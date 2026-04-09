María Corina Machado vs. Delcy Rodríguez: quién ganaría una elección presidencial en Venezuela, según las encuestas

La posibilidad de una elección presidencial en Venezuela vuelve a instalarse en el centro del debate político. Mientras el oficialismo, con Delcy Rodríguez, reorganiza su estrategia para mantenerse en el poder, la oposición se apoya en datos de encuestas que, por ahora, muestran una ventaja para María Corina Machado.

Delcy Rodríguez se prepara para competir

Según una publicación reciente de ABC, la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, avanza con un plan político que incluye su eventual candidatura presidencial.

Desde que asumió funciones tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, intentó estabilizar una economía golpeada y, al mismo tiempo, ganar legitimidad de cara a un futuro proceso electoral.

Desde que asumió la presidencia interina el 5 de enero de 2026, Rodríguez ha centrado su gestión en la estabilización económica como plataforma para legitimar una eventual candidatura presidencial Ariana Cubillos - AP

La estrategia del oficialismo pasa por dilatar la convocatoria a elecciones. En ese sentido, el calendario electoral se transformó en un campo de disputa: mientras el gobierno apuesta a realizarlos hacia mayo de 2027, la oposición presiona para que se concreten entre fines de 2026 y comienzos de 2027.

Delcy Rodríguez dice que “no aceptará órdenes de potencias extranjeras”

De acuerdo con el análisis citado por ABC, la mandataria interina planea aplicar medidas para mejorar el ingreso de la población. Entre ellas se destaca un posible aumento del salario mínimo de 150 dólares previsto para el 1° de mayo. No obstante, esto no estaría confirmado.

Además, se proyecta un flujo importante de ingresos vinculados al petróleo, con estimaciones de hasta US$2000 millones mensuales provenientes de ventas autorizadas, supuestamente, a partir de junio.

Las encuestas muestran una ventaja de Machado

Un informe publicado por El Mundo en enero de 2026 presenta un panorama muy distinto en términos de intención de voto.

Según distintas consultoras, la líder opositora María Corina Machado aparece como la gran favorita en un eventual escenario electoral.

Según un sondeo de The Economist, María Corina Machado lidera la intención de voto con un 48% RONALDO SCHEMIDT - AFP

Uno de los sondeos más destacados, elaborado por The Economist, muestra una diferencia significativa:

María Corina Machado : 48% de intención de voto

: 48% de intención de voto Delcy Rodríguez : 11%

: 11% Edmundo González Urrutia : 9%

: 9% Henrique Capriles: menos del 2%

Otro estudio, realizado por Meganálisis, amplía aún más la brecha: en ese escenario, Machado alcanzaría el 78% de los votos.

Imagen internacional y liderazgo regional: los puntos fuertes de Machado

El liderazgo de Machado no se limita al ámbito interno. Según datos de Atlas Intel citados por El Mundo, su imagen favorable en América Latina alcanza el 54%, lo que la posiciona como una figura relevante a nivel regional. En comparación, Delcy Rodríguez mantiene un nivel de aprobación del 11%.

Este contraste refuerza la percepción de que la oposición cuenta con mayor respaldo tanto dentro como fuera de Venezuela.

Corina Machado brindó una conferencia tras reunirse con Trump y elogió su accionar en Venezuela

El cálculo político del oficialismo en Venezuela: mejorar la economía para subir en las encuestas

A pesar de los números adversos, el oficialismo no descarta competir. De acuerdo con el análisis publicado por el medio citado, la apuesta del entorno de Rodríguez pasa por lograr una recuperación económica sostenida que modifique la percepción ciudadana.

La premisa que sostienen es que, si la mejora económica se consolida y se traduce en beneficios concretos para la población, el respaldo electoral podría incrementarse.