El mapa confirmado de la NASA con el eclipse total de sol y el recorrido parcial sobre EE.UU.

El 12 de agosto de 2026, un eclipse total de Sol atravesará el hemisferio norte. En Estados Unidos, la observación será parcial y alcanzará sectores del norte del territorio. La cobertura variará según la ubicación, mientras que otras regiones quedarán fuera del área de visibilidad.

Eclipse solar del 12 de agosto en EE.UU.: qué ciudades tendrán mayor cobertura

Según el mapa de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), difundido por la agencia Associated Press, el recorrido parcial se extenderá desde Alaska hasta Carolina del Norte. La cantidad de Sol que quedará cubierta dependerá del punto exacto desde el que se observe.

En Anchorage, la cobertura máxima llegará al 28%. En Fairbanks alcanzará el 37%, mientras que Juneau tendrá un máximo del 17%.

En la costa este, Nueva York tendrá una cobertura máxima del 9%. En Boston llegará al 16% y en Washington, D.C., al 4%. Detroit tendrá una cobertura de apenas el 3%.

Ninguna de estas zonas quedará dentro de la franja de totalidad. Por eso, quienes estén en territorio estadounidense no experimentarán la oscuridad característica de la fase total.

Mapa de la NASA del eclipse 2026: cómo será la trayectoria de totalidad

Según la trayectoria, la zona de totalidad será mucho más estrecha que el área donde podrá observarse una cobertura parcial.

La franja de totalidad comenzará en el extremo norte de Rusia, avanzará sobre el Ártico y el Atlántico Norte y atravesará Islandia antes de alcanzar España y una pequeña zona del noroeste de Portugal. En otras regiones del hemisferio norte habrá distintos grados de cobertura sin llegar a la fase total.

Cuándo será el punto máximo del eclipse solar de este miércoles y desde dónde observarlo

Eclipse solar 2026: dónde podrá verse el Sol eclipsado durante el atardecer

Una de las particularidades del 12 de agosto será que algunas áreas del oeste de Europa continental y del noroeste de África podrán observar el Sol parcialmente cubierto mientras se acerca al horizonte.

La puesta del Sol mientras la Luna cubre parcialmente el disco solar dará lugar a un atardecer eclipsado, una de las escenas más llamativas asociadas con esta fecha. La experiencia dependerá de las condiciones locales y del momento exacto en que el disco solar desaparezca por el horizonte.

Eclipse total de Sol 2026: cuánto durará la fase de totalidad

La duración de la fase total cambiará según el punto de observación. En la mayoría de los lugares situados dentro de la trayectoria central, será inferior a dos minutos.

En los sitios más favorables, el período podrá extenderse un poco más. Por eso, quienes viajen para observar la totalidad deberán considerar tanto el lugar como el horario preciso en el que la Luna cubrirá por completo al Sol.

El 12 de agosto, un eclipse solar total recorrerá el norte de Rusia, Groenlandia, Islandia y el norte de España (Foto: Canva)

Eclipse solar 2026 en vivo: horario y plataformas de la transmisión de la NASA

La NASA prepara una cobertura especial. La transmisión comenzará a las 13.15 (EDT) y podrá seguirse mediante NASA+, además de los canales oficiales de la agencia en distintas plataformas digitales.

La emisión permitirá seguir el desarrollo del eclipse incluso desde zonas donde no sea visible o solo pueda observarse de forma parcial.

Quienes estén dentro de una zona de observación parcial deberán utilizar protección ocular adecuada. “Mirar directamente al Sol sin protección puede causar lesiones graves en los ojos”, aclaró la entidad en su página web oficial.