Fingieron trabajar en la lotería de Florida, pero eran del ICE y detuvieron a un migrante cuando fue a cobrar su premio

Un inmigrante nicaragüense residente en Florida denunció que, tras intentar cobrar un premio de US$1000 de la Lotería de Florida, su hijo fue detenido por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Según su relato, lo que comenzó como una gestión para reclamar el dinero derivó en un procedimiento que hoy mantiene al joven bajo custodia federal.

Cómo comenzó el reclamo por un raspadito de US$1000 en Florida

El caso fue revelado por Noticias Telemundo, que reconstruyó los hechos a partir del testimonio de la familia y consultó tanto a la Lotería de Florida como a los agentes para obtener una versión oficial de lo ocurrido.

De acuerdo con lo difundido, todo empezó cuando el hombre obtuvo un premio de US$1000 con un boleto raspadito Mega 7s. Sin embargo, aseguró que semanas después recibió una visita inesperada de personas que se presentaron como representantes de la entidad encargada.

Por miedo a posibles consecuencias migratorias, el denunciante pidió mantener en reserva su identidad. Según explicó, pidió a su hijo Byron que lo acompañara o intentara presentar el reclamo porque ya no contaba con una licencia de conducir vigente.

Cuando el joven acudió a una oficina autorizada para reclamar el dinero, surgieron inconvenientes relacionados con la validación del ticket ganador. El padre afirmó que había firmado el boleto, una circunstancia que generó dudas durante la revisión administrativa.

Según la reconstrucción de Noticias Telemundo, a Byron le solicitaron completar documentación y el comprobante quedó retenido mientras se analizaba la situación.

De acuerdo con lo difundido, todo empezó cuando el hombre obtuvo un premio de US$1000 con un boleto raspadito Mega 7s (AP Foto/Wilfredo Lee, File) Wilfredo Lee - AP

La normativa de la Lotería de Florida establece que los premios de entre US$600 y US$1 millón pueden cobrarse en oficinas autorizadas siempre que el reclamante presente una identificación válida, como una licencia de conducir vigente de Estados Unidos o Canadá, o un pasaporte nacional o extranjero en vigor.

La familia denuncia que agentes ligados al ICE arrestaron al padre y a su hijo

La situación tomó un giro inesperado después de esa gestión. Según el testimonio difundido por Noticias Telemundo, el contacto posterior ya no estuvo relacionado con el premio económico, sino con cuestiones migratorias.

El ciudadano nicaragüense sostuvo que dos agentes vinculados al ICE intervinieron en el procedimiento y que, posteriormente, su hijo quedó bajo custodia federal.

De acuerdo con su versión, Byron permanece en un centro de detención ubicado en Texas mientras las autoridades migratorias analizan su situación. También indicó que el caso migratorio del joven estaría relacionado con permisos laborales y documentación pendiente.

Un inmigrante nicaragüense residente en Florida denunció que el intento de cobrar un premio de US$1000 de la Lotería de Florida terminó con la detención de su hijo por parte del ICE Imagen Ilustrativa generada con IA

La respuesta de la Lotería de Florida y el ICE ante la denuncia

Los periodistas relacionados con la investigación consultaron tanto a la agencia estatal de loterías como al ICE para conocer su versión sobre los hechos denunciados. Sin embargo, ninguna de las dos entidades había emitido una respuesta al momento de difundirse la historia.

Por este motivo, la falta de comentarios oficiales impide verificar de forma independiente varios aspectos mencionados por la familia, incluida la manera en que se produjo el contacto inicial y la posible relación entre el reclamo del premio y el procedimiento migratorio posterior.

Cómo funciona el acuerdo 287(g) entre Florida y el ICE

De acuerdo con Noticias Telemundo, el hecho ocurre en un escenario marcado por una cooperación entre organismos estatales y agencias federales encargadas de aplicar las leyes migratorias.

El ICE mantiene una cooperación activa con agencias federales de inmigración en Florida Fotomontaje realizado con IA

Durante los últimos años, el gobernador Ron DeSantis impulsó distintos acuerdos de colaboración que ampliaron la coordinación entre autoridades locales y federales en materia de inmigración.