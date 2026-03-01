Byron Donalds y su propuesta de eliminar definitivamente las licencias de conducir a un grupo de migrantes en Florida

El representante por Florida Byron Donalds volvió a colocar en agenda su proyecto de ley HR 5177, una iniciativa presentada en 2025 que propone cambios en la regulación federal de los conductores de transporte de carga. El planteo fue retomado luego del discurso del Estado de la Unión pronunciado por Donald Trump el 24 de febrero de 2026.

Tras el discurso de Trump, Byron Donalds reactiva su ley sobre licencias CDL

Durante su intervención ante el Congreso, el presidente de EE.UU. abordó temas de seguridad vial , lo que incluyó el relato de un accidente protagonizado por un camión.

, lo que incluyó el relato de un accidente protagonizado por un camión. Ese episodio fue utilizado como referencia para vincular las políticas migratorias con el sistema de licencias comerciales (CDL, por sus siglas en inglés).

"Dalilah Coleman tenía solo 5 años en junio de 2024 cuando un camión de remolque de 18 ruedas chocó contra su automóvil detenido. El conductor era un inmigrante indocumentado que ingresó bajo la administración de Joe Biden y recibió una licencia CDL por parte de políticos de fronteras abiertas en California", contó Trump.

Tras la exposición presidencial, Byron Donalds difundió un mensaje en el que defendió su iniciativa legislativa, presentada meses antes, con el objetivo de reforzar los controles sobre quienes conducen vehículos pesados en el país norteamericano.

“Si no puedes hablar inglés, Si no puedes leer una señal de tráfico. Si su CDL tiene irregularidades. No tienes ninguna obligación en conducir un camión en nuestro país”, dijo el precandidato a gobernador de Florida en redes sociales. “Hay una crisis de CDL y estoy liderando la ofensiva federal contra los camioneros inmigrantes ilegales para mantener seguros a los conductores estadounidenses”, señaló.

Byron Donalds retoma en su agenda la propuesta de ley que busca modificar las condiciones de la licencia CDL X @RepDonaldsPress

Qué propone la ley HR 5177 sobre camioneros inmigrantes

La propuesta legislativa H.R. 5177 plantea modificaciones al Título 49 del Código de EE.UU., que regula el transporte y la seguridad en carreteras. Su objetivo central es reforzar la supervisión de los conductores de vehículos comerciales mediante controles obligatorios en estaciones de pesaje.

El texto establece que el Departamento de Transporte debe garantizar que los estados apliquen determinadas normas de seguridad cada vez que un camión ingrese a estos puntos de control. Estas inspecciones se convertirían en un mecanismo clave para verificar licencias, condiciones del vehículo y cumplimiento de regulaciones.

Además, la iniciativa vincula estas acciones con una orden ejecutiva firmada el 28 de abril de 2025 destinada a endurecer las reglas para el sector del transporte de carga. La ley buscaría convertir en obligatorios los criterios fijados previamente por esa disposición presidencial.

El enfoque del proyecto se apoya en la idea de que el transporte de carga requiere estándares uniformes en todo el país norteamericano, independientemente de la normativa estatal vigente.

La propuesta busca modificar el Código de los Estados Unidos para fortalecer la supervisión de la seguridad en el transporte de carga Freepik

Estado actual del proyecto HR 5177 en el Congreso

La H.R. 5177 fue presentada formalmente el 8 de septiembre de 2025 en la Cámara de Representantes. Un día después fue enviada al Subcomité de Carreteras y Tránsito, dependiente del Comité de Transporte e Infraestructura.

Esta instancia corresponde a la etapa inicial del proceso legislativo. Allí se analizan los detalles técnicos del proyecto y se decide si avanza hacia el pleno de la Cámara.

Hasta el momento, la iniciativa mantiene el estatus de “introducida”, lo que significa que aún no ha sido sometida a votación.

Qué pasos faltan para que se convierta en ley

Para entrar en vigor, el proyecto debe superar varias fases dentro del sistema legislativo estadounidense. En primer lugar, necesita la aprobación por mayoría simple en la Cámara de Representantes.

Luego debe ser tratado en el Senado, donde también debe obtener respaldo mayoritario. Solo después de ese paso puede enviarse al presidente para su promulgación.

Finalmente, el mandatario puede firmarlo para convertirlo en ley o vetarlo. En caso de veto, el Congreso tendría la posibilidad de revertirlo con mayorías calificadas.