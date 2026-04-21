DeSantis firmó dos leyes que entran en vigor el 1° de julio: taxis aéreos y control marítimo en Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó dos nuevas leyes que impactarán directamente en la infraestructura tecnológica y la seguridad marítima del estado. Se trata de las propuestas HB 1093 y HB 1103, que formaban parte de un paquete legislativo recibido a mediados de este mes. Ambas normativas entrarán en vigor el próximo miércoles 1° de julio.

Qué dicen las nuevas leyes firmadas por DeSantis en Florida

La firma de estas leyes ocurrió en el marco del periodo legislativo 2026, en el que DeSantis aprobó otras medidas que muy pronto impactarán a diversos sectores de Florida, desde el laboral hasta el tecnológico.

Con estas adiciones, el estado busca anticiparse a la llegada de los taxis aéreos y fortalecer el control local sobre las aguas estatales.

Ron DeSantis aprobó dos nuevas leyes en Florida este lunes 20 de abril (Foto: Instagram @flgovrondesantis) flgovrondesantis

La medida HB 1093

La ley HB 1093 se centra en la regulación y financiamiento de los vertipuertos (estructuras diseñadas para el aterrizaje y despegue de aeronaves) para facilitar la llegada de los futuros taxis aéreos.

Según el texto oficial de la ley, estas instalaciones y sus sistemas de carga se consideran ahora como “proyectos calificados” para recibir inversiones bajo asociaciones públicas y privadas.

Uno de los puntos más destacados de esta legislación es la facultad otorgada al Departamento de Transporte de Florida (FDOT, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el documento de la ley, podrá financiar hasta el 100% de los costos de un proyecto de vertipuerto público en caso de que no existan fondos federales disponibles.

En situaciones donde sí se cuente con los recursos necesarios, el departamento podrá cubrir hasta un 80%.

La ley HB 1093 pone el foco en los taxis aéreos dentro del estado de Florida / Instagram @flgovrondesantis flgovrondesantis

La ley HB 1103

Por otro lado, la ley HB 1103 se enfoca en restricciones para navegantes.

La nueva normativa permite que los condados y municipios de Florida autoricen a los oficiales de cumplimiento de códigos a identificar y remover embarcaciones que representen un peligro público o que estén en riesgo de convertirse en naves abandonadas.

La ley también le da facultades a los gobiernos floridanos para regular la velocidad y operación de embarcaciones en zonas críticas.

De acuerdo con la HB 1103, las ciudades y condados pueden establecer zonas de velocidad restringida dentro de un radio de 300 pies (poco menos de 92 metros) de una confluencia de cuerpos de agua.

Esta puede extenderse hasta los 1000 pies (304 metros) si se demuestra que es necesario para garantizar una navegación segura y visibilidad.

Otras leyes aprobadas por Ron DeSantis en el último tiempo

La implementación de estas nuevas leyes para el próximo miércoles 1° de julio se suma a otras iniciativas recientes que recibieron el visto bueno del gobernador.

Otras leyes que DeSantis promulgó en Florida recientemente (Foto: Unsplash) Unsplash

En las últimas semanas, DeSantis firmó un paquete de normas que impactarán a diversos sectores como la agricultura (SB 386) y la salud (SB 844), entre otros.

Todas estas propuestas de leyes llegaron a la oficina del gobernador de Florida el pasado viernes 10 de abril.