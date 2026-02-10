Licencia de conducir en Florida: aprobó el examen en español, la obligaban a repetirlo en inglés, pero un detalle la salvó

En un giro inesperado, Daniela, la mujer que había sido notificada de que debía repetir la prueba para obtener la licencia de conducir en Florida, logró completar el trámite en español y no en inglés, como temía. Esto fue posible gracias a un plazo de transición habilitado por las autoridades estatales, que se comunicaron con ella tras la difusión de su caso.

En inglés: el examen para la licencia de conducir en Florida

Al presentarse en la oficina del recaudador de impuestos de Miami-Dade el jueves 5 de febrero, la mujer fue informada de que debía volver a rendir la prueba, a pesar de haber aprobado el examen de conducir en español.

El recaudador de impuestos explicó que existía una etapa de transición para quienes tenían turnos previos Captura de NBC

La decisión se apoyó en una disposición del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés), que habilita la selección aleatoria de personas evaluadas por proveedores externos para una nueva instancia obligatoria, sin aviso previo. La norma establece que la licencia solo se entrega tras superar esa evaluación adicional.

Cómo reestablecer la contraseña del DMV

El inconveniente no se agotó en la repetición del examen. La notificación se produjo en la víspera de la entrada en vigencia de la regla del Flhsmv que determinó que, desde el viernes 6 de febrero, todas las pruebas para obtener la licencia de conducir se tomarían exclusivamente en inglés. Además, no había cupos disponibles para rendir ese mismo día. Por ese motivo, la mujer quedaba obligada a enfrentar la evaluación en otro idioma.

En ese momento, Daniela expresó a NBC6 que la situación le resultó “frustrante” y señaló que solo podría completar el trámite “cuando aprendiera inglés”.

Gracias a esa excepción, Daniela volvió a presentarse y aprobó nuevamente en español Captura de NBC

El período de gracia que destrabó el trámite

Luego de difundirse el caso, la oficina del recaudador de impuestos contactó a Daniela y le comunicó que existía una etapa de transición, informó en una nueva nota NBC Miami. Las personas que habían solicitado turno antes del 6 de febrero podían rendir el examen en el idioma originalmente previsto.

A causa de esa excepción, Daniela volvió a presentarse y aprobó nuevamente la evaluación en español. De ese modo, pudo recibir finalmente su licencia de conducir.

Tras volver a rendir la prueba, celebró el resultado y dijo ante el medio citado: “¡Aprobé! Sabía que podía aprobarlo de nuevo porque estudié y tomé un curso de cuatro horas. Pero si el examen hubiera sido en inglés, probablemente habría reprobado”.

La joven explicó que comprende la necesidad de adaptarse a “un nuevo lugar y aprender inglés”. Sin embargo, señaló que mantener una conversación no equivale a responder preguntas extensas en una evaluación. Por ese motivo, afirmó que “no tenía confianza”.

Tras aprobar, celebró el resultado y reconoció que en inglés probablemente no habría superado la prueba Captura de NBC

¿Qué dicen las autoridades sobre la extensión del examen en español?

Desde la oficina del recaudador señalaron a NBC Miami que las personas que no obtuvieron turno antes del cambio normativo deben comenzar a estudiar en inglés, aun cuando asistan a una escuela de manejo externa.

No obstante, el recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, informó en su sitio web oficial que se habilitó un período de transición limitado de 60 días para los conductores que habían programado sus citas antes del 6 de febrero de 2026. Durante ese plazo, que se extiende hasta el 31 de marzo, los usuarios elegibles pueden completar tanto el examen teórico como el práctico en inglés o en español, según el idioma originalmente seleccionado al solicitar el turno.

Las críticas de la ACLU a la medida de ofrecer los exámenes solo en inglés

El gobernador Ron DeSantis había celebrado públicamente la medida impulsada por el Flhsmv. En un mensaje difundido en redes sociales el 31 de enero, sostuvo que se trata de “una buena reforma” y afirmó que exigir exámenes de conducir solo en inglés resulta necesario porque “había que saber leer las señales de tránsito”.

Pese a haber aprobado en español, le informaron que debía repetir la prueba por una selección aleatoria del sistema Captura de NBC

En contraste con el mandatario, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) cuestionó la medida en un comunicado difundido por WINK News. La organización afirmó que la decisión de administrar los servicios de licencias de conducir solo en inglés constituye “una barrera dañina e innecesaria” que impacta de forma desproporcionada en comunidades migrantes y en personas con dominio limitado del idioma.

La ACLU sostuvo que el acceso a una licencia de conducir “no es un lujo”, sino un requisito esencial para la vida diaria, como “ir al trabajo, llevar a los hijos a la escuela, asistir a turnos médicos y cubrir necesidades básicas”. Además, advirtió que esta política “no aumenta la seguridad ni la eficiencia”, sino que “incrementa las dificultades y profundiza la desigualdad”.

La organización también señaló que “el 30% de los hogares en Florida habla un idioma distinto del inglés”, por lo que la decisión tendrá “consecuencias amplias para millones de familias”. En ese sentido, afirmó que el gobierno estatal debería garantizar servicios accesibles y evitar “usar el idioma como una herramienta de exclusión”.