Cómo usar la calculadora de tarifas del Uscis para pagar el monto exacto y evitar el rechazo de trámites

Al momento de realizar un trámite ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), una de las cuestiones importantes es pagar el monto exacto. Para no cometer errores y evitar el rechazo de la solicitud, la agencia federal cuenta con una calculadora de tarifas.

Así funciona la calculadora de tarifas del Uscis

Cada formulario tiene un costo por su presentación. En procesos que pueden tener complicaciones y donde es relevante prestar atención al detalle, cometer un error en este paso, incluso por unos pocos dólares, podría causar el rechazo automático y derivar en frustración y pérdida de tiempo.

Cada formulario del Uscis tiene una tarifa de presentación y es importante pagar el monto exacto Imagen ilustrativa generada con IA

El Uscis cuenta con una calculadora de tarifas , que se puede consultar a través del sitio web oficial. El funcionamiento es sencillo y permite al usuario obtener la información en segundos.

, que se puede consultar a través del sitio web oficial. El funcionamiento es sencillo y permite al usuario obtener la información en segundos. Dentro del sitio, el usuario puede elegir en el listado de todos los formularios de trámites de la agencia . El interesado solo deberá encontrar el que corresponde a su proceso y seleccionarlo.

. El interesado solo deberá encontrar el que corresponde a su proceso y seleccionarlo. En respuesta, el sistema devolverá una tabla donde se especifica el monto exacto que se debe pagar por el trámite .

. Además, el Uscis también detalla si hay diferencias según cuestiones como edad u otras categorías y si varían las tarifas de presentación en papel y electrónica.

Los formularios del Uscis que tienen tarifas variables según el método de presentación

En la última edición de su desglose de tarifas, formalmente denominado como Formulario G-1055, la entidad indica cuáles son los casos en los que el monto varía según si se envía la solicitud por correo o en línea:

Formulario I-90, solicitud para reemplazar la tarjeta de residente permanente: US$465 en papel, US$415 en línea.

US$465 en papel, US$415 en línea. Formulario I-129 (H-2A con trabajadores nombrados), petición para trabajador no inmigrante: US$1090 en papel, US$1040 en línea.

US$1090 en papel, US$1040 en línea. Formulario I-129 (H-2A con trabajadores no nombrados), petición para trabajador no inmigrante: US$530 en papel, US$480 en línea.

US$530 en papel, US$480 en línea. Formulario I-129 (H-1B y H-1B1), petición para trabajador no inmigrante: US$780 en papel, US$730 en línea.

US$780 en papel, US$730 en línea. Formulario I-130, petición de familiar extranjero: US$675 en papel, US$625 en línea.

US$675 en papel, US$625 en línea. Formulario I-131 (beneficiarios de TPS y otras categorías de Advance Parole), solicitud de documento de viaje: US$630 en papel, US$580 en línea.

US$630 en papel, US$580 en línea. Formulario I-131 (procesos de re-parole o nuevo periodo de permiso), solicitud de documento de viaje: US$630 en papel, US$580 en línea.

US$630 en papel, US$580 en línea. Formulario I-131 y EAD conjunto (para re-parole), solicitud de documento de viaje y autorización de empleo: US$1150 en papel, US$1050 en línea.

US$1150 en papel, US$1050 en línea. Formulario I-140, petición de inmigrante para trabajadores extranjeros: US$715 en papel, US$665 en línea.

US$715 en papel, US$665 en línea. Formulario I-539, solicitud para extender/cambiar el estatus de no inmigrante: US$470 en papel, US$420 en línea.

US$470 en papel, US$420 en línea. Formulario I-751, petición para eliminar condiciones en la residencia: US$750 en papel, US$700 en línea.

US$750 en papel, US$700 en línea. Formulario I-765 (presentación general), solicitud de autorización de empleo: US$520 en papel, US$470 en línea.

US$520 en papel, US$470 en línea. Formulario I-765 (categorías DACA, TPS y renovación de asilo), solicitud de autorización de empleo: US$520 en papel, US$470 en línea.

US$520 en papel, US$470 en línea. Formulario N-336, solicitud de audiencia sobre una decisión en procedimientos de naturalización: US$830 en papel, US$780 en línea.

US$830 en papel, US$780 en línea. Formulario N-400, solicitud de naturalización: US$760 en papel, US$710 en línea.

US$760 en papel, US$710 en línea. Formulario N-565, solicitud de reemplazo de documento de naturalización/ciudadanía: US$555 en papel, US$505 en línea.

US$555 en papel, US$505 en línea. Formulario N-600, solicitud de certificado de ciudadanía: US$1385 en papel, US$1335 en línea.

US$1385 en papel, US$1335 en línea. Formulario N-600K, solicitud de ciudadanía y emisión de certificado bajo la Sección 322: US$1385 en papel, US$1335 en línea.

US$1385 en papel, US$1335 en línea. Formulario G-1041, solicitud de búsqueda en el índice de genealogía: US$80 en papel, US$30 en línea.

US$80 en papel, US$30 en línea. Formulario G-1041A, solicitud de registros genealógicos: US$80 en papel, US$30 en línea.

US$80 en papel, US$30 en línea. Formulario G-1566, solicitud de certificado de inexistencia: US$330 en papel, US$280 en línea.

Cómo pagar los trámites del Uscis en Estados Unidos

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