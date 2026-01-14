Buenas noticias de la CBP en Florida: el evento gratuito de inscripción para Global Entry en enero 2026

Los residentes de Florida que iniciaron el trámite para incorporarse al programa Global Entry y evitar las largas filas en los controles migratorios de los aeropuertos tendrán una nueva oportunidad para avanzar en el proceso. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) confirmó que entre el 19 y el 23 de enero de 2026 realizará en Pensacola un evento especial de entrevistas presenciales, requisito clave para completar la inscripción.

¿Qué es Global Entry y para qué sirve?

Global Entry es un programa de viajeros confiables administrado por la CBP que permite un ingreso acelerado a Estados Unidos a personas que están previamente aprobadas y son consideradas de bajo riesgo, informa la agencia en su sitio oficial.

Las entrevistas se desarrollarán durante cinco días consecutivos en instalaciones del aeropuerto CBP

El sistema está diseñado para agilizar el proceso de control migratorio al arribar al país norteamericano, al reducir los tiempos de espera en los aeropuertos, y también puede utilizarse en fronteras terrestres.

La membresía tiene una vigencia de cinco años y requiere el pago de una tarifa de US$120. Todos los solicitantes deben atravesar una verificación de antecedentes y completar una entrevista presencial obligatoria en la inscripción inicial.

El anuncio de la CBP sobre el evento de entrevistas en Pensacola

La CBP informó en un comunicado que realizará su primer evento de enrolamiento de Global Entry en coordinación con el Aeropuerto Internacional de Pensacola.

Esta convocatoria tiene el objetivo de ofrecer una alternativa para que los solicitantes del noroeste de Florida y de la región de la Costa del Golfo, que ya cuentan con aprobación condicional, completen la entrevista obligatoria sin tener que realizar largos viajes.

¿Cuándo será el evento de la CBP?

Los encuentros se realizarán entre el lunes 19 y el viernes 23 de enero de 2026 en el aeropuerto, ubicado en 2430 Airport Blvd., suite 224. El cronograma establece el siguiente horario:

Del 19 al 21 de enero, las reuniones serán de 9 a 15 hs (hora central de Estados Unidos).

Entre el 22 y el 23 de enero, el horario será de 12 a 18 hs (hora central de Estados Unidos).

La adhesión al Global Entry tiene una duración de cinco años, implica el pago de una tarifa y exige una evaluación de antecedentes con entrevista obligatoria CBP

¿Cómo se agenda la entrevista?

Los postulantes deben ingresar a su cuenta de Trusted Traveler Programs y programar la cita al seleccionar “Pensacola International Airport” o la opción “Florida locations”.

La agencia indicó que los interesados deben presentarse con pasaporte vigente, identificación con foto y comprobante de residencia.

Para ingresar al área de la actividad, deberán acceder por las puertas principales de la terminal. Luego, deberán dirigirse al sector de conferencias del segundo piso. En ese espacio habrá señalización y personal del aeropuerto disponible para asistirlos.

La CBP se pronunció sobre la alta demanda del programa

Daniel Alonso, funcionario senior de la agencia federal, que cumple las funciones de director de las oficinas de campo de Miami y Tampa, señaló que Global Entry “continúa siendo uno de los programas de viajeros confiables más populares de la CBP” y explicó que “la demanda de entrevistas sigue siendo alta”.

En ese marco, afirmó que la articulación con el aeropuerto permite “ampliar el acceso y hacer que el proceso de inscripción sea más conveniente para los viajeros del norte de Florida y de estados cercanos”.

¿Qué beneficios y alternativas contempla la CBP para los solicitantes durante el evento?

La CBP recordó que, desde 2025, los interesados menores de 18 años no pagan la tarifa de solicitud si uno de sus padres o tutores legales ya es miembro de Global Entry o presenta la petición en simultáneo.

Durante el evento, podrán aceptarse postulantes sin turno previo si el espacio lo permite. Quienes no logren completar la entrevista en estas fechas tendrán la opción de utilizar el sistema Enrollment on Arrival en aeropuertos participantes al regresar de un viaje internacional.

Las autoridades del organismo destacaron que el programa mantiene un alto nivel de demanda CBP

La agencia precisó que Global Entry cuenta con más de 10 millones de miembros y está disponible en pasos terrestres, aéreos y marítimos de Estados Unidos, así como en puntos de prechequeo en el exterior. Los solicitantes aprobados también acceden automáticamente a los beneficios de TSA PreCheck.

¿Qué es TSA PreCheck y qué ventajas ofrece a los viajeros frecuentes?

Este es un programa de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) que permite a los viajeros acceder a un proceso más ágil en los controles de seguridad de los aeropuertos de Estados Unidos.

Los pasajeros aprobados pueden dejar en su equipaje de mano dispositivos electrónicos y líquidos bajo la regla 3-1-1, y no necesitan quitarse cinturones, chaquetas livianas ni calzado.

El beneficio tiene una vigencia de cinco años y su costo varía según el proveedor autorizado, con valores de hasta US$85 por todo el período. Quienes cuentan con Global Entry no deben abonar esa tarifa, ya que el acceso a TSA PreCheck está incluido en su membresía.

Además, los menores de 17 años pueden acompañar sin costo a un adulto inscripto en el programa por el mismo carril de seguridad.