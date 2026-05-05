DeSantis firma el nuevo mapa electoral de Florida: la buena noticia que haría ganar a los republicanos

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dio un paso clave en el tablero político estadounidense al firmar un nuevo mapa electoral que podría alterar el equilibrio de poder en el Congreso. La medida, que ya desató una fuerte batalla judicial, es vista por los republicanos como una oportunidad concreta para ampliar su ventaja en la Cámara de Representantes de cara a las elecciones de noviembre de 2026.

Florida redibuja sus distritos congresionales y abre una pelea por la Cámara de Representantes

Según informó Politico, DeSantis firmó este lunes la nueva cartografía congresional que había sido aprobada días antes por la Legislatura estatal, dominada por el Partido Republicano. La iniciativa fue impulsada por el propio gobernador, quien desde el verano boreal pasado reclamaba una revisión de los distritos electorales.

DeSantis anunció en X la firma del nuevo mapa electoral X DeSantis

El anuncio oficial llegó a través de la red social X, donde el mandatario publicó un breve mensaje: “Firmado, sellado y entregado”, acompañado por una imagen del nuevo mapa.

El nuevo diseño podría traducirse en una ganancia de hasta cuatro escaños adicionales para los republicanos en la Cámara de Representantes, una cifra que representa una buena noticia para el partido de cara a los comicios de 2026.

Actualmente, el GOP mantiene una ventaja de 20 a ocho sobre los demócratas en la delegación de Florida, una diferencia que podría ampliarse hasta 24 bancas con la nueva distribución.

Qué distritos de Florida podrían favorecer al GOP en las elecciones de 2026

El rediseño impacta directamente en varios distritos actualmente representados por demócratas. Entre los nombres más afectados aparecen:

Kathy Castor

Jared Moskowitz

Darren Soto

Debbie Wasserman Schultz

La respuesta de DeSantis al representante demócrata

Estos legisladores ya anticiparon que buscarán la reelección, aunque algunos evalúan competir en distritos diferentes debido a los cambios en los límites geográficos.

En el caso de Moskowitz, señaló a Politico que analiza presentarse en el Distrito 25, una zona costera del sur de Florida con una fuerte presencia de votantes judíos y que incluye aproximadamente la mitad de su distrito anterior. Este territorio, que en 2024 se inclinó por Trump, es considerado actualmente como un distrito competitivo.

Demanda contra el mapa de Florida: acusan al gobierno de gerrymandering partidario

Apenas concretada la firma, una coalición encabezada por la organización Equal Ground Education Fund, junto a 19 votantes de distintos distritos, presentó una demanda para bloquear la implementación del nuevo mapa y restituir el aprobado en 2022.

De acuerdo con la demanda, citada por Politico, el rediseño viola las normas estatales contra la manipulación partidaria de distritos, conocidas como estándares anti-gerrymandering. Estas reglas, aprobadas por los votantes, establecen que los mapas no deben ser alterados con fines políticos ni para beneficiar o perjudicar a candidatos o partidos.

El documento judicial diagnostica: “El plan de 2026 es, según las medidas tradicionales de manipulación partidaria, uno de los ejemplos más extremos en la historia estadounidense”. Además, sostiene que los cambios no son accidentales, sino el resultado de decisiones deliberadas orientadas a fragmentar el voto demócrata y concentrarlo de manera estratégica.

La Cámara aprobó la redistribución de distritos propuesta por Ron DeSantis

DeSantis defiende el rediseño y crecen las críticas por el impacto en votantes hispanos

Desde la oficina de DeSantis defendieron la legalidad del nuevo mapa, al asegurar que fue diseñado bajo criterios “neutrales en términos raciales”. Este punto es central en la discusión, ya que uno de los cambios más relevantes afecta a un distrito del sur de Florida que fue representado por Sheila Cherfilus-McCormick hasta su reciente renuncia.

Sin embargo, los críticos cuestionan esta postura y señalan que comunidades clave, como los votantes hispanos del centro del estado —muchos de origen puertorriqueño—, fueron divididas en varios distritos, lo que podría diluir su influencia electoral.