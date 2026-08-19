Ya es oficial: todos los candidatos que irán a las elecciones de medio término en Florida 2026

Las elecciones de medio término en Florida 2026 ya tienen definidos a sus candidatos después de las primarias celebradas este martes 18 de agosto. Byron Donalds y David Jolly competirán por la gobernación, mientras que Ashley Moody y Angie Nixon disputarán en noviembre el escaño del Senado que quedó vacante tras la salida de Marco Rubio.

En Florida: quiénes compiten por la gobernación

La carrera para suceder a Ron DeSantis quedó definida con las primarias partidarias. El republicano Donalds, congresista federal por Florida, ganó la nominación de su partido después de imponerse en una interna en la que también participaron el vicegobernador Jay Collins, James Fishback y Paul Renner, entre otros.

El mensaje de Byron Donalds en redes sociales

Donalds contó con el respaldo del presidente Donald Trump, quien lo apoyó durante la campaña. Antes de la votación, el congresista había logrado una ventaja considerable en varias mediciones públicas y había recaudado cerca de 100 millones de dólares para su campaña, según NBC News.

El candidato republicano enfrentará al demócrata Jolly, exrepresentante federal que anteriormente perteneció al Partido Republicano y luego se convirtió en uno de los críticos más visibles de Trump. En las primarias del 18 de agosto ganó la nominación demócrata.

Ganó David Jolly, candidato demócrata en Florida: “Mi postura a favor de la inmigración se mantiene”

DeSantis no fue candidato porque no podía presentarse para un tercer período consecutivo. La Constitución de Florida establece que ninguna persona que haya ejercido como gobernador en dos mandatos seguidos puede ser elegida para la próxima gestión.

Ashley Moody y Angie Nixon se enfrentarán por el Senado

Florida también definió a sus candidatos para una elección especial del Senado de EE.UU. destinada a completar el escaño que quedó vacante después de que Marco Rubio dejara su banca para convertirse en secretario de Estado.

La republicana Ashley Moody, designada por DeSantis para ocupar temporalmente la banca, ganó la primaria de su partido. En el Partido Demócrata, la representante estatal Angie Nixon derrotó al exasesor del Consejo de Seguridad Nacional Alex Vindman y avanzó a la elección general.

Ashley Moody ganó la primaria republicana para el Senado Joe Burbank - Orlando Sentinel

Nixon protagonizó una de las principales sorpresas de la jornada, ya que su victoria se produjo pese a que Vindman había recaudado mucho más dinero durante la campaña. Según NBC News, su equipo había destinado alrededor de US$9 millones, frente a unos US$709.000 de Nixon.

La elección de noviembre definirá entre Moody y Nixon quién completa el período iniciado por Rubio.

La demócrata Angie Nixon ganó su interna demócrata en las elecciones primarias del 18 de agosto en Florida

Principales resultados de las elecciones primarias legislativas en Florida

La renovación de los 28 distritos de Florida en la Cámara de Representantes de EE.UU. también estuvo marcada por contiendas relevantes. Las primarias fueron las primeras realizadas bajo el nuevo mapa electoral del estado, que favorece a los republicanos en varias jurisdicciones.

Byron Donalds, David Jolly, Ashley Moody y Angie Nixon son los candidatos que competirán por la gobernación y el Senado de Florida en las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026 AFP - Campaña Ashley Moody - Campaña Angie Nixon

Entre los resultados oficiales más destacados aparecen:

Ryan Elijah ganó la primaria republicana del Distrito 7 y dejó fuera al congresista Cory Mills , que contaba con el respaldo de Trump y enfrentaba varias controversias.

ganó la primaria republicana del Distrito 7 y dejó fuera al congresista , que contaba con el respaldo de Trump y enfrentaba varias controversias. Randy Fine ganó la nominación republicana en el Distrito 6 y buscará conservar la banca para su partido.

ganó la nominación republicana en el Distrito 6 y buscará conservar la banca para su partido. Mike Beltran ganó la interna republicana del Distrito 14 y enfrentará a la demócrata Kathy Castor en noviembre.

ganó la interna republicana del Distrito 14 y enfrentará a la demócrata en noviembre. La demócrata Debbie Wasserman Schultz obtuvo la nominación en el Distrito 20 después de una primaria marcada por el debate sobre representación política y cambios en el mapa electoral.

obtuvo la nominación en el Distrito 20 después de una primaria marcada por el debate sobre representación política y cambios en el mapa electoral. El demócrata Jared Moskowitz ganó la primaria del Distrito 25 y buscará conservar su banca.

ganó la primaria del Distrito 25 y buscará conservar su banca. En el Distrito 3, Seth Harp ganó la interna demócrata.

ganó la interna demócrata. Por su parte, en el Distrito 11 James Pericola se impuso por el lado demócrata y Joe Strada en la contienda republicana.

se impuso por el lado demócrata y en la contienda republicana. En los comicios del Distrito 16, Kelly Kirschner ganó la interna demócrata y Sydney Gruters se llevó el triunfo en la disputa republicana.

De acuerdo con NBC News, uno de los episodios más destacados fue la derrota de Catalina Lauf, candidata respaldada por Trump, en el Distrito 19. El resultado fue uno de los golpes para candidatos apoyados por el presidente durante la jornada electoral de Florida.

Representantes y otros cargos estatales que ya tienen candidatos en Florida

En cuanto a los representantes estatales, los datos de Telemundo presentan estos ganadores:

Distrito 23 : J.J. Grow ganó la interna republicana.

: J.J. Grow ganó la interna republicana. Distrito 24 : Ryan Chamberlin se impuso en la contienda republicana.

: Ryan Chamberlin se impuso en la contienda republicana. Distrito 25 : el republicano Taylor Yarkosky se impuso en su interna.

: el republicano Taylor Yarkosky se impuso en su interna. Distrito 31 : el republicano Matt Woodside fue el triunfador.

: el republicano Matt Woodside fue el triunfador. Distrito 32 : Brian Hodgers se llevó el triunfo republicano.

: Brian Hodgers se llevó el triunfo republicano. Distrito 34 : el republicano Robert Brackett fue el ganador.

: el republicano Robert Brackett fue el ganador. Distrito 36 : Rachel Plakon será la candidata republicana.

: Rachel Plakon será la candidata republicana. Distrito 38 : Emily Duda Buckley fue la ganadora republicana.

: Emily Duda Buckley fue la ganadora republicana. Distrito 39 : Doug Bankson se llevó el triunfo en la interna republicana.

: Doug Bankson se llevó el triunfo en la interna republicana. Distrito 43 : el demócrata Samuel Vilchez Santiago se impuso.

: el demócrata Samuel Vilchez Santiago se impuso. Distrito 46 : la candidatura demócrata fue ganada por José Álvarez.

: la candidatura demócrata fue ganada por José Álvarez. Distrito 47 : Anthony Nieves se quedó con el triunfo demócrata.

: Anthony Nieves se quedó con el triunfo demócrata. Distrito 48: la candidata demócrata será Isabella Cerqueira.

Las primarias también definieron las candidaturas para otros cargos estatales:

Director financiero: la demócrata Annette Taddeo y el republicano Blaise Ingoglia.

la demócrata Annette Taddeo y el republicano Blaise Ingoglia. Comisionado de Agricultura: el demócrata Joey Mendoza Atkins y el republicano Wilton Simpson.

el demócrata Joey Mendoza Atkins y el republicano Wilton Simpson. Fiscal general: el demócrata José Javier Rodríguez y el republicano James Uthmeier.

Cuándo son las elecciones de medio término en Florida 2026

La elección general de Florida será el martes 3 de noviembre. Ese día se votarán la gobernación, el Senado de EE.UU., los 28 distritos de la Cámara de Representantes y distintos cargos estatales y locales.

Entre los cargos estatales también figuran el vicegobernador, el fiscal general, el director financiero y el comisionado de Agricultura, además de bancas de la Legislatura estatal y otros puestos incluidos en la boleta según cada distrito y condado. El nuevo gobernador asumirá en enero de 2027.