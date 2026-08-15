Florida comenzará a probar “autos voladores” antes de fin de 2026: dónde se harán los vuelos

El gobierno de Florida anunció la ampliación de las instalaciones de SunTrax para incorporar la investigación de sistemas de transporte aéreo avanzado con “autos voladores”. La ampliación busca posicionar al estado como un núcleo de desarrollo para las tecnologías de movilidad de este siglo.

Cuándo comenzarán las pruebas de autos voladores eVTOL en Florida

El Estado del Sol iniciará los ensayos activos de movilidad aérea avanzada antes de que concluya el año 2026. El plan contempla la evaluación rigurosa de aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical, que la población conoce de forma popular como “autos voladores”.

Según un comunicado oficial de la Oficina del Gobernador Ron DeSantis, este innovador método de transporte aéreo ofrecerá una alternativa de viaje ecológica para aliviar la saturación de tránsito en las principales autopistas terrestres. La iniciativa busca además restablecer las conexiones de aviación regional y agilizar el traslado cotidiano de los ciudadanos.

Las autoridades del Departamento de Transporte de Florida (FDOT, por sus siglas en inglés) diseñaron una estrategia para garantizar el desarrollo seguro de estos nuevos equipos de vuelo. Las empresas del sector aeroespacial dispondrán de infraestructura para realizar ensayos en escenarios de operación real.

El organismo estatal coordinará la ejecución de estas evaluaciones iniciales bajo un conjunto de criterios estrictos de control de riesgos. Las evaluaciones permitirán recopilar datos sobre el funcionamiento de las aeronaves y su integración segura al sistema de transporte.

SunTrax en Florida: dónde probarán los autos voladores antes de fin de 2026

Las pruebas de vuelo tendrán lugar en el campus tecnológico SunTrax, una moderna instalación que cuenta con setecientos setenta y cinco acres de extensión. Este centro de investigación y desarrollo se sitúa a lo largo del corredor de la autopista Interestatal 4 en la localidad de Auburndale.

Las aeronaves serán probadas en la región aeroespacial de Florida Central. El complejo alberga la primera pista de pruebas de EE.UU., la cual posee un diseño exclusivo para evaluar los sistemas de movilidad aérea avanzada.

El gobernador Ron DeSants ya aprobó una medida que facilitará la llegada de taxis aéreos a Florida Fotomontaje generado con IA

La instalación provee un entorno controlado que permite verificar la seguridad de las comunicaciones inalámbricas de las naves en tiempo real. Los hangares del predio ofrecerán a las empresas un espacio para ejecutar tareas de investigación y ensamblaje final.

El corredor de la autopista Interestatal 4 ofrece un núcleo estratégico en el condado de Polk para la supervisión de todas las maniobras. La delimitación de esta área garantiza que las naves completen sus trayectos experimentales sin interferir con el tráfico comercial de la región.

FAA y Florida: cómo se regularán los eVTOL y quiénes formarán a los futuros pilotos

La Administración Federal de Aviación seleccionó a Florida para participar en el desarrollo de estándares y políticas de seguridad para esta tecnología. El gobierno estatal asumirá esta responsabilidad mediante un programa piloto federal enfocado en la integración de vehículos de despegue vertical.

La Universidad Aeronáutica Embry-Riddle efectúa las investigaciones científicas necesarias para dar un sustento sólido a este proyecto nacional. Los investigadores de esta institución estudian la respuesta de las tecnologías de comunicación en el espacio aéreo compartido.

El gobernador Ron DeSantis busca consolidar a Florida como líder en nuevas tecnologías de transporte aéreo @GovRonDeSantis

El FDOT consolidó alianzas con Embry-Riddle y Polk State College para el desarrollo de la fuerza laboral. Esta cooperación formará a la próxima generación de pilotos, ingenieros de diseño y técnicos especializados en el mantenimiento de aeronaves.