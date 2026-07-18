Dijo que no llevaba dinero, pero la CBP encontró más de US$50.000 escondidos: terminó arrestado en Florida

El Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood de Florida fue el escenario de una incautación de divisas el pasado 1° de julio. Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) detectaron una suma de dinero no declarada en manos de un viajero que superaba los 53.800 dólares.

Cómo fue la incautación de divisas que hizo la CBP en el aeropuerto de Florida

Durante una inspección rutinaria a pasajeros con destino a Kingston, Jamaica, los agentes federales interrogaron a un individuo sobre el dinero que transportaba. Según el comunicado oficial, el pasajero manifestó que no llevaba efectivo consigo durante el procedimiento de control.

La CBP encontró a un viajero que llevaba más de US$53.000 no declarados en un aeropuerto de Florida CBP

Sin embargo, tras una revisión detallada, el personal de la CBP encontró y verificó que había US$53.800 en su poder. Este hallazgo confirmó que el viajero buscaba ocultar ese dinero y salir del país norteamericano.

Según explicó la agencia, la labor de vigilancia busca identificar estas infracciones frecuentes en el tráfico internacional. Daniel Alonso, director de Operaciones de Campo, aseguró que las organizaciones criminales utilizan este método para mover ganancias ilícitas entre fronteras.

Qué pasó con el pasajero de Florida que no declaró su dinero en efectivo

Tras el descubrimiento, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional intervino de inmediato en la terminal aérea. La situación resultó en el arresto del hombre implicado en el incidente.

Los fiscales federales presentaron cargos por lavado de dinero contra el viajero. La acusación se basa en el Título 18 del Código de Estados Unidos, sección 1956.

El hombre fue arrestado y enfrenta cargos por lavado de dinero tras ocultar que llevaba una importante suma en efectivo Fotomontaje generado con IA

La CBP subrayó que sus tareas en aeropuertos y fronteras terrestres se llevan a cabo con el objetivo de desarticular cualquier actividad delictiva transnacional que ponga en riesgo la seguridad.

Obligaciones legales al mover divisas: los riesgos de no declarar dinero ante la CBP

EE.UU. no impone un límite sobre la cantidad de dinero que los viajeros pueden trasladar fuera o dentro del país norteamericano. Sin embargo, la normativa exige que se declare obligatoriamente cualquier cifra que supere los US$10.000.

La CBP explica qué sucede con las armas incautadas en la frontera.

Este mandato aplica sin excepción, ya sea que el viajero porte ahorros personales, realice envíos de negocios o esté encargado de llevar dinero destinado al extranjero. Para el umbral de US$10.000 se cuenta la suma total transportada por grupos o familias colectivamente.

Para realizar la declaración, el viajero debe completar el Formulario 105 de FinCEN para cumplir con el reporte legal requerido. Las autoridades recomiendan realizar el trámite en línea para mayor rapidez y eficiencia.

El incumplimiento de esta norma conlleva riesgos para el viajero. La omisión del reporte o la declaración de información falsa facilita la incautación inmediata de los fondos.

Además, según la información publicada por la CBP, esta falta puede derivar en sanciones de carácter civil o consecuencias penales. El ordenamiento legal contempla incluso la posibilidad de penas de prisión ante el intento de ocultamiento.

Los instrumentos monetarios que se deben declarar abarcan no solo billetes en efectivo, sino también cheques de viajero y diversos instrumentos negociables al portador. Los viajeros tienen la opción de imprimir el formulario previo a su vuelo o gestionar el trámite a su llegada.