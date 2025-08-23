La ciudad escondida de Florida, con menos de 1000 habitantes, donde casi no hay autos y parece detenida en el tiempo

En el este del condado de Levy, en Florida, se esconde una pequeña ciudad con menos de 1000 habitantes que parece levantada en medio del mar. Se trata de Cedar Key, que solo tiene dos rutas de acceso. El tiempo parece detenido en este destino, donde apenas hay autos, la actividad principal es la pesca y las casas mantienen su esencia antigua.

La historia de Cedar Key, una pequeña ciudad costera de Florida

El nombre de esta ciudad proviene de un mapa español de 1542 que denominaba la zona “Las Islas Sabines” (Cedar Islands, en inglés), en referencia a los bosques de cedro que cubrían las islas, según la City of Cedar Key.

Tras el cierre del tren, se consolidó como centro de acuicultura y productor líder de almejas Foto de tripadvisor

El 1° de marzo de 1861 llegó el primer tren y entonces comenzó un período de prosperidad, hasta que en 1932 partió la última formación. Desde entonces, la economía se apoyó en la acuacultura y hoy el pueblo es uno de los principales productores de almejas de criadero en Estados Unidos.

De acuerdo a los datos oficiales del Censo 2020 de Estados Unidos, la ciudad de Cedar Key tenía entonces una población de 687 habitantes.

Cómo visitar el Cedar Keys National Wildlife Refuge

El Cedar Keys National Wildlife Refuge, administrado por el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre (FWS, por sus siglas en inglés), abarca 13 islas frente a la costa. Para llegar allí, hay que ingresar primero a la ciudad, que tiene solo dos rutas de acceso: State Road 24 y County Road 347.

Estos islotes fueron campamentos de los pueblos originarios hace miles de años y hoy son un santuario natural. En Seahorse Key, funcionó en la década de 1840 el destacamento militar Cantonment Morgan, usado durante la Segunda Guerra Seminola.

Esta área protegida solo se recorre en embarcaciones privadas, tours o kayaks. En un lugar ideal para avistar pelícanos blancos, espátulas rosadas y delfines.

Navegar en kayak es la mejor forma de descubrir el santuario marino y sus aves migratorias Foto de tripadvisor

El valor cultural del Cedar Key Museum State Park

El Cedar Key Museum State Park es otro de los puntos de interés de la zona. Con 7,3 hectáreas, ofrece senderos entre pinos y humedales donde se recuerda la visita del naturalista John Muir en 1867, explican en el sitio del museo.

Sus exhibiciones fueron diseñadas en la década de 1950 por la Universidad de Florida y hoy conservan piezas de St. Clair Whitman, un coleccionista reconocido que creció en la ciudad.

El Railroad Trestle Nature Trail y su pasado ferroviario

Otro lugar que puede visitarse es el Railroad Trestle Trail, desarrollado por la Florida’s Nature Coast Conservancy. Allí se conserva parte del antiguo ramal ferroviario que unía Cedar Key con Fernandina Beach.

Los senderos de Cedar Key invitan a recorrer antiguos trazados ferroviarios y a descubrir la memoria natural del lugar Foto de tripadvisor

Su recorrido de un kilómetro permite caminar entre cedros y pinares, mientras se observan diferentes aves migratorias.

Dónde comer y dormir en Cedar Key

De acuerdo con Visit Florida, la gastronomía es uno de los grandes atractivos de Cedar Key. The Prickly Palm ofrece desayunos y batidos en una cabaña color rosa; Tony’s Chowder House se destaca por su premiado clam chowder; mientras que Steamers Clam Bar & Grill combina mariscos frescos con vistas espectaculares.

La oferta de alojamiento mantiene el espíritu pintoresco del lugar. Visit Florida resalta el Cedar Key Bed & Breakfast, con fachada turquesa; el Harbour Master Suites, con balcones frente a la bahía; y las Pirates Cove Cottages, que permiten ver el amanecer sobre el mar.

El festival pirata en Cedar Key: fechas y actividades

Cada año, un evento convoca a locales y visitantes. Entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre de 2025 se realizará el Pirate Invasion, un festival donde recreadores históricos instalan campamentos en el parque central.

Según detallan en su web, este año habrá desfile de carritos de golf, concursos de disfraces, música de taberna y exhibiciones de pólvora negra a cargo del grupo Loose Cannon Company.