¿Futura primera dama de Florida? Erika Donalds, esposa de Byron, el candidato favorito en las encuestas a gobernador

Byron Donalds mantiene el liderazgo de cara a las elecciones primarias republicanas del próximo 18 de agosto. A lo largo de su campaña, uno de sus principales respaldos ha sido su esposa Erika, una empresaria del sector educativo conocida por su activismo a favor de la “libertad de elección escolar”.

Quién es Erika, la esposa de Byron Donalds, el candidato republicano favorito para gobernador

Donalds es una floridana de sexta generación que creció en Tampa, Florida. En 2002 se graduó en Contabilidad por la Universidad Estatal de Florida (FSU, por sus siglas en inglés) y un año después se casó con el candidato republicano.

Erika se casó con Byron Donalds en 2003 Instagram/@erikadonalds

En 2006, obtuvo una Maestría en Contabilidad en la Universidad Florida Atlantic (FAU) y ejerció su profesión durante 20 años. Entre sus roles más destacados se encuentra el de Directora Financiera (CFO) de una firma de gestión de inversiones multimillonaria, según consignó su sitio web y American First Policy Institute.

Incursión de Erika Donalds en la industria académica

La floridana empezó a involucrarse en la actividad educativa cuando sus hijos entraron en la escuela. En ese momento, se volvió consciente de las barreras que enfrentaban los padres para acceder a una educación de alta calidad.

El primer rol de Erika Donalds en el área educativa fue como miembro de la junta asesora y directora de operaciones de la Mason Classical Academy en Naples Instagram/@erikadonalds

“Mi misión es un llamado de Dios: ayudar a restaurar la oportunidad, la virtud y la libertad en Estados Unidos. Ese camino comienza con una excelente educación, rica en conocimientos y basada en valores, pero se extiende mucho más allá del aula”, destacó Erika.

En ese contexto, trabajó como miembro del consejo asesor y directora de operaciones de Mason Classical Academy en Naples en 2012. Dos años después, fue elegida para formar parte de la Junta Escolar del Condado de Collier en 2014, cargo que ocupó hasta 2018.

Erika Donalds se interesó por la reforma educativa tras darse cuenta de las barreras en la educación de sus propios hijos Instagram/@erikadonalds

En este nuevo rol, reforzó su creencia de que era difícil lograr cambios desde dentro del sistema tradicional. Por tanto, se enfocó más en la libre elección de escuela y en desarrollar soluciones a las problemáticas presentes en el sector.

Fundación de Optima Foundation y OptimaEd

En diciembre de 2017, Erika fundó Optima Foundation (ahora llamado Education Freedom Foundation), un proyecto educativo sin fines de lucro que busca apoyar la creación de nuevas escuelas autónomas clásicas.

Optima Foundation es una organización sin fines de lucro para apoyar nuevas escuelas autónomas clásicas Magnific

“La misión es defender la libertad educativa por medio de soluciones académicas clásicas e innovadoras”, cita el sitio web de la organización.

En 2020 también lanzó OptimaEd, una empresa de tecnología que creó la primera escuela de realidad virtual en el mundo. Hasta el momento, ha fundado o cofundado seis escuelas autónomas clásicas.

Erika Donalds habría creado la primera escuela de realidad virtual Instagram/@erikadonalds

“En este futuro, difuminamos las fronteras y empoderamos a los estudiantes para que diseñen itinerarios de aprendizaje personalizados”, dijo.

Vínculo con Byron Donalds y críticas

El matrimonio han consolidado una alianza política centrada en reformar el sistema educativo. Según Florida Trib, ambos promueven que el financiamiento educativo siga al estudiante y que los padres dirijan la educación bajo la creencia que, como cristianos, deben ser influyentes en todas las esferas de la vida pública.

Byron y Erika Donalds prmueven la libre educación en Florida Instagram/@erikadonalds

“La fe es el fundamento de todo lo que mi esposo y yo hacemos”, dijo Erika en un comunicado a The Florida Trib.

Dicho objetivo ha cuestionado a medida que avanza la campaña de Byron Donalds por la gobernación del Estado del Sol. De acuerdo con Naples News, auditorías estatales revelaron “deficiencias” contables en las escuelas de Jacksonville afiliadas a Optima.

Desde este punto, el auditor encontró deficiencias en su contabilidad de deudas, libros de texto, ingresos, facturas de proveedores y fondos del condado.

Qué dicen las últimas encuestas sobre Byron Donalds

De acuerdo con una encuesta de Quantus Insights publicada el pasado 31 de julio, la primaria republicana se describe como una “coronación” por la amplia ventaja de Donalds.

El congresista cuenta con el 49,6% de intención del voto y Jay Collins, vicegobernador del estado, lo sigue con un 15,6%.