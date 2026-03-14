Empezó como un juego y terminó de la peor manera: un profesor de Georgia murió tras una broma de sus alumnos

El profesor Jason Hughes, de 40 años, murió la noche del viernes 6 de marzo de 2026 en Gainesville, en Georgia, después de que una broma organizada por sus propios alumnos derivara en un accidente fatal. El docente salió de su casa para sorprender a los estudiantes que arrojaban papel higiénico en los árboles del frente, pero se resbaló en el pavimento mojado y fue atropellado por una camioneta conducida por uno de ellos.

¿Cómo ocurrió el accidente frente a la casa del profesor?

Según informó The New York Times, un grupo de adolescentes llegó a la vivienda de Hughes en Gainesville a última hora del viernes. Los estudiantes llevaban rollos de papel higiénico para lanzarlos a los árboles del jardín como parte de una broma.

La lluvia dejó el pavimento resbaladizo y provocó la caída del profesor hacia la calle Captura abcnews

El profesor conocía esa tradición y esperaba sorprender a los jóvenes. Sin embargo, cuando salió de la casa para encontrarlos, el suelo estaba resbaladizo por la lluvia y cayó a la calle mientras se acercaba al grupo. Justo en ese momento, los alumnos ya habían subido a sus vehículos y comenzaban a marcharse del lugar. Cuando uno de los autos salía de la zona, lo atropelló accidentalmente.

El estudiante acusado de homicidio vehicular

La oficina del alguacil del condado de Hall informó al medio que entre los participantes de la broma se encontraba Jayden Ryan Wallace, de 18 años y residente de Gainesville. El joven conducía una camioneta cuando atropelló al maestro. Las autoridades indicaron que Hughes fue embestido cerca de las 23.40 hs (hora local) y el autor del hecho enfrenta varios cargos, entre ellos:

Homicidio vehicular en primer grado

Allanamiento de morada

Conducción temeraria

Arrojar basura

Tras el impacto, Wallace y las otras personas que estaban con él detuvieron el vehículo e intentaron ayudar al profesor. Inmediatamente, quisieron aplicarle primeros auxilios mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia.

Los paramédicos trasladaron a Hughes a un hospital cercano. Poco después, los médicos confirmaron la muerte.

Los otros cuatro jóvenes que viajaban con Wallace, todos de 18 años y residentes de Gainesville, fueron acusados de delitos menores. Las imputaciones incluyen allanamiento de morada y arrojar basura en propiedad privada. Los cinco adolescentes quedaron en libertad bajo fianza el domingo.

El pedido de la familia del profesor de Georgia

Laura Hughes, esposa del docente y también profesora en la escuela North Hall, explicó que su marido tenía una buena relación con los involucrados.

En una declaración al medio, señaló que Hughes no pretendía enfrentarlos. Su intención era sorprenderlos mientras realizaban la broma. La familia de la víctima expresó además su posición respecto al proceso judicial.

En tanto, su mujer afirmó que apoya que se retiren los cargos contra todos los implicados. “Se trata de una tragedia terrible, y nuestra familia está decidida a impedir que ocurra otra tragedia distinta, que arruine la vida de estos estudiantes”, expresó.

También sostuvo que un proceso que perjudique a los alumnos no se alinea con los valores del docente. “Esto iría en contra de la continua dedicación de Jason de invertir en las vidas de estos niños”, añadió.

Un joven de 18 años fue señalado como conductor del vehículo implicado en el hecho Captura abcnews

¿Quién era Jason Hughes en la comunidad escolar?

Hughes trabajaba en la North Hall School de Gainesville. Además de su labor docente, también participaba como entrenador y patrocinador de un club escolar.

En un comunicado compartido a los medios, Will Schofield, superintendente del distrito del condado de Hall, describió al hombre como una figura muy valorada dentro de la comunidad educativa. “Jason Hughes era un marido cariñoso, un padre devoto, un profesor apasionado, un mentor y un entrenador a quien querían y respetaban alumnos y colegas”, afirmó.