Ley firmada por DeSantis: Florida podrá usar publicaciones en redes sociales para demostrar vínculos

En Florida entrará en vigor una ley, firmada por Ron DeSantis, para combatir el crimen organizado en la era digital. El estado modernizará los métodos para identificar a miembros de pandillas criminales con criterios adaptados a la tecnología actual, principalmente a través de redes sociales.

Redes sociales como criterio de identificación: qué cambiará con la nueva ley en Florida

La ley HB 429 permite que las autoridades utilicen publicaciones en redes sociales para vincular a individuos con grupos criminales. La disposición establece que una persona será clasificada como miembro de una pandilla si admite su pertenencia en una plataforma en línea.

La actividad en redes sociales como TikTok podrá ser utilizada como una prueba para identificar a personas en Florida que se vinculen a bandas criminales Kiichiro Sato - AP

El texto también sanciona el uso de lenguaje relacionado con pandillas en redes sociales para promover actividades delictivas. La ley define este léxico como cualquier declaración digital que use códigos, terminología o símbolos de organizaciones criminales.

El gobernador DeSantis firmó oficialmente esta legislación el 16 de junio. Su entrada en vigor está programada para el próximo 1° de octubre.

Esta integración del espacio virtual busca cerrar brechas legales que, según el texto de la norma, los delincuentes aprovechan en la actualidad. Las declaraciones en internet tendrán el mismo peso jurídico que las admisiones presenciales ante la justicia del Estado del Sol.

Otros criterios para establecer vínculos con organizaciones criminales en Florida

La normativa establece que un individuo es miembro de una pandilla si cumple con al menos dos de los criterios detallados. Ahora se agrega la posibilidad de que un cónyuge que conviva con el sujeto proporcione la identificación necesaria para el registro.

La ley reduce de cuatro a dos la cantidad de veces que una persona debe ser observada con miembros conocidos. Este cambio facilita la identificación de individuos involucrados en círculos criminales de manera más rápida por parte de la policía, según presenta la ley.

Las redes sociales se suman a los criterios tradicionales en Florida para detectar a personas vinculadas a las actividades criminales, como la vestimenta o los tatuajes Oficina del gobernador de Florida

Asimismo, se mantienen los criterios tradicionales que se utilizan para identificar a estas personas, como:

Usar vestimenta específica.

Realizar señas propias de estas agrupaciones.

Llevar tatuajes que identifiquen a una banda criminal.

En ese sentido, cualquier comunicación que indique afiliación o acepte responsabilidad por crímenes del grupo será prueba suficiente ante un juez. La ley garantiza que un solo acto que cumpla varios criterios satisfaga los requisitos legales del estatuto.

Impacto de la nueva ley en el sistema penal y vigilancia carcelaria de Florida

La pertenencia a una pandilla criminal funcionará como un factor agravante en casos de delitos capitales. Esto permite que el sistema judicial aplique sentencias de muerte o cadena perpetua con mayor severidad bajo estos términos.

La legislación otorga facultades nuevas a los centros de detención municipales y de los condados floridenses. Estas instalaciones podrán designar personal para evaluar el estatus de pandillero de cada interno bajo los nuevos criterios legales.

El nuevo paquete de leyes firmado por Ron DeSantis

Asimismo, los funcionarios deben transmitir periódicamente la información recolectada a las agencias de la ley correspondientes. El objetivo central es identificar a quienes reclutan y organizan estructuras criminales dentro de las prisiones.

Con estas herramientas, el estado busca reducir la influencia de las bandas en la sociedad civil. Las autoridades locales contarán con un respaldo legal más abarcativo para perseguir el crimen organizado.