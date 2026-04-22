Para venderse en Miami: la CBP incautó 8500 perfumes falsos valuados en más de US$1 millón

Una operación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) en Port Everglades, Florida, permitió interceptar un cargamento de 8500 perfumes falsificados de marcas reconocidas. La carga provenía de Singapur y tenía como destino final Miami. Su valor habría superado 1 millón de dólares si los productos hubieran sido auténticos.

Qué encontró la CBP en Port Everglades: perfumes falsificados enviados desde Singapur

Los oficiales inspeccionaron inicialmente el cargamento el 10 de febrero de 2026. Durante el control, identificaron 8500 unidades de perfumes de marcas de diseñador, informó la CBP en un comunicado.

Los productos habrían superado el millón de dólares si fueran auténticos CBP

El envío había llegado desde Singapur y tenía como destino una dirección en Miami. Ante sospechas sobre su autenticidad, los agentes retuvieron la carga para su verificación.

Tras la inspección inicial, los oficiales trabajaron junto con la División de Aplicación de Derechos de Propiedad Intelectual de la sede central del organismo. Esa evaluación permitió confirmar el 2 de abril que los ítems eran falsificados.

Tras confirmar que eran falsificaciones, las autoridades incautaron la carga. El valor estimado de los productos, en caso de haber sido originales, alcanzaba los US$1.010.940 según el precio de venta sugerido por el fabricante.

El comunicado detalló que los eau de parfum incluían marcas reconocidas como Gucci, Burberry, Armani y Lancôme.

Por qué la CBP alerta sobre el ingreso de mercancía falsificada en EE.UU.

El organismo advirtió que el comercio de bienes de consumo adulterados es ilegal. Según indicó en una publicación en su cuenta oficial de X, esta actividad “amenaza la salud y la seguridad de los consumidores estadounidenses, roba a los titulares de marcas registradas, reduce los ingresos fiscales del gobierno y financia organizaciones criminales transnacionales”.

Además, señaló en su comunicado que estos artículos pueden fabricarse en instalaciones que emplean trabajo forzado y que suelen utilizar materiales de baja calidad que pueden representar riesgos para quienes los utilizan.

Los agentes inspeccionaron el envío en febrero y detectaron fragancias de marcas reconocidas CBP

Qué dijeron las autoridades tras la incautación de perfumes falsos en Miami

El director interino del puerto, John Rico, sostuvo que la operación “destaca el trabajo diligente de los oficiales en Port Everglades para proteger a los consumidores y resguardar la seguridad económica de EE.UU.”.

También advirtió que las falsificaciones “no solo perjudican a las empresas legítimas y a la economía, sino que pueden representar riesgos potencialmente graves para la salud y la seguridad de los consumidores”.

Cuántos productos falsificados confiscó la CBP en EE.UU. durante 2025

El organismo indicó que mantiene un programa activo de control de derechos de propiedad intelectual. En ese marco, informó que durante el año fiscal 2025 incautó más de 78.000.000 de productos falsificados, con un valor estimado de más de US$7300 millones si hubieran sido auténticos.

A su vez, recomendó adquirir bienes únicamente en comercios confiables y alentó a reportar de forma anónima posibles importaciones ilegales mediante su Programa de Denuncias Electrónicas.

Cómo detectar perfumes falsificados antes de comprar en EE.UU.

Una guía publicada por Fragrancelord, un sitio web especializado en la venta y análisis de fragancias, detalló los principales elementos que permiten detectar fragancias de imitación.

El sitio explicó que uno de los primeros indicadores es el precio. Señaló que, si una fragancia resulta “demasiada económica en comparación con el valor oficial”, debe considerarse sospechosa. Al igual que la CBP, recomendó comprar solo en tiendas autorizadas o vendedores confiables.

En cuanto al empaque, indicó que las cajas originales presentan impresión nítida, textos sin errores y sellos bien alineados. Cualquier falla en la tipografía, el diseño o la calidad del cartón puede indicar una falsificación.

El análisis del frasco también resulta clave. Según la guía, las fragancias auténticas suelen tener vidrio pesado, grabados precisos y tapas que encajan de forma firme. En cambio, las versiones ilegítimas pueden mostrar materiales livianos o piezas mal ajustadas.

Otro aspecto relevante es el código de lote. El sitio indicó que las botellas originales incluyen un número que debe coincidir con el de la caja y puede verificarse en herramientas especializadas o con la marca.

Además, recomendó observar el funcionamiento del vaporizador y el comportamiento de la fragancia. Un perfume legítimo produce una pulverización uniforme y mantiene su aroma de forma estable, mientras que las imitaciones pueden oler intenso al inicio y luego desaparecer rápido o cambiar a un tono químico.