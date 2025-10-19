Está presa en Miami y su caso sorprende al mundo: así quedó embarazada de otro recluso sin tener contacto físico

El caso de Daisy Link se convirtió en uno de los más comentados en Estados Unidos y en el mundo. No solo porque enfrenta un juicio por el asesinato de su esposo, sino por un hecho que desconcertó a las autoridades penitenciarias y a los medios: logró quedar embarazada dentro de una cárcel en Miami, sin haber tenido contacto físico con el padre de su hija, otro recluso.

El caso de Daisy Link: el crimen que la llevó a prisión en Miami

Link, de 30 años, fue arrestada en junio de 2022 acusada de disparar contra su esposo, Pedro Jiménez, durante una discusión que terminó en tragedia. Durante el juicio, iniciado recientemente, los fiscales la señalaron como responsable de un homicidio premeditado, pero su defensa sostuvo que actuó en legítima defensa después de sufrir años de violencia doméstica. “Ella intentaba huir del abuso”, dijo su abogado, Tony Thomas, ante el tribunal.

Según el defensor, días antes del disparo, Jiménez la golpeó con una pistola y le causó heridas en la cabeza, consignó Telemundo Miami.

Imágenes captadas por una cámara policial mostraron a Daisy llorando junto al cuerpo de su marido y luego en una habitación mientras decía: “Creo que le di a una arteria importante, estarás bien”. Para la fiscalía, esa frase reflejó frialdad; mientras que para la defensa, desesperación.

“El Sr. Jiménez se presentó sin previo aviso y acusó a la Sra. Link de engañarlo, a pesar de que ya no estaban juntos”, dijo Thomas, quien no negó el crimen, pero sí la premeditación. “Ella no tenía intención de matarlo”, aseguró, según publicó CBS News.

Cómo una reclusa en Miami quedó embarazada sin contacto físico

Mientras aguardaba su juicio en la cárcel Turner Guilford Knight, en el condado de Miami-Dade, Link sorprendió al anunciar en diciembre de 2023 que estaba embarazada. El caso se volvió aún más llamativo cuando se supo quién era el padre del bebé: Joan Depaz, otro recluso acusado de asesinato, alojado dos pisos más arriba en el mismo penal.

Link y Depaz estaban alojados en diferentes pisos del Centro Correccional Turner Guilford Knight de Miami-Dade Web: floridainmates.org/

Según los informes judiciales, ambos se conocieron al hablar a través del sistema de ventilación del edificio y desarrollaron una relación afectiva que creció con el tiempo. En una entrevista con WSVN, ambos contaron que sintieron el deseo de tener un hijo juntos y desarrollaron un plan para concebirlo, sin tener contacto físico.

De acuerdo con documentos consignados por Telemundo, Link y Depaz crearon un método rudimentario de inseminación. Fabricaron una cuerda improvisada con sábanas, envoltorios de comida y bolígrafos plásticos, con la que Depaz enviaba su semen en paquetes sellados. Daisy lo recogía y se inseminaba.

Repitieron el procedimiento durante semanas. Y lo consiguieron: ella quedó embarazada y tuvieron una niña, aunque nunca se conocieron en persona. “Ella es un bebé milagroso, es una bendición”, resaltó la mujer.

La historia atrajo la atención de medios locales y nacionales, que cuestionaron cómo fue posible que algo así ocurriera. La cárcel Turner Guilford Knight aloja reclusos de ambos sexos, pero en pisos separados, y cuenta con cámaras y controles estrictos.

Ahora la pareja está alojada en prisiones diferentes

El nacimiento del “bebé milagroso” y la situación judicial de sus padres

El 19 de junio de 2024, la mujer dio a luz a una niña en el Hospital Jackson Memorial de Miami. La pequeña quedó bajo el cuidado de su abuela paterna, quien asumió su custodia mientras Daisy y Joan, sus padres, continúan encarcelados.

Ahora los reclusos se encuentran alojados en prisiones distintas, pero pueden comunicarse. También pueden ver a su hija mediante videollamadas.

Depaz fue condenado a 25 años de prisión tras declararse culpable de asesinato, mientras Link continúa su proceso judicial por el homicidio de su esposo.