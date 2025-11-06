El caso que impacta en cientos de habitantes en Florida: se quedan sin donde vivir en La Pequeña Habana de Miami

Más de 50 familias fueron desalojadas en el barrio de La Pequeña Habana, en Miami, Florida, tras recibir una notificación que les daba un plazo de solo tres días para dejar el edificio. Según la gerencia, el inmueble no cumplía con los códigos de construcción vigentes y necesitaba reparaciones urgentes.

Florida: así es el edificio donde vivían las 50 familias desalojadas de Miami

La propiedad está ubicada en el 637 al oeste de la calle Flagler, según detalló Univision. Algunas de las familias afectadas alegan haber vivido hasta ocho años allí, hasta que debieron abandonar su casa por pedido oficial.

La Pequeña Habana en Miami alberga dos comunidades de viviendas asequibles Visit the USA

Estos residentes de La Pequeña Habana recibieron una carta en sus hogares donde se les exigía que se retiraran el viernes 31 de octubre. En el comunicado, las autoridades no detallaron cuándo podrían regresar a sus viviendas, y lo único que les aclararon fue que el desalojo se debía a reparaciones.

“Perdimos todo”: los testimonios de las familias desalojadas en La Pequeña Habana

“Aquí hay gente que lleva 20 años, viejitos que no pueden sacar sus cosas, y todo el mundo ha perdido todo”, dijo uno de los residentes. Otro de ellos, identificado como Juan, contó que hace siete años vive allí y puso en duda las razones oficiales de la decisión. “Dicen que tienen que hacer un arreglo y yo creo que es mentira”, sentenció.

La Pequeña Habana está ubicada en el centro de Miami Instagram @littlehavana.miami

Las razones oficiales: esto dijo la policía de Miami sobre los desalojos

Ciertos vecinos que sufrieron el desalojo dijeron que, luego de haber recibido la orden, vieron patrullas de la policía de Miami en las inmediaciones. Sin embargo, los oficiales dijeron que solo están ahí “para mantener la paz” y no para echar a los vecinos.

Una colorida calle de La pequeña Habana, Florida @littlehavana.miami, @kevynf / Instagram

De acuerdo a las autoridades locales, la orden fue emitida por la propia gerencia del inmueble “porque los códigos del edificio no están al día”. Sumado a ello, agregaron: “Los desalojos son jurisdicción de la corte y del departamento del sheriff de Miami-Dade”.

Vale la pena mencionar que para expulsar de una propiedad a una persona de forma legal en Miami, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade debe enviar una carta para solicitar el procedimiento. En caso contrario, quienes ocupan la vivienda no están obligados a abandonarla.

La historia de La Pequeña Habana, el barrio de Miami que es hogar de muchos migrantes latinos

La Pequeña Habana nació en la década de 1960 como refugio de los cubanos que huían del régimen de Fidel Castro, detalló Cibercuba. Aquella primera ola migratoria transformó una zona obrera de Miami en el corazón cultural del exilio cubano. Con el tiempo, el barrio se consolidó como uno de los enclaves latinos más emblemáticos de Estados Unidos, reconocido por su mezcla de identidad, resistencia y comunidad.

La Pequeña Habana de Miami, uno de los epicentros latinos de Florida. NYT

La Pequeña Habana simboliza “la experiencia inmigrante y el aporte latino a la historia urbana” de EE.UU. Aunque conserva la impronta cubana en sus cafés, murales y en la célebre Calle Ocho, hoy también viven allí nicaragüenses, hondureños, venezolanos y dominicanos, según datos recopilados por 14ymedio.

Sin embargo, el aumento del costo de vida y la presión inmobiliaria amenazan con desplazar a muchas familias. Pese a ello, la zona continúa siendo un punto de encuentro latino, donde eventos como los Viernes Culturales, descritos por Miamiandbeaches, mantienen viva la memoria y la identidad que definieron a este barrio de Miami.