Qué documentos necesita un migrante para probar residencia y sacar la licencia CDL desde el 1 de julio en Florida

Desde el 1° de julio de 2026, nuevas reglas del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (DMV) entran en vigor con la Ley Agrícola SB 290, que endurece las sanciones por fraude en los exámenes de licencia de conducir comercial (CDL). Para los migrantes con estatus legal que buscan habilitarse como conductores de camiones o vehículos de carga pesada, el primer obstáculo es documental: el DMV exige presentar dos comprobantes de residencia válidos, a nombre del solicitante, más documentación migratoria vigente.

La documentación migratoria obligatoria

Antes de acreditar domicilio, el migrante debe demostrar que tiene estatus legal para trabajar en EE.UU. El DMV acepta los siguientes documentos como prueba de identidad y autorización:

Green card (formulario I-551) o sello I-551 estampado en el pasaporte

(formulario I-551) o sello I-551 estampado en el pasaporte Formulario I-94 (registro de entrada) o aprobación I-797 de petición migratoria

(registro de entrada) o aprobación I-797 de petición migratoria Número de Seguro Social: tarjeta original, W-2 o recibo de nómina

tarjeta original, W-2 o recibo de nómina Permiso de trabajo (EAD) vigente emitido por el USCIS

El presidente Trump impulsó durante su reciente discurso la Ley Dalilah que prohibiría que los estados emitan CDL a los inmigrantes indocumentados Archivo - Flhsmv

El DMV divide la documentación de domicilio en dos listas. El solicitante debe presentar uno de la Lista A y uno de la Lista B, o bien dos documentos de la Lista A.

Lista A — Acreditan residencia directamente:

Contrato de alquiler vigente por más de 6 meses.

Escritura de hipoteca o propiedad residencial firmada hace más de 6 meses.

Licencia Clase E de Florida vigente por al menos 6 meses (si ya se tiene).

(si ya se tiene). Declaración de domicilio ante la Secretaría del Tribunal de Circuito (Clerk of the Circuit Court), como última opción.

Lista B — Documentos complementarios:

Factura de servicios públicos (agua, luz, gas) — últimos 30 a 60 días

Factura de teléfono, celular o internet — últimos 30 a 60 días

Estado de cuenta bancario o de tarjeta de crédito — últimos 60 días

Talón de pago (pay stub) — últimos 60 días

Formulario W-2 o 1099 — últimos 6 meses

Registro o título de vehículo de Florida

Póliza o factura de seguro de vivienda

Documentos oficiales del gobierno — últimos 60 días

Tarjeta de registro de votante de Florida (no vencida)

Qué documentos necesita un migrante para probar residencia y sacar la licencia CDL desde el 1 de julio en Florida Pexels

Los errores que frenan el trámite de licencia en Florida

Hay dos puntos que generan confusión frecuente entre migrantes que ya tienen licencia regular en Florida:

La documentación anterior no vale: quien ya presentó comprobantes para sacar la licencia Clase E debe volver a presentarlos desde cero al tramitar la CDL.

quien ya presentó comprobantes para sacar la licencia Clase E debe volver a presentarlos desde cero al tramitar la CDL. El formulario HSMV-71120 no es válido: la Certificación de Dirección que sí se acepta para licencias comunes no sirve para la CDL ni para el permiso de aprendizaje comercial (CLP).

Por qué importa desde el 1° de julio

La SB 290 no solo establece nuevos controles en el proceso de examinación, sino que también amplía las herramientas legales del DMV para sancionar el fraude durante el trámite.

El DMV permite realizar dos trámites en simultáneo en Chicago

En ese contexto, los migrantes que buscan la CDL de manera legal deben presentarse al DMV con toda la documentación en orden para evitar demoras, rechazos o, en el peor caso, consecuencias legales por irregularidades en el proceso de certificación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.