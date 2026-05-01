Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: qué falta para que entre en vigor el nuevo mapa congresional

Tras la aprobación en ambas cámaras de la Legislatura estatal, el proyecto de ley HB 1D, que establece el rediseño del mapa congresional de Florida con cuatro escaños más para los republicanos, ahora espera la firma del gobernador Ron DeSantis. De acuerdo con Miami Herald, el mandatario estatal prometió que la propuesta será promulgada rápidamente.

El rediseño electoral de Florida permitiría una mejor distribución para el Partido Republicano, como se observa en el mapa Fox News / Oficina de DeSantis

De todas formas, el proyecto todavía no ha sido trasladado formalmente a su oficina. Sin embargo, el texto legal establece que la norma entrará en vigor cuando finalice el mandato de los actuales representantes de la Cámara.