“Empezamos a correr y nos encerramos en el baño”: el pánico en un car wash de California durante una redada del ICE

Un trabajador relató el pánico que vivieron los empleados migrantes de Bristol Car Wash durante una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Santa Ana, California. Los empleados corrieron a esconderse en el operativo que terminó con dos extranjeros detenidos.

El operativo en Bristol Car Wash

El domingo, alrededor de las 9.30 hs, cinco vehículos del ICE irrumpieron en el lavadero Bristol Car Wash, ubicado 2400 de South Bristol Street. De acuerdo con los testigos, los agentes ingresaron al local y los empleados comenzaron a correr para esconderse. Entre ellos se encontraba el trabajador Rafael Sandoval.

“Empezamos a correr. No metimos todos y nos encerramos en el baño porque la seguridad es importante”, recordó Sandoval sobre la reacción de los empleados durante el operativo, en declaraciones a NBC Los Angeles.

De acuerdo con el trabajador, los agentes se mantuvieron en los exteriores del establecimiento y no ingresaron a las oficinas, ni a las inmediaciones del lavadero de autos. “Fue muy feo y estresante para todos”, manifestó el empleado.

De acuerdo con el gerente del local, José Morales, durante la redada los oficiales rodearon a los trabajadores y detuvieron a dos empleados. “Uno es poblano y otro de Nicaragua y los sentimos mucho, pues son nuestros trabajadores de aquí”, explicó.

Morales comentó que la familia de ambos empleados detenidos se acercó al lavadero de autos a pedir información, aunque los responsables del negocio no tenían detalles sobre el proceso: “A mí me da tristeza porque no podemos hacer nada, por más de que queremos protegerlos. No podemos hacer nada con ellos”.

El movimiento del ICE en California tras un fallo judicial

La redada se realizó solo días después de que la Corte Suprema autorizara a la administración de Donald Trump a volver a realizar patrullajes en Los Ángeles y en otros siete condados de California.

El operativo se suma a otra redada en Long Island y se da luego del permiso judicial para desplegar fuerzas federales en California Archivo

Con esta resolución, el ICE reactivó los operativos en lugares de trabajo, como los lavaderos de autos y espacios públicos.

La redada del ICE en Santa Ana se suma a otra en Long Island

Solo un día antes de la redada en el lavadero de Santa Ana, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) realizaron un operativo en Bixby Knolls Car Wash, ubicado en la calle Wardlow, y detuvieron a siete personas, de acuerdo con los testigos.

“Se llevaron a siete personas buenas, honestas, nobles. Dignas de tener un trabajo”, remarcó Ramón Paz, gerente general del autolavado, en declaraciones a Telemundo 52.

El sábado la CBP detuvo a siete migrantes en un lavadero de autos de Long Island Captura video NBC

El empleado explicó que entre los migrantes detenidos había uno oriundo de Honduras, tres originarios de El Salvador y otros tres de México: “Tengo 46 años trabajando en este lugar y nunca había pasado por esto".

En un comunicado para Telemundo 52, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó las detenciones de los siete migrantes.

“La Patrulla Fronteriza llevó a cabo una operación específica de control migratorio en Long Beach, California, que dio lugar a la detención de siete ilegales procedentes de El Salvador, Guatemala y México que habían infringido las leyes migratorias de nuestro país”, sostuvieron.

Sin embargo, el gerente del local reveló que parte de los empleados arrestados tenían papeles. “Yo hablé con ellos (los agentes), pero me dijeron que tenían que llevarlos porque no tenían un papel que confirmara que sí eran legales”, explicó. “Tenemos gente buena, honesta, y que paga sus impuestos”, cerró el empleado.