La demócrata que desafía el nuevo mapa electoral de Ron DeSantis en Florida

La congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz anunció el 22 de mayo que buscará la reelección en el Distrito 20 de Florida, una jurisdicción históricamente alineada con su partido y creada para garantizar representación afroamericana. La decisión llegó después de la redistribución electoral promovida por el gobernador Ron DeSantis, que fortaleció las posibilidades republicanas en varias áreas del estado. Pese al rediseño, ese distrito continúa como uno de los territorios con mayores probabilidades de permanecer bajo control demócrata.

¿Por qué el Distrito 20 de Florida quedó en el centro de la disputa?

El Distrito 20 fue una de las tres áreas delimitadas en Florida en 1992 por orden de un tribunal federal bajo la Ley de Derechos Electorales. La medida buscó asegurar que los votantes afroamericanos pudieran elegir candidatos de su preferencia y permitió la llegada de los primeros congresistas de este grupo.

La dirigente eligió competir en una banca considerada ampliamente segura para los demócratas

El nuevo esquema impulsado por DeSantis modificó límites territoriales y dividió en cinco partes la antigua base de votantes de Wasserman Schultz. Según el Miami Herald, la reorganización favoreció las perspectivas republicanas en varios sectores disputados y cambió interpretaciones previas sobre representación racial.

Sin embargo, la dirigente eligió competir en un enclave considerado ampliamente favorable para los demócratas. El artículo señala que esa banca “prácticamente tiene garantizado” permanecer en manos de ese partido.

En un video de campaña, la legisladora afirmó que no pueden “permitir que Donald Trump destruya el poder del condado de Broward”. También sostuvo que utilizará “toda” su experiencia e influencia en Washington para “seguir haciendo” que las vidas de los ciudadanos “sean más asequibles”.

La exrepresentante Sheila Cherfilus-McCormick ocupó ese escaño hasta su renuncia en abril, en medio de una investigación ética y cargos federales que ella niega.

El impacto del rediseño promovido por Ron DeSantis

La nueva configuración dejó a Wasserman Schultz con alternativas más complejas fuera de esa jurisdicción electoral. Solo una pequeña parte de sus antiguos votantes quedó dentro del territorio que eligió para competir.

En otros sectores, la congresista enfrentaba escenarios más difíciles. Una posibilidad implicaba competir en primarias contra otros demócratas, entre ellos el representante Jared Moskowitz. Otra alternativa la colocaba en elecciones generales dentro de áreas adaptadas para beneficiar a los republicanos.

Debbie Wasserman Schultz buscará la reelección en una circunscripción creada para garantizar representación afroamericana Foto de Debbie Wasserman Schultz

Los dirigentes afroamericanos del Partido Demócrata cuestionaron su decisión porque consideraban que era una de las pocas figuras con recursos suficientes para disputar bancas recientemente inclinadas hacia el Partido Republicano.

Los registros de la Comisión Federal Electoral citados por el Miami Herald indican que posee más de US$2,5 millones en fondos de campaña.

Tras el anuncio, el Comité Nacional Republicano del Congreso celebró el movimiento político. Su subdirector ejecutivo, Jack Pandol, escribió en redes sociales que la decisión dejaba al distrito 22 de Florida “listo para ser ganado por el Partido Republicano”.

La nueva configuración dividió la antigua base política de la congresista en cinco sectores diferentes Foto de Debbie Wasserman Schultz

¿Quién es Debbie Wasserman Schultz?

Debbie Wasserman Schultz integra la Cámara de Representantes desde 2005 y anteriormente ocupó cargos en el Senado y la Cámara estatal de Florida. Su sitio oficial indica que fue la primera legisladora judía elegida al Congreso por Florida y que desarrolló iniciativas relacionadas con salud, derechos civiles, seguridad infantil y políticas familiares.

Actualmente ocupa cargos de liderazgo dentro del Comité de Apropiaciones de la Cámara baja y participa en subcomités vinculados con agricultura, energía y recursos hídricos.

Además, integra espacios partidarios encargados de definir estrategias legislativas demócratas. La congresista estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Florida y reside en Weston junto a su familia.