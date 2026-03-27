La fecha exacta de 2026 cuando Florida duplicará el salario mínimo nacional para sus trabajadores

El salario mínimo en Florida alcanzará en 2026 un punto de inflexión que marcará el cierre de un proceso iniciado años atrás y que fue respaldado en las urnas por millones de votantes. La suba final consolidará un incremento sostenido, además de ubicar al estado en un nivel significativamente más alto que el vigente a nivel federal.

La fecha clave: cuándo entra en vigor el nuevo salario mínimo en Florida

De acuerdo con información publicada por Fox 35, el aumento definitivo del salario mínimo en Florida se concretará el 30 de septiembre de 2026, momento en el que el piso salarial alcanzará los 15 dólares por hora. Este ajuste representa el último tramo de un esquema de incrementos graduales que se implementaron durante varios años.

De acuerdo con la normativa estatal, el próximo 30 de septiembre de 2026 el salario mínimo experimentará su último aumento programado para situarse oficialmente en los US$15 por hora Freepick

Según consignó Fox 35, durante 2026 los trabajadores ya experimentan una mejora previa, pero será en esa fecha específica cuando se llegue al objetivo establecido por ley. La suba implica un incremento de un dólar respecto del año anterior, para continuar con el ritmo de aumentos progresivos que se aplicaron de forma sistemática.

Además, los empleados que reciben propinas también verán una mejora en sus ingresos mínimos. En su caso, el salario base alcanzará los US$11,98 por hora, lo que refleja un ajuste acorde al esquema general pero con particularidades propias de ese tipo de actividad laboral.

A cuánto asciende el salario mínimo federal: la mitad que en Florida

El salario mínimo federal en Estados Unidos en 2026 sigue siendo US$7,25 por hora. Este valor no cambió desde el 24 de julio de 2009 y se mantiene igual durante todo este año, ya que el Congreso no ha aprobado ningún aumento.

Este monto aplica a nivel nacional para los empleadores cubiertos por la Fair Labor Standards Act (FLSA). En estados sin salario mínimo propio o con uno inferior, se debe pagar al menos US$7,25 por hora. Para trabajadores con propinas, el sueldo base federal es de US$2,13 por hora, siempre que las propinas cubran la diferencia.

El origen del aumento en Florida: una decisión votada por los ciudadanos

El incremento del salario mínimo no es una medida reciente ni aislada, sino el resultado de una reforma constitucional aprobada por los votantes. Según Ballotpedia, la denominada Enmienda 2 fue sometida a votación el 3 de noviembre de 2020 y obtuvo un respaldo contundente.

En concreto, el 60,82% de los votantes apoyó la iniciativa, mientras que el 39,18% se manifestó en contra. Este resultado permitió avanzar con un plan escalonado cuyo objetivo era llevar el salario mínimo desde US$8,56 por hora en 2020 hasta US$15 en 2026.

Los trabajadores que reciben propinas también verán un ajuste proporcional en su base legal, la cual alcanzará los US$11.98 por hora al cierre del tercer trimestre de este año Freepick

Cómo fue la suba del salario mínimo en Florida año por año

El camino hacia el salario mínimo de US$15 no fue inmediato, sino que se estructuró en aumentos progresivos. El cronograma aplicado fue el siguiente:

2021 : US$10 por hora

: US$10 por hora 2022 : US$11 por hora

: US$11 por hora 2023 : US$12 por hora

: US$12 por hora 2024 : US$13 por hora

: US$13 por hora 2025 : US$14 por hora

: US$14 por hora 2026: US$15 por hora

Este esquema permitió una adaptación gradual del mercado laboral, para evitar un salto brusco y distribuir el impacto económico a lo largo de varios años, indicó Ballotpedia. Cada incremento se implementó el 30 de septiembre de cada año, lo que mantuvo una fecha fija para todos los ajustes.

Este incremento es el resultado directo de la voluntad popular expresada en noviembre de 2020, cuando más del 60% de los votantes aprobó la modificación constitucional para elevar los ingresos básicos Freepik

Qué pasará después de 2026 con el salario mínimo en Florida

Una vez alcanzado el objetivo de los US$15 por hora, el sistema no quedará congelado. Según información de Ballotpedia, a partir de 2027 el salario mínimo en Florida comenzará a ajustarse automáticamente en función de la inflación.

El mecanismo estará vinculado al Índice de Precios al Consumidor para trabajadores urbanos y empleados administrativos (CPI-W). Esto implica que el salario mínimo continuará con su evolución año a año para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente al aumento del costo de vida.

Este cambio marca una diferencia respecto de etapas anteriores, ya que introduce un sistema dinámico que evita que el salario quede desactualizado con el paso del tiempo.