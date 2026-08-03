Oficial y confirmado: la lista completa de artículos libres de impuestos en Florida antes del inicio de clases

Las familias de Florida pueden realizar parte de las compras para el ciclo lectivo 2026-2027 sin pagar el gravamen estatal sobre las ventas. La denominada exención de impuestos para el regreso a clases estará vigente hasta el jueves 20 de agosto y aplica a ciertos artículos escolares.

Qué útiles escolares no pagan impuestos en Florida

La normativa establecida por el Departamento de Ingresos de Florida cubre múltiples categorías de productos. La disposición alcanza artículos destinados a estudiantes y al ámbito educativo, aunque no todas las opciones quedan comprendidas.

El estado de Florida implementará una exención de impuestos

Cada categoría tiene un límite de precio individual y superar ese valor implica que el producto queda fuera del beneficio fiscal. La categoría de suministros escolares (US$50 o menos por artículo) incluye:

Bolígrafos (fieltro, punta de bola, fuente y sus repuestos), lápices (mecánicos y sus repuestos) y lápices de colores

Borradores

Marcadores y resaltadores

Cuadernos, libretas de composición, papel de relleno para cuadernos, blocs de notas y papel para carteles.

Carpetas, carpetas de archivo (folders) y cartulinas

Loncheras

Reglas, tijeras, transportadores y compases

Pegamento (en barra o líquido), cinta de celofán transparente, engrapadoras y grapas (utilizadas para papel).

Discos de computadora (solo CDs en blanco)

La exención de impuesto también se aplica a computadoras personales y accesorios relacionados (US$1500 o menos) comprados para uso personal o doméstico no comercial, como:

Computadoras de escritorio, portátiles (laptops), tabletas, lectores de libros electrónicos y calculadoras

Teclados, mouse, módems, routers, monitores (sin sintonizador de TV), altavoces, micrófonos, auriculares, cámaras web y escáneres

Unidades centrales de procesamiento (CPU), placas base, memoria RAM, discos duros, unidades de almacenamiento de datos (memorias USB, tarjetas de memoria, discos portátiles) y unidades de CD

Cartuchos de tinta y tóner para impresoras

Programas no recreativos como antivirus, bases de datos, software educativo, financiero o de procesamiento de textos

La exención cubre cualquier prenda de vestir (US$100 o menos por artículo), como:

Camisas, pantalones, vestidos, faldas, shorts, jeans, sudaderas, suéteres y uniformes (escolares, de trabajo o atléticos).

Zapatos (incluye deportivos), botas (excepto de esquí o pesca), sandalias, zapatillas y zapatos de seguridad

Carteras, billeteras, cinturones, sombreros, bufandas, corbatas y accesorios para el cabello (como lazos y clips)

Mochilas, bolsas para libros, bolsos de mano, pañaleras y cangureras

Pijamas, batas, ropa interior y medias

Chubasqueros, ponchos y sombreros para la lluvia

La categoría de ayudas de aprendizaje y rompecabezas (US$30 o menos) incluye:

Juegos de memoria o emparejamiento, bloques o juegos de apilar, y juguetes electrónicos diseñados para enseñar lectura o matemáticas.

Tarjetas de aprendizaje, libros interactivos, libros de rompecabezas y libros de búsqueda de palabras

Jigsaw puzzles

La medida en Florida también contempla las compras realizadas por internet, bajo determinadas condiciones relacionadas con la aceptación del pedido y su envío. El objetivo es permitir que padres, tutores y docentes puedan organizar parte de sus gastos escolares durante el período establecido.

Qué productos quedan fuera del beneficio fiscal de Florida

La exención no se aplica a los artículos cuyo precio exceda los límites establecidos para cada categoría. Tampoco alcanza teléfonos celulares, consolas de videojuegos ni dispositivos destinados a medios digitales.

La exención de impuestos en Florida aplica tanto a compras en tiendas físicas como a pedidos en línea Imagen Freepik

Entre las exclusiones también figuran:

Joyas

Relojes

Paraguas

Pañuelos

Maletas

Maletines

Bolsas para trajes

Servicios de alquiler o reparación de los productos incluidos en las categorías de exención

Las compras efectuadas en parques temáticos, complejos de entretenimiento, aeropuertos o establecimientos de alojamiento público

Cómo funciona la exención para las compras por internet en Florida

Los consumidores que compren mediante un vendedor remoto o una plataforma de mercado también pueden acceder al beneficio. Para ello, el vendedor debe aceptar el pedido entre el 20 de julio y el 20 de agosto y prepararlo para un envío inmediato.

La aceptación puede producirse cuando la empresa asigna un número al pedido realizado por teléfono o cuando confirma una compra por internet mediante un correo electrónico. No se considera envío retrasado cuando la demora se produce por falta temporal de stock o acumulación de pedidos.

La fecha en que el producto llegue al domicilio no modifica la exención si el pedido fue aceptado dentro del período establecido. El pago también puede efectuarse después sin eliminar el beneficio.

Cuándo comienzan las clases en Florida

El calendario escolar 2026-2027 no será idéntico en todos los condados. Según consignó Naples News, de los 67 distritos escolares de Florida, 38 tienen previsto comenzar el lunes 10 de agosto, la fecha más temprana permitida por la legislación estatal.

Florida lanzó la exención de impuestos temporal durante el período de vuelta a clases en las escuelas Departamento de Ingresos de Florida

Entre los distritos que iniciarán ese día se encuentran Broward, Hillsborough, Palm Beach y Duval. Por otro lado, Orange y Pinellas tienen programado el comienzo para el martes 11 de agosto, mientras que Miami-Dade lo hará el jueves 13 de agosto.