Oficial y confirmado: cuándo inician las clases en Florida y el nuevo ciclo escolar en Orlando y Miami 2026

El próximo ciclo lectivo ya tiene fechas definidas en Florida y miles de familias comenzaron a organizar el regreso a las aulas. Los principales distritos escolares publicaron sus calendarios para el período 2026-2027, con diferencias de apenas unos días entre condados. En Orlando y Miami, además, el nuevo año llegará acompañado por cambios que van más allá del calendario.

Regreso a clases en Orlando 2026: fecha de inicio y calendario de Orange County

De acuerdo con el calendario académico del distrito de Orange County Public Schools (OCPS, por sus siglas en inglés), las clases comenzarán el martes 11 de agosto de 2026 y finalizarán el 26 de mayo de 2027. Se trata del distrito escolar más grande del área de Orlando y uno de los mayores de Florida, con cerca de 210 mil estudiantes.

El calendario también fija las principales interrupciones del ciclo lectivo. Las vacaciones de invierno se desarrollarán entre el 21 de diciembre de 2026 y el 5 de enero de 2027, mientras que el receso de primavera quedó programado entre el 15 y el 19 de marzo de 2027.

Además del condado de Orange, otros distritos del centro de Florida ya publicaron sus cronogramas para el próximo año escolar:

Brevard Public Schools: del 10 de agosto de 2026 al 26 de mayo de 2027.

del 10 de agosto de 2026 al 26 de mayo de 2027. Lake County Schools: del 10 de agosto de 2026 al 28 de mayo de 2027.

del 10 de agosto de 2026 al 28 de mayo de 2027. Marion County Public Schools: del 10 de agosto de 2026 al 26 de mayo de 2027.

del 10 de agosto de 2026 al 26 de mayo de 2027. Osceola County Schools: del 10 de agosto de 2026 al 26 de mayo de 2027.

del 10 de agosto de 2026 al 26 de mayo de 2027. Polk County Public Schools: del 11 de agosto de 2026 al 27 de mayo de 2027.

del 11 de agosto de 2026 al 27 de mayo de 2027. Seminole County Public Schools: del 10 de agosto de 2026 al 25 de mayo de 2027.

del 10 de agosto de 2026 al 25 de mayo de 2027. Sumter County School District: del 11 de agosto de 2026 al 28 de mayo de 2027.

del 11 de agosto de 2026 al 28 de mayo de 2027. Volusia County Schools: del 10 de agosto de 2026 al 26 de mayo de 2027.

Clases en Miami-Dade 2026: fecha oficial, nueve cierres y fusiones escolares

En el sur de Florida, el calendario escolar presenta una fecha distinta. Según USA Today, las clases en Miami-Dade County comenzarán el 13 de agosto de 2026 y finalizarán el 3 de junio de 2027.

Sin embargo, el nuevo ciclo llegará acompañado por una importante reorganización de la red escolar. La Junta Escolar del condado aprobó durante una reunión celebrada el 17 de junio el cierre o la consolidación de nueve establecimientos educativos, una medida que responde a la disminución sostenida de estudiantes inscriptos.

Las instituciones afectadas son las siguientes:

Mandarin Lakes K-8 Academy , que cerrará definitivamente.

, que cerrará definitivamente. Robert Russa Moton Elementary , que dejará de funcionar.

, que dejará de funcionar. Parkway Elementary , que cerrará sus puertas.

, que cerrará sus puertas. Rainbow Park Elementary , que también será clausurada.

, que también será clausurada. Phillis Wheatley Elementary , incluida en el plan de cierres.

, incluida en el plan de cierres. Lenora B. Smith Elementary , que se integrará con Georgia Jones-Ayers Middle para formar un centro K-8.

, que se integrará con para formar un centro K-8. Miami Springs Middle , que será fusionada con Miami Springs Senior para crear una escuela de 6.º a 12.º grado.

, que será fusionada con para crear una escuela de 6.º a 12.º grado. Pine Villa Elementary School , que se combinará con Arthur & Polly Mays Conservatory of the Arts para constituir un establecimiento K-12.

, que se combinará con para constituir un establecimiento K-12. Richmond Heights Middle, que se unirá con BioTech at Richmond Heights 9-12 para ofrecer educación de 6.º a 12.º grado.

De acuerdo con USA Today, la reorganización está directamente relacionada con la pérdida de estudiantes registrada durante los últimos años. Al inicio del ciclo 2025-2026, el distrito escolar de Miami-Dade contabilizaba 313.220 alumnos, alrededor de 13.000 menos que un año antes.

Orange County pierde 6600 alumnos y reasigna docentes antes del ciclo 2026-2027

El inicio del nuevo año escolar en Orlando estará marcado por una situación financiera compleja para Orange County Public Schools. Según informó News 6, el distrito enfrenta una caída sostenida en la cantidad de estudiantes matriculados, un fenómeno que impacta directamente en el financiamiento estatal.

Varios empresarios multimillonarios quieren transformar el panorama educativo del sur de Florida Imagen creada con IA

Durante el otoño de 2025, la matrícula disminuyó en más de 6600 alumnos, una cifra superior a la proyectada inicialmente. Aproximadamente 2500 de esos estudiantes correspondían a familias inmigrantes que ya no permanecían en el distrito.

Para afrontar esa situación, el distrito reasignó 116 docentes con el objetivo de cubrir 157 vacantes existentes en distintos establecimientos. Paralelamente, las autoridades señalaron que el incremento de estudiantes que optan por escuelas privadas mediante programas estatales de becas también redujo los ingresos del sistema público.