DeSantis pisa fuerte en Florida y firma una ley que agrava las sanciones por conducir sin licencia

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó una reforma legal que modifica el tratamiento de las infracciones de tránsito vinculadas a conducir sin licencia. La medida corresponde al Proyecto de Ley de la Cámara 35 (CS/HB 35), también denominada “Isaiah’s Law”.

Nueva definición de infractor de tráfico habitual en Florida

El cambio central de la nueva normativa consiste en ampliar la definición de “infractor de tráfico habitual” e incorporar entre los criterios el hecho de conducir sin un permiso válido. La iniciativa fue respaldada por la Legislatura estatal con mayoría en ambas cámaras.

La propuesta fue ratificada con un amplio apoyo bicameral y recibió la aprobación del gobernador Foto Facebook Governor Ron DeSantis

La ley actualiza la sección 322.264 de los estatutos estatales. A partir de esta reforma, se considerará infractor habitual a quien acumule tres o más condenas por determinadas faltas en un período de cinco años.

Según el texto aprobado, esta modificación impactará en los registros oficiales utilizados por el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados (Fhsmv, por sus siglas en inglés) para clasificar a los conductores.

Cuáles son los criterios de reincidencia bajo las nuevas modificaciones

El esquema de la ley establece que las tres condenas necesarias, dentro de un período de cinco años, para la designación pueden derivar tanto de infracciones cometidas dentro del estado como de violaciones equivalentes en otras jurisdicciones. Esto incluye:

Registros provenientes de leyes federales

Normativas de otros estados

Ordenanzas municipales

Disposiciones de otros países, siempre que sean comparables con las infracciones definidas en Florida

La inclusión de estos antecedentes amplía el alcance del sistema de control y permite integrar información de diferentes registros para la clasificación de los conductores.

Por otro lado, las condenas deben derivarse de actos separados de los siguientes delitos:

No detenerse y prestar auxilio en un accidente de tráfico que resulte en muerte o lesiones personales.

Conducir un vehículo motorizado comercial teniendo el privilegio descalificado.

Conducir un vehículo motorizado sin una licencia válida, en violación de la sección 322.03 de los Estatutos de Florida. Este es el cambio principal introducido por la nueva ley.

La ley modifica la sección 322.264 de los Estatutos de Florida para incluir el conducir un vehículo de motor sin una licencia válida dentro de la lista de delitos que califican a una persona como "infractor de tráfico habitual"

Qué consecuencias penales enfrenta un infractor de tráfico habitual

De acuerdo con la normativa, la consecuencia legal directa de ser designado como un infractor de tráfico habitual es la suspensión o revocación del privilegio de conducir. El hecho de que las condenas previas ya hayan resultado en resoluciones bajo otras secciones de la ley no impide que se utilicen nuevamente para aplicar las sanciones bajo esta categoría.

Con la nueva ley, conducir sin una licencia válida se suma a la lista de delitos que activan estas sanciones severas, lo que facilita que un conductor pierda su derecho a manejar de forma prolongada tras acumular tres condenas en cinco años.

Esta reforma legal entrará en vigor el 1 de julio

Cuándo entra en vigor la nueva ley de Florida

El proyecto fue presentado en la Legislatura de Florida y obtuvo un respaldo amplio en su tratamiento. En la Cámara de Representantes fue aprobado con 99 votos a favor y 15 en contra.

En el Senado estatal, la iniciativa recibió apoyo unánime, con 39 votos positivos. Tras su aprobación legislativa, fue remitida al Ejecutivo para su promulgación. El gobernador Ron DeSantis firmó la ley el 23 de abril, lo que formalizó su incorporación al marco normativo estatal.

Aunque ya se promulgó, la implementación de la ley está prevista para el 1° de julio. Desde esa fecha, las disposiciones comenzarán a aplicarse en todo el estado.

A partir de ese momento, los organismos encargados del control vehicular deberán ajustar sus registros y procedimientos a la nueva definición establecida por la normativa. Esto implica cambios en la forma en que se contabilizan las infracciones y en la clasificación de los conductores dentro del sistema administrativo.