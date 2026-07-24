Global Entry: dónde hacer la entrevista presencial en el sur de Florida sin tener que viajar lejos

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos organizará eventos especiales para completar entrevistas del programa Global Entry. Estas jornadas temporales buscan acercar el trámite a los residentes del sur de Florida durante los meses de julio y agosto.

Global Entry en Florida: fechas, horarios y sedes para completar la entrevista

Los eventos programados se desarrollan en diferentes bibliotecas y centros autorizados de la región. Según la CBP, los interesados deben acudir en los días y horarios específicos asignados para cada localidad.

Quienes forman parte del programa Global Entry, tendrán un ingreso más acelerado a Estados Unidos X @CBP

El calendario, de acuerdo con el comunicado oficial de la agencia federal, está dispuesto así:

23 de julio: la atención se realiza en la Biblioteca Percy White de Deerfield Beach, ubicada en el 837 E. Hillsboro Blvd., de 12 a 18.40 hs ET.

la atención se realiza en la Biblioteca Percy White de Deerfield Beach, ubicada en el 837 E. Hillsboro Blvd., de 12 a 18.40 hs ET. 28 de julio: las entrevistas ocurren en la Biblioteca y Centro Cultural de Pompano Beach, situada en el 50 W. Atlantic Blvd., de 10.20 a 18.40 hs ET.

las entrevistas ocurren en la Biblioteca y Centro Cultural de Pompano Beach, situada en el 50 W. Atlantic Blvd., de 10.20 a 18.40 hs ET. 29 de julio: el operativo se traslada a la Biblioteca de Hollywood, emplazada en el 2600 Hollywood Blvd., de 10.20 a 18.40 hs ET.

el operativo se traslada a la Biblioteca de Hollywood, emplazada en el 2600 Hollywood Blvd., de 10.20 a 18.40 hs ET. 4 de agosto: la sede corresponde a la Biblioteca de Hallandale Beach, ubicada en el 300 S. Federal Highway, de 12 a 18.40 hs ET.

la sede corresponde a la Biblioteca de Hallandale Beach, ubicada en el 300 S. Federal Highway, de 12 a 18.40 hs ET. 8 y 9 de agosto: la atención se efectúa en el Centro de Inscripción de Fort Lauderdale, en el 1800 Eller Drive, Vestíbulo Principal, de 8 a 16 hs ET.

“Global Entry es una de las mejores maneras para que los viajeros de confianza ahorren tiempo al regresar a Estados Unidos”, declaró Daniel Alonso, director de Operaciones de Campo de la Oficina de la CBP en Miami y Tampa.

Global Entry: cuánto cuesta, cuánto dura y qué beneficios incluye

Global Entry es un programa de viajero de confianza gestionado por la CBP. Según lo indica el portal oficial, la iniciativa permite un despacho aduanero y migratorio acelerado para ciudadanos preaprobados y de bajo riesgo al ingresar al país norteamericano.

La membresía también otorga acceso automático al beneficio de TSA PreCheck para los controles de seguridad nacionales. El costo de la solicitud es de 120 dólares y el registro mantiene una vigencia total de cinco años.

La CBP recomendó verificar el cronograma y acudir a las entrevistas presenciales con toda la documentación correspondiente Archivo

Todos los candidatos deben superar obligatoriamente una exhaustiva verificación de antecedentes antes de recibir la aprobación final. El sistema funciona tanto en los principales aeropuertos estadounidenses como en las diferentes fronteras terrestres del territorio.

Quiénes pueden solicitar Global Entry y qué requisitos exige la CBP

El sistema está enfocado en personas que realizan viajes frecuentes al extranjero por motivos vacacionales o comerciales. No existe una edad mínima, pero los menores de 18 años necesitan autorización de un padre o tutor.

Pueden solicitar la membresía los ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales y ciudadanos de diversos países seleccionados. Entre las naciones admitidas figuran Argentina, Australia, Brasil, Colombia, Alemania, México, Reino Unido y Corea del Sur.

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El proceso exige presentar una solicitud inicial a través del sitio web oficial del Programa de Viajeros de Confianza. Una vez obtenida la condición de aprobación condicional, el usuario puede programar la cita presencial correspondiente.