

Cinco escuelas de Georgia incorporarán el mecanismo mediante un plan financiado con aproximadamente US$500 mil. El estado todavía debe seleccionar los establecimientos, que comenzarán a utilizarlo durante el próximo ciclo lectivo.

El representante republicano Matt Dubnik, presidente del subcomité de asignaciones educativas de la Cámara estatal, señaló que la herramienta podría proteger a los centros que no cuentan con agentes de recursos escolares. La evaluación incluirá instituciones con personal de seguridad y otras que carecen de esa asistencia.

John Adams Academy completará el grupo inicial de nueve establecimientos. La escuela pública chárter de Sterling Ranch, Colorado, recibe alumnos desde jardín de infantes hasta 12° grado y financiará su propio programa después de que el condado desistiera de aportar US$200 mil.

Louisiana también aprobó una ley destinada a financiar una experiencia piloto en cuatro centros educativos. El programa permitirá ofrecer imágenes en vivo a las fuerzas de seguridad y utilizar elementos disuasorios, como luces estroboscópicas y gel pimienta.

Padres y especialistas advierten riesgos

Curtis Lavarello, responsable de la consultora School Safety Advocacy Council, advirtió que los operadores podrían confundir a un alumno que intenta escapar con el atacante. También mencionó el riesgo de identificar por error a un policía, especialmente después de una falsa alarma.

Deltona, Boyd H. Anderson y Godby High School participarán del programa piloto financiado con US$557 mil Captura ABC7

Algunos padres expresaron dudas sobre posibles lesiones. Jennifer Iversen preguntó qué ocurriría si el producto alcanzara a un estudiante. Kim Carroll cuestionó que los equipos sean manejados desde Texas y manifestó su preocupación por la presencia de aparatos en espacios ocupados por niños.

Jaclyn Corin, sobreviviente del tiroteo de 2018 en Marjory Stoneman Douglas High School de Parkland, donde murieron 17 personas, pidió priorizar políticas destinadas a prevenir la violencia armada. La directora ejecutiva de March for Our Lives señaló que los distritos escolares cuentan con presupuestos y atención limitados.

Jennifer DePaoli, investigadora del Learning Policy Institute, sostuvo que la protección también requiere apoyo de salud mental, relaciones de confianza entre profesores y alumnos, y ambientes escolares positivos. Marston respondió que las medidas preventivas y los mecanismos de intervención pueden aplicarse de manera simultánea.