El DMV de Florida estrena reglas más duras contra el fraude en los exámenes de licencia CDL

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (DMV, por sus siglas en inglés) aplicará nuevas y más severas penalizaciones contra el fraude en los exámenes para obtener la licencia de conducir comercial (CDL) a partir del 1° de julio de 2026. La medida quedó establecida en la Ley Agrícola de Florida 2026 —proyecto SB 290—, promulgada por el gobernador Ron DeSantis durante una ceremonia en Sebring.

Qué cambia en el proceso de certificación CDL en Florida

El DMV es la agencia encargada de certificar a los conductores habilitados para manejar camiones y vehículos de carga pesada en Florida.

Cuáles son los cambios que entran en vigor en el DMV de Florida Freepik

Con la nueva normativa, el organismo contará con herramientas legales más contundentes para sancionar a quienes intenten hacer trampa durante el proceso de examinación:

Penalizaciones más duras por fraude: quienes sean sorprendidos utilizando maniobras deshonestas en el examen CDL enfrentarán consecuencias legales más graves que las vigentes hasta ahora.

quienes sean sorprendidos utilizando maniobras deshonestas en el examen CDL enfrentarán consecuencias legales más graves que las vigentes hasta ahora. Mayor rigurosidad en la certificación: el objetivo es asegurar que solo los conductores verdaderamente calificados accedan a la habilitación para operar vehículos de gran porte.

el objetivo es asegurar que solo los conductores verdaderamente calificados accedan a la habilitación para operar vehículos de gran porte. Prohibición de dispositivos de interferencia: la ley también veda el uso de aparatos que bloqueen señales de comunicaciones de emergencia, lo que refuerza el marco de seguridad pública en el que opera el DMV.

Florida es uno de los estados con mayor actividad de transporte de carga del país, impulsada en parte por su industria agrícola, valuada en US$387.000 millones y con más de 45.000 granjas activas.

El DMV de Florida estrena reglas más duras contra el fraude en los exámenes de licencia CDL Pexels

La presencia de conductores de CDL es esencial para mover esa producción, lo que hace crítico que el DMV garantice estándares reales de competencia al volante.

El marco legal: la Ley Agrícola de Florida 2026

Las nuevas facultades del DMV se insertan dentro de una legislación más amplia orientada al sector rural. Entre los puntos centrales de la SB 290 se destacan:

Protección de tierras agrícolas: limita el desarrollo urbanístico de alta densidad en zonas rurales y de conservación.

limita el desarrollo urbanístico de alta densidad en zonas rurales y de conservación. Libertad operativa: impide que gobiernos locales prohíban equipos a gasolina y diésel usados en el campo.

impide que gobiernos locales prohíban equipos a gasolina y diésel usados en el campo. Farmers Feeding Florida: convierte en permanente el programa que distribuye productos locales a familias vulnerables.

convierte en permanente el programa que distribuye productos locales a familias vulnerables. Incentivos para veterinarios rurales: crea un sistema de reembolso de préstamos para profesionales especializados en animales de producción y equinos.

crea un sistema de reembolso de préstamos para profesionales especializados en animales de producción y equinos. Préstamos de emergencia: exige ciudadanía estadounidense o titularidad de inmuebles en EE.UU. para acceder a créditos tras desastres naturales.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó el proyecto SB 290, conocido como la Ley Agrícola de Florida Archivo / Freepik

Ron DeSantis celebró la aprobación de la nueva ley

“Esta ley protege la salud, la seguridad y la libertad de los floridanos”, afirmó DeSantis en Sebring. El comisionado de Agricultura, Wilton Simpson, celebró la medida y destacó que “protege a nuestros agricultores de la extralimitación del gobierno, fortalece la seguridad pública y preserva nuestros recursos naturales y tierras rurales”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.