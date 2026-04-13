Qué documentos necesita un migrante para probar residencia y sacar la licencia CDL desde el 1 de julio en Florida
El DMV exige dos comprobantes de domicilio válidos más documentación migratoria en regla: la guía completa para evitar errores en el trámite
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Desde el 1° de julio de 2026, nuevas reglas del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (DMV) entran en vigor con la Ley Agrícola SB 290, que endurece las sanciones por fraude en los exámenes de licencia de conducir comercial (CDL). Para los migrantes con estatus legal que buscan habilitarse como conductores de camiones o vehículos de carga pesada, el primer obstáculo es documental: el DMV exige presentar dos comprobantes de residencia válidos, a nombre del solicitante, más documentación migratoria vigente.
La documentación migratoria obligatoria
Antes de acreditar domicilio, el migrante debe demostrar que tiene estatus legal para trabajar en EE.UU. El DMV acepta los siguientes documentos como prueba de identidad y autorización:
- Green card (formulario I-551) o sello I-551 estampado en el pasaporte
- Formulario I-94 (registro de entrada) o aprobación I-797 de petición migratoria
- Número de Seguro Social: tarjeta original, W-2 o recibo de nómina
- Permiso de trabajo (EAD) vigente emitido por el USCIS
El DMV divide la documentación de domicilio en dos listas. El solicitante debe presentar uno de la Lista A y uno de la Lista B, o bien dos documentos de la Lista A.
Lista A — Acreditan residencia directamente:
- Contrato de alquiler vigente por más de 6 meses.
- Escritura de hipoteca o propiedad residencial firmada hace más de 6 meses.
- Licencia Clase E de Florida vigente por al menos 6 meses (si ya se tiene).
- Declaración de domicilio ante la Secretaría del Tribunal de Circuito (Clerk of the Circuit Court), como última opción.
Lista B — Documentos complementarios:
- Factura de servicios públicos (agua, luz, gas) — últimos 30 a 60 días
- Factura de teléfono, celular o internet — últimos 30 a 60 días
- Estado de cuenta bancario o de tarjeta de crédito — últimos 60 días
- Talón de pago (pay stub) — últimos 60 días
- Formulario W-2 o 1099 — últimos 6 meses
- Registro o título de vehículo de Florida
- Póliza o factura de seguro de vivienda
- Documentos oficiales del gobierno — últimos 60 días
- Tarjeta de registro de votante de Florida (no vencida)
Los errores que frenan el trámite de licencia en Florida
Hay dos puntos que generan confusión frecuente entre migrantes que ya tienen licencia regular en Florida:
- La documentación anterior no vale: quien ya presentó comprobantes para sacar la licencia Clase E debe volver a presentarlos desde cero al tramitar la CDL.
- El formulario HSMV-71120 no es válido: la Certificación de Dirección que sí se acepta para licencias comunes no sirve para la CDL ni para el permiso de aprendizaje comercial (CLP).
Por qué importa desde el 1° de julio
La SB 290 no solo establece nuevos controles en el proceso de examinación, sino que también amplía las herramientas legales del DMV para sancionar el fraude durante el trámite.
En ese contexto, los migrantes que buscan la CDL de manera legal deben presentarse al DMV con toda la documentación en orden para evitar demoras, rechazos o, en el peor caso, consecuencias legales por irregularidades en el proceso de certificación.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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