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Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: qué falta para que entre en vigor el nuevo mapa congresional

Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Soleado: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes

Ron DeSantis deberá firmar el proyecto de ley HB 1D que modifica los distritos electorales de Florida
Ron DeSantis deberá firmar el proyecto de ley HB 1D que modifica los distritos electorales de FloridaSenado de Florida/X Ron DeSantis

El nuevo mapa congresional de Florida espera la firma de DeSantis: qué falta para que entre en vigor

Tras la aprobación en ambas cámaras de la Legislatura estatal, el proyecto de ley HB 1D, que establece el rediseño del mapa congresional de Florida con cuatro escaños más para los republicanos, ahora espera la firma del gobernador Ron DeSantis. De acuerdo con Miami Herald, el mandatario estatal prometió que la propuesta será promulgada rápidamente.

El rediseño electoral de Florida permitiría una mejor distribución para el Partido Republicano, como se observa en el mapa
El rediseño electoral de Florida permitiría una mejor distribución para el Partido Republicano, como se observa en el mapaFox News / Oficina de DeSantis

De todas formas, el proyecto todavía no ha sido trasladado formalmente a su oficina. Sin embargo, el texto legal establece que la norma entrará en vigor cuando finalice el mandato de los actuales representantes de la Cámara.

Disponible en Florida: el descuento que ofrece la TSA para algunos pasajeros

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) ofrece un descuento de US$20 para jóvenes menores de 30 años que soliciten el programa TSA PreCheck en mayo, disponible en todos los aeropuertos de Florida y Estados Unidos. Según Miami Herald, la iniciativa busca agilizar los controles de seguridad ante la gran demanda de vuelos por las vacaciones de verano y el Mundial 2026.

Más de 200 aeropuertos en EE.UU. y más de 90 aerolíneas ofrecen TSA PreCheck
Más de 200 aeropuertos en EE.UU. y más de 90 aerolíneas ofrecen TSA PreCheckBruce Milton - TSA

El beneficio reduce el costo de la membresía de cinco años a un precio entre US$56,75 y US$65 según el proveedor elegido. Los ciudadanos y residentes permanentes interesados pueden completar su inscripción en más de 1300 centros autorizados en todo EE.UU.

Así estará el clima hoy en el sur de Florida

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), este viernes 1° de mayo habrá condiciones estables con más nubosidad en el sur de Florida. La temperatura máxima rondará los 86°F (30°C), y la mínima se estima en 76°F (24°C).

El clima para este viernes 1° de mayo en el sur de Florida
El clima para este viernes 1° de mayo en el sur de FloridaCity of Hialeah - Municipal Government

En principio, el viento será del oeste, pero cambiará al sur por la tarde, con ráfagas que pueden llegar hasta las 14 millas por hora. Será una jornada agradable para llevar a cabo actividades al aire libre.

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