Nueva licencia de conducir en Florida y el detalle que hace que sea imposible falsificarla

Florida comenzó a emitir un nuevo diseño de la licencia de conducir y tarjeta de identificación que suma características de seguridad que harán prácticamente imposible falsificarlas. El modelo reemplazará progresivamente al anterior.

Así es la nueva licencia de conducir de Florida

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés) ya comenzó a emitir el nuevo documento en los centros de servicio de todo el estado. El diseño reemplazará progresivamente al anterior y los conductores recibirán la nueva credencial cuando deban renovar su licencia o realizar determinados trámites que requieran la emisión de una tarjeta actualizada.

Así se ve el nuevo diseño de la licencia de conducir en Florida FLHSMV

El nuevo modelo incorpora diferentes características destinadas a reforzar la seguridad del documento y dificultar su alteración o reproducción fraudulenta.

Uno de los detalles más particulares aparece en la parte superior derecha de la tarjeta. Dentro de la estrella que identifica al documento como Real ID se encuentra un pequeño caimán, uno de los símbolos más reconocibles de Florida.

El frente también incluye el Castillo de San Marcos, ubicado en St. Augustine y considerado el fuerte de mampostería más antiguo de Estados Unidos continental. La imagen de una naranja forma parte del diseño de la palabra “Florida”, mientras que un manatí aparece en otra zona de la credencial.

En la parte posterior, el diseño hace referencia a la Space Coast. Allí aparece el transbordador espacial Discovery, que completó 39 misiones y pasó 365 días en el espacio antes de realizar su último aterrizaje en Florida, el 9 de marzo de 2011.

Qué medidas de seguridad incluye la nueva licencia de Florida

Según informó el FLHSMV, entre las características de seguridad asociadas a las licencias de Florida se encuentran:

Elementos táctiles : pueden identificarse al tocar determinadas zonas de la tarjeta.

: pueden identificarse al tocar determinadas zonas de la tarjeta. Tinta ultravioleta : permite comprobar componentes específicos mediante una fuente de luz.

: permite comprobar componentes específicos mediante una fuente de luz. Mecanismos adicionales para verificar datos .

. Elementos ópticamente variables: diseñados para dificultar la reproducción del documento.

Los cuatro encabezados de las nuevas licencias e identificaciones en Florida FLHSMV

El organismo también incorporó elementos gráficos que funcionan como características de seguridad. Entre ellos se encuentra la imagen del sello estatal integrada en el diseño de la nueva credencial.

La tarjeta tiene además diferentes designaciones para identificar determinadas condiciones o autorizaciones. Entre ellas figuran las correspondientes a veteranos, donantes de órganos, personas sordas o con dificultades auditivas y personas con discapacidades del desarrollo.

También mantiene las designaciones de por vida para determinadas licencias relacionadas con actividades como la caza, la pesca, la navegación y otras actividades deportivas.

Nueva licencia de conducir en Florida: cuándo hay que cambiar el documento

Los conductores que tengan una licencia o tarjeta de identificación vigente no necesitan reemplazarla inmediatamente por el nuevo modelo.

Las credenciales actuales son válidas hasta su vencimiento y serán retiradas progresivamente. El nuevo diseño se entregará cuando corresponda renovar el documento o cuando el conductor realice un trámite que requiera la emisión de una nueva credencial, como determinados cambios de nombre o domicilio.

El diseño está disponible en los centros de servicio de Florida desde el 30 de septiembre. Se espera que las solicitudes a través de MyDMV Portal estén disponibles durante los primeros días de noviembre.

La nueva licencia mantiene además una característica para los menores de 21 años. Un recuadro rojo indica la fecha en la que el conductor cumplirá 21 años.