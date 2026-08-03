Florida polls: las encuestas entre Donalds y Jolly en las midterm elections 2026

La carrera por la gobernación de Florida empieza a mostrar un escenario competitivo de cara a las elecciones de medio mandato de 2026. Aunque el republicano Byron Donalds mantiene la ventaja sobre el demócrata David Jolly, los sondeos reflejan una diferencia de un solo dígito y un porcentaje de votantes que todavía no definió su apoyo.

Qué muestran las encuestas de Florida para las elecciones a gobernador

El promedio de encuestas elaborado por Real Clear Polling ubica a Donalds al frente de la contienda por la gobernación con una ventaja de cinco puntos sobre Jolly.

Byron Donalds reconoce su favoritismo como candidato a gobernador de Florida

Los sondeos evaluaron a los candidatos de cara a un eventual enfrentamiento en las elecciones generales del 3 de noviembre; escenario en el que el republicano Byron Donalds aventaja con un 45%, seguido de David Jolly (demócrata) con 40%.

Aunque primero se celebrarán las primarias del Estado del Sol el 18 de agosto.

Donalds tiene una ventaja de cinco puntos sobre Jolly, según la encuesta más reciente

La encuesta elaborada por el Public Opinion Research Lab de la Universidad del Norte de Florida consultó a 848 votantes probables de las elecciones de medio mandato entre el 8 y el 17 de julio.

El estudio arrojó una ventaja de cinco puntos para Donalds, aunque también mostró que todavía existe un grupo de electores sin una decisión definitiva.

David Jolly habla del futuro de Florida durante su campaña electoral

Los resultados completos del sondeo fueron los siguientes:

Byron Donalds : 46%.

: 46%. David Jolly : 41%.

: 41%. Otro candidato: 5%.

No votaría: 2%.

Indecisos: 6%.

La propia Universidad del Norte de Florida destacó que la distancia entre los candidatos es menor que la observada en ciclos electorales recientes.

Donalds domina las encuestas de la interna republicana en Florida

Mientras la elección general del 3 de noviembre aparece relativamente competitiva, la disputa interna dentro del Partido Republicano presenta un panorama muy distinto.

El promedio de Real Clear Polling muestra que Donalds aventaja por casi 39 puntos a sus principales competidores y se consolida como el claro favorito para obtener la nominación.

El promedio general de encuestas ubica a Byron Donalds al frente con un 45% de la intención de voto frente al 40% de David Jolly Instagram @byrondonalds

El promedio de las encuestas de la primaria republicana registra los siguientes niveles de intención de voto:

Byron Donalds : 48,6%.

: 48,6%. Jay Collins : 9,8%.

: 9,8%. James Fishback : 9,8%.

: 9,8%. Paul Renner: 3%.

En todas las encuestas más recientes, el congresista republicano supera cómodamente el 40% de respaldo y mantiene diferencias superiores a los 30 puntos respecto de sus rivales. Entre los estudios incluidos en el promedio aparecen:

Quantus Insights : Donalds 50%, Collins 16%, Fishback 12%, Renner 4%.

: Donalds 50%, Collins 16%, Fishback 12%, Renner 4%. Cygnal : Donalds 43%, Fishback 12%, Collins 11%, Renner 2%.

: Donalds 43%, Fishback 12%, Collins 11%, Renner 2%. The Tyson Group : Donalds 48%, Collins 9%, Fishback 8%, Renner 4%.

: Donalds 48%, Collins 9%, Fishback 8%, Renner 4%. AIF : Donalds 54%, Fishback 8%, Collins 5%, Renner 2%.

: Donalds 54%, Fishback 8%, Collins 5%, Renner 2%. Change Research: Donalds 48%, Fishback 9%, Collins 8%, Renner 3%.

Florida y el contexto político nacional antes de las elecciones generales

La encuesta de la Universidad del Norte de Florida también midió la imagen de distintos dirigentes nacionales y estatales para comprender el contexto político en el que se desarrollará la campaña.

Respecto del presidente Donald Trump, el 48% manifestó aprobar su gestión, mientras que el 51% expresó una opinión desfavorable. Entre los independientes, la desaprobación llegó al 55%, mientras que dentro del electorado republicano un 18% indicó que no está contento con su desempeño.

El estudio también consultó sobre posibles figuras de cara a las primarias presidenciales republicanas de 2028. JD Vance obtuvo un 49% de aprobación y un 48% de desaprobación, mientras que Ron DeSantis registró un 57% de aprobación frente a un 41% de rechazo y Marco Rubio alcanzó un 56% de aprobación y un 42% de desaprobación.