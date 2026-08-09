Florida permite comprar computadoras de US$1500 sin impuestos hasta el 20 de agosto: qué equipos se confirman

La temporada de regreso a clases ofrece un alivio para quienes necesitan renovar sus dispositivos. Hasta el 20 de agosto, los consumidores podrán adquirir computadoras sin impuesto en Florida si cada equipo cuesta 1500 dólares o menos. La exención también alcanza determinados accesorios destinados al uso personal.

¿Qué computadoras de hasta US$1500 califican en Florida?

El período anual de exención del impuesto sobre las ventas comenzó el 20 de julio y finalizará el 20 de agosto, de acuerdo con el Departamento de Ingresos de Florida.

Las compras deben destinarse al uso personal o doméstico no comercial Fotomontaje realizado con IA

La medida incluye los siguientes equipos con un precio de venta de US$1500 o menos por artículo:

Computadoras de escritorio.

Laptops.

Tablets.

Torres de computación.

Dispositivos de mano.

Lectores de libros electrónicos.

Calculadoras.

La compra debe destinarse al uso doméstico o personal no comercial. A su vez, el organismo informa que los comercios de Florida no pueden optar por quedar afuera del período de exención.

Los accesorios de computación incluidos en la exención

Determinados componentes, periféricos y productos relacionados también califican cuando su precio individual no supera US$1500. Estos accesorios pueden recibir el beneficio aunque no se compren junto con una unidad principal. La lista comprende:

Procesadores, placas madre, memorias RAM, baterías, discos duros, unidades de almacenamiento y lectores de discos compactos.

Torres integradas por una unidad central de procesamiento, memoria RAM y una unidad de almacenamiento.

Teclados, mouse, cables, estaciones de conexión, replicadores de puertos y monitores sin sintonizador de televisión.

Impresoras, incluidos los modelos multifunción, escáneres, cámaras web, micrófonos, parlantes, auriculares y earbuds.

Módems, routers y asistentes digitales personales que no sean teléfonos celulares.

Cartuchos de tinta y otros cartuchos para impresoras.

CD vírgenes, disquetes, tarjetas de memoria, discos portátiles y unidades flash, jump, thumb o zip.

Programas no recreativos, como antivirus y software educativo, financiero, de bases de datos o procesamiento de textos.

¿Qué dispositivos y accesorios siguen sujetos al impuesto?

La exención no alcanza a los teléfonos celulares o smartphones, consolas y sistemas de videojuegos, controles, juegos, software recreativo y computadoras diseñadas principalmente para jugar. Tampoco incluye receptores de medios digitales ni otros dispositivos cuya función principal no sea procesar datos. También permanecen sujetos al impuesto:

Cámaras digitales, televisores, proyectores y monitores con sintonizador de televisión.

Reproductores de música, CD y DVD con contenido grabado.

Fundas para tablets o lectores electrónicos, bolsos para computadoras y protectores contra sobretensiones.

Papel para computadora, muebles, fotocopiadoras, insumos para copiadoras y máquinas de fax independientes.

Equipos o accesorios con un precio superior a US$1500.

Las compras comerciales, los alquileres, las reparaciones y las modificaciones tampoco califican. La exclusión se extiende a las ventas realizadas dentro de parques temáticos, complejos de entretenimiento, establecimientos de alojamiento público y aeropuertos.

¿Cómo se calcula el precio y qué ocurre con las compras en línea?

Los artículos que suelen venderse como una unidad deben conservar ese formato. El comercio no puede asignarles precios separados para que cada parte quede por debajo del límite. Si un conjunto combina productos exentos y gravados, todo el paquete queda sujeto al impuesto.

En las promociones de “compre uno y lleve otro gratis” o con descuento, los valores tampoco pueden promediarse para conseguir que ambos productos califiquen. Los cupones, descuentos y reintegros del fabricante no reducen el precio fiscal porque el comercio recibe un reembolso. En cambio, las rebajas ofrecidas directamente por el vendedor sí disminuyen el valor considerado.

Las compras por internet o mediante vendedores remotos quedan exentas si el pedido es aceptado durante el período para envío inmediato, aunque la entrega ocurra después del 20 de agosto.

La asignación de un número de orden, la confirmación por correo electrónico o la fecha de recepción de un pedido postal acreditan la aceptación. El beneficio se mantiene ante demoras por falta de inventario o productos pendientes de reposición, salvo que el comprador solicite postergar el envío.

¿Cómo funcionan las tarjetas, los cambios y las compras en cuotas?

Una tarjeta de regalo no reduce el precio del producto. Los artículos elegibles adquiridos con ella durante el período califican sin importar cuándo se compró la tarjeta. Si la operación se concreta después del 20 de agosto, corresponde cobrar el impuesto.

Los smartphones, equipos para videojuegos y productos recreativos no califican Fotomontaje realizado con IA

El cambio posterior por el mismo producto en otro color o tamaño conserva la exención. Si el comprador devuelve el artículo y utiliza el crédito para adquirir otro que no calificaba, la nueva compra queda gravada. Por último, las ventas con pago en cuotas califican cuando el cliente recibe el producto durante el período o lo reserva mediante ese sistema antes del cierre, incluso si cancela el saldo después.