El plan de EE.UU. para transformar la Luna en una “gasolinera”: qué recursos esconde el satélite

En medio del entusiasmo generado por el exitoso lanzamiento de Artemis II desde Estados Unidos, un legislador reveló que la misión es solo el principio de un plan más ambicioso. Según sus declaraciones, el gobierno norteamericano planea transformar la Luna en una “gasolinera” para aprovechar los recursos que ofrece.

Los recursos de la Luna por los que EE.UU. tendría un plan para transformarla en “gasolinera”

Desde distintas partes del mundo se pudo observar el pasado miércoles 1° de abril el lanzamiento de Artemis II, la misión que servirá a los astronautas de la NASA como paso previo a un nuevo alunizaje.

Mientras los focos apuntan a esta operación, el representante Mike Haridopolos, republicano por Florida, explicó el plan que tiene el gobierno para transformar al satélite natural en una “gasolinera”.

La Luna cuenta con muchos recursos que podrían ser útiles para los planes del gobierno de EE.UU. NASA

“En la Luna hay diferentes tipos de minerales, y eso podría permitirnos reducir algunos de los costes de creación de fuentes de energía más potentes, y en general, creemos que esto podría ser una gasolinera para el espacio”, declaró Haridopolos a The New York Post.

El legislador también preside el Subcomité de Espacio y Aeronáutica de la Cámara de Representantes. Esta sección tiene jurisdicción sobre la política espacial civil, la investigación aeronáutica y la supervisión de la Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

En ese sentido, Haridopolos agregó que “es realmente difícil salir de la atmósfera terrestre”, por lo que establecer una base será crucial para optimizar la exploración del espacio exterior.

“Una vez fuera de la atmósfera, será mucho más fácil impulsarse hacia el espacio profundo”, remarcó.

A su vez, el presidente del subcomité abordó las futuras misiones astronómicas. “Creo que dentro de un par de años volveremos a ver a los astronautas en la Luna intentando restablecer no solo esa base, sino también investigar el helio-3 (un isótopo presente en el suelo lunar)“, señaló el congresista.

De acuerdo con sus palabras, este es un recurso clave para la propulsión.

“El helio-3 es un isótopo que se puede obtener de la Luna y que ayuda a crear la fusión nuclear; sin embargo, es un producto muy caro de adquirir en la Tierra. Hay muchísimo de esto en la Luna”, detalló.

El gasto del gobierno de EE.UU. en Artemis II para llegar a la Luna

La misión Artemis II, cuyo lanzamiento fue transmitido el miércoles, tendrá una duración de 10 días. Incluirá un sobrevuelo alrededor de la Luna, crucial como fase previa al alunizaje.

El proyecto fue cuestionado por muchas personas por su elevado costo. Debido a los problemas técnicos que afectaron al programa de cohetes superpesados ​​Space Launch System, que no es reutilizable como el Starship de SpaceX, algunos críticos sostienen que es imperioso cancelarlo.

Los astronautas del programa de EE.UU. denominado Artemis II, cuestionado por muchas personas por su elevado costo Chris O'Meara - AP

No obstante, la voluntad del gobierno de EE.UU. se mantiene firme. “No es un costo insignificante, así que lo reconocemos. Vamos a seguir usando el SLS hasta que un reemplazo esté listo para ponernos en la posición necesaria para orbitar la Luna y otros mundos potenciales”, aseguró.

Además, enfatizó el objetivo del gobierno de reducir los costos. “Siempre estamos buscando motores mejores, más baratos y más eficientes”, afirmó.

De vuelta a la Luna: cuándo realizarán un nuevo alunizaje los astronautas de EE.UU.

Luego del éxito de la misión no tripulada Artemis I en 2022, el vuelo de prueba de Artemis II se convirtió en el primero de la NASA con tripulación a bordo del cohete SLS y la nave espacial Orión.

En este caso, el objetivo primordial es comprobar que los sistemas de soporte vital de Orion están listos para mantener a la tripulación en futuras misiones, según indicó la NASA en un comunicado.

Además, también se pondrán a prueba las herramientas de comunicación y navegación para confirmar que están listas para el viaje.

El emotivo video de NASA sobre el despegue de la misión Artemis II

En su recorrido, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA, por sus siglas en inglés), sobrevolarán la cara oculta de la Luna.

Una vez que Orión y su tripulación rodeen la cara oculta de la Luna, comenzarán el viaje de regreso a casa. Los astronautas también realizarán las siguientes actividades:

Practicar procedimientos de emergencia

Probar el refugio contra la radiación

Participar en experimentos científicos

Realizar observaciones de la Luna desde un punto de vista más cercano al que el ojo humano ha tenido en más de 50 años

Luego, en 2028, la NASA intentará realizar un alunizaje tripulado en el que los humanos pisarán la Luna por primera vez desde 1972. Esto servirá de base para futuras misiones hacia Marte.