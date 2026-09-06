Labor Day 2026: qué supermercados abren y cuáles cierran durante el feriado en Florida

El feriado del Día del Trabajo de 2026 (Labor Day) altera la rutina habitual de compras y servicios en todo Florida. Durante esta jornada festiva, la mayoría de los comercios abrirá al público, pero varias entidades ajustarán sus horarios o cerrarán sus puertas.

Supermercados que estarán abiertos durante el Labor Day 2026 en Florida

La atención comercial durante el Labor Day 2026 variará según la política de cada cadena de tiendas en el Estado del Sol. De acuerdo con Tallahassee Democrat, las cadenas de supermercados que estarán abiertas son:

Publix abrirá con horario normal en Florida durante el feriado del Labor Day 2026 Google Maps

Publix (sus sucursales del estado funcionarán en horario habitual).

Walmart

Target

Trader Joe’s

Whole Foods

Winn-Dixie

Sprouts

Sam’s Club

BJ’s Warehouse

Aldi (opera con horario reducido según la sucursal).

Sin embargo, se recomienda verificar los horarios específicos de las tiendas más cercana en sus respectivos canales oficiales, ya que podrían sufrir modificaciones con respecto a su franja habitual.

Por otro lado, la cadena Costco permanecerá cerrada durante toda la jornada. Cada una de sus sucursales a lo largo de Estados Unidos adoptará la misma medida.

A pesar de ello, las grandes cadenas de autoservicio estarán disponibles y ofrecerán abastecimiento durante todo el fin de semana. Cabe aclarar que algunos servicios de farmacia o panadería pueden modificar sus horarios de atención presencial.

Costco cierra todos sus locales por el Labor Day, a diferencia de otros como Wallmart y Aldi Imagen generada con IA

Situación de bancos, restaurantes y otros establecimientos

Las entidades bancarias y las oficinas públicas no prestarán atención presencial durante el Labor Day 2026 en Florida, por tratarse de un feriado federal. De acuerdo con Tallahassee Democrat, las sucursales bancarias permanecerán cerradas, aunque la red de cajeros automáticos y la banca digital funcionarán con normalidad.

Por su parte, las escuelas de los 67 condados del estado suspenderán sus actividades lectivas durante toda la jornada. Los estudiantes y el personal docente disfrutan de un día de descanso obligatorio dentro del calendario escolar.

Asimismo, el servicio postal interrumpirá la entrega de correspondencia habitual en toda la región. Las oficinas de correo reanudarán la atención al público y el reparto de paquetes el día siguiente.

No obstante, la mayoría de los restaurantes y cadenas de comida rápida abrirán sus puertas para atender la demanda. Los establecimientos independientes pueden operar con horarios especiales o cerrar sus instalaciones.

En cuanto a las tiendas minoristas y los centros comerciales, también recibirán compradores en sus horarios habituales durante el próximo lunes. Muchas marcas aprovecharán el feriado para lanzar promociones especiales y descuentos de temporada.

Cuándo se celebra el Labor Day 2026 en Florida

El Día del Trabajo se celebra en Florida el primer lunes de septiembre de cada año, por lo que en 2026 la fecha corresponde al 7 de septiembre. La jornada es un feriado remunerado tanto a nivel federal como estatal.

La festividad nació a finales del siglo XIX para honrar el movimiento obrero y sus aportes. El objetivo principal consiste en reconocer la contribución de los trabajadores a la prosperidad del país.

El origen histórico remite a las luchas sindicales por mejores condiciones laborales y jornadas de trabajo fijas. Con el tiempo, la conmemoración se consolidó como una fecha de descanso nacional.

Además de su significado histórico, la fecha representa el final no oficial de la temporada de verano.