La ley impulsada en Florida contra okupas ilegales que beneficia a un grupo específico de propietarios

Los integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos podrían contar con una protección específica para sus viviendas si prospera un proyecto de ley impulsado por la senadora por Florida Ashley Moody. La iniciativa fue presentada con el objetivo de evitar que los militares deban afrontar conflictos legales por la ocupación de sus propiedades mientras cumplen misiones o son trasladados a nuevos destinos.

Qué propone el proyecto impulsado por Ashley Moody contra los ocupantes ilegales

La propuesta, denominada Servicemember Residence Protection Act, plantea modificar la ley federal Servicemembers’ Civil Relief Act. De esta manera se busca impedir que el período en que un militar está en servicio sea computado dentro de los plazos que algunas jurisdicciones usan para reclamos de posesión adversa o “squatters’ rights” sobre una propiedad.

Este proyecto de ley busca evitar que las normativas sobre derechos de ocupantes ilegales se apliquen a las viviendas pertenecientes a miembros de las Fuerzas Armadas

“Nuestros hombres y mujeres uniformados no deberían tener que enfrentar una pesadilla legal solo para vivir en sus propios hogares después de servir a nuestro país”, indicó la senadora en un comunicado. “Este proyecto de ley es una solución sencilla para mantener a los ocupantes ilegales fuera de las casas de nuestros héroes”, señaló.

La medida, impulsada por Moody, busca que esa protección tenga alcance nacional mediante cambios en la normativa federal vigente. La senadora sostuvo que la iniciativa pretende ofrecer una respuesta legal a una situación que, según indicó, afecta a familias militares en distintos estados. Además, afirmó que los integrantes del servicio deben concentrarse en sus funciones sin la preocupación de perder el control de sus propiedades.

La senadora Ashley Moody presenta un proyecto de ley contra los okupas

Casos que impulsaron la iniciativa sobre los okupas

El proyecto fue presentado tras registrarse distintos episodios en los que viviendas de militares fueron ocupadas durante el tiempo en que sus propietarios se encontraban fuera por motivos de servicio. Uno de los casos ocurrió en el condado de Polk, en Florida.

Según Local 10, 11 personas fueron arrestadas en 2025 por presuntamente ingresar y permanecer de forma ilegal en la casa de un integrante de la Fuerza Aérea. La investigación indicó que la propiedad sufrió daños, que parte de los bienes del propietario fueron vendidos y que también se detectó consumo de drogas dentro del inmueble.

Otro caso, mencionado por la senadora de Florida, ocurrió en 2023 cuando la teniente coronel Dalia de Reyes Ellenwood del Ejército en Georgia encontró su vivienda ocupada, en el condado de DeKalb, mientras cumplía funciones con la Reserva del Ejército en Chicago. De acuerdo con WSB-TV, en ese entonces la oficial había realizado una renovación de US$35.000 en su propiedad y la había puesto a la venta.

Antes de cumplir con sus funciones, la teniente ya tenía una oferta en efectivo y un contrato firmado. Se enteró de la situación cuando un agente de bienes raíces descubrió que alguien se había mudado a la casa durante los preparativos finales para la venta.

El proyecto que protege a los miembros del servicio militar de los okupas avanza en el Congreso de Estados Unidos

Una versión de esta iniciativa ya obtuvo el respaldo unánime de la Cámara de Representantes. Ahora, Ashley Moody busca que el Senado apruebe el texto para completar el trámite legislativo.

La senadora señaló que la medida busca impedir que los militares deban iniciar disputas judiciales para volver a ocupar sus propias viviendas una vez finalizado su servicio. También remarcó que la protección alcanzaría a las familias de los miembros de las Fuerzas Armadas.

“Como alguien que forma parte de una familia militar, entiendo el sacrificio que nuestros miembros del servicio y sus seres queridos hacen cada día”, dijo la senadora. “Lo último de lo que deberían preocuparse es de regresar a casa después de un despliegue y encontrar su propiedad envuelta en costosas batallas legales. Como siempre, lucharé para proteger a quienes nos protegen”, señaló.

Si el Congreso aprueba la modificación de la Servicemembers’ Civil Relief Act, las viviendas de militares quedarían excluidas de la aplicación de normas sobre ocupación ilegal que existen en ciertos estados.