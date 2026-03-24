Ron DeSantis contra la IA en Florida: pide sancionar a estudiantes y maestros que la usen en las escuelas

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, volvió a pronunciarse sobre el uso de Inteligencia Artificial (IA) en el sistema educativo y planteó que los estudiantes que deleguen en estas herramientas una parte sustancial de sus trabajos deben recibir sanciones. Al mismo tiempo, cuestionó el uso de detectores automáticos que puedan señalar por error a alumnos que entregaron producciones propias.

Qué dijo Ron DeSantis sobre la inteligencia artificial en las escuelas

La posición del gobernador aparece en un momento en que el uso de IA en educación ocupa un lugar creciente en las discusiones sobre evaluación, autoría de trabajos y control académico.

Ron DeSantis abrió el debate sobre la utilización de la IA en las escuelas X @RonDeSantis

En el mensaje difundido en redes sociales, DeSantis no rechazó de manera total la existencia de estas tecnologías, pero sí remarcó que su utilización dentro de las aulas y en las tareas escolares plantea problemas que requieren reglas.

“Hay dos caras de la moneda. Por un lado, están los estudiantes que intentan que la IA sustituya su propio trabajo sustancial. Y los profesores deberían penalizar esto”, dijo el mandatario en X.

Y agregó: “Por otro lado, no se puede permitir que los estudiantes realicen el trabajo y luego sean detectados por una aplicación de IA defectuosa. En ese caso, el profesor que utilice una aplicación fraudulenta debería ser penalizado”.

Con esa doble referencia, el mandatario republicano ubicó la discusión en dos planos:

El de la responsabilidad estudiantil

El de la responsabilidad docente

Según su criterio, el problema no se resuelve solo con castigar a quien usa inteligencia artificial para hacer una tarea, sino también con evitar que una aplicación inexacta afecte a estudiantes que no incurrieron en esa práctica.

El debate por los detectores de IA y las acusaciones erróneas

Uno de los puntos que más se repite en la discusión sobre inteligencia artificial y educación en Florida es el de los detectores automáticos de texto. Estos sistemas son usados por algunos docentes e instituciones para intentar determinar si un trabajo fue producido por una persona o por una herramienta generativa. El problema planteado en este caso es que esos programas pueden cometer errores.

“Otra aplicación inútil y de mala calidad”, señaló DeSantis en una publicación de X en relación con la herramienta ZeroGPT, un detector de IA a menudo utilizado para detectar escritos generados por inteligencia artificial.

Ron DeSantis enfrenta la utilización de la IA en las escuelas de Florida Charlie Neibergall / Europa Press

La propuesta de DeSantis para regular la IA en Florida

Las declaraciones sobre estudiantes y profesores se enmarcan dentro de una postura más amplia del gobernador sobre el desarrollo y el uso de inteligencia artificial en Florida. En diciembre de 2025, DeSantis presentó una propuesta legislativa orientada a crear una Carta de Derechos de los Ciudadanos frente a estas tecnologías.

El proyecto SB 482 buscaba:

Establecer límites para el uso de datos personales

para el uso de datos personales Fijar reglas sobre privacidad y seguridad

sobre privacidad y seguridad Restringir determinadas aplicaciones de IA tanto en el sector público como en espacios vinculados con menores de edad

Entre sus ejes figuraban controles sobre herramientas desarrolladas por entidades conectadas con países considerados de interés para la política estatal, además de restricciones sobre el uso de la imagen de las personas sin consentimiento.

También incluía disposiciones para impedir que sistemas automatizados ofrezcan servicios reservados a profesionales de la salud mental, así como regulaciones vinculadas con contenido explícito generado sin autorización.

En relación al sistema educativo, el proyecto legislativo fijaba pautas concretas para el acceso y uso de herramientas de IA por parte de alumnos. El texto establecía, por ejemplo, que las escuelas no podrían proporcionar acceso a herramientas instruccionales de inteligencia artificial a estudiantes antes de sexto grado, salvo en casos puntuales.

Además, la propuesta exigía que los padres fueran notificados antes de que una escuela entregara credenciales de acceso a plataformas educativas con inteligencia artificial. Esa comunicación debía explicar el propósito pedagógico de la herramienta.

A su vez, las familias tendrían derecho a rechazar el uso de IA por parte de sus hijos dentro de la institución.

Las claves de la ley sobre IA que propuso el gobernador de Florida, Ron DeSantis X @GovRonDeSantis

Qué pasó con el proyecto de ley SB 482 en 2026

Aunque la propuesta legislativa avanzó durante su tratamiento, no llegó a convertirse en ley. El historial del proyecto indica que la iniciativa SB 482 quedó finalizada sin aprobación tras fracasar en su última etapa procesal dentro de la Legislatura de Florida.

Antes de ese desenlace, el texto había mostrado avances. El 4 de marzo de 2026, el Senado de Florida lo aprobó con 35 votos a favor y 2 en contra. Luego fue enviado a la Cámara de Representantes el 5 de marzo de 2026.

También había recibido respaldo en comités clave, como Comercio y Turismo, donde obtuvo votos favorables durante enero y febrero de ese mismo año.

Sin embargo, el expediente terminó con el estado legislativo denominado “Died in Messages” el 13 de marzo de 2026 en la Cámara de Representantes. En la práctica, eso significa que, aunque el Senado completó su parte del trámite y remitió el proyecto a la otra cámara, esta última no lo resolvió antes del cierre del período de sesiones. Por ese motivo, la propuesta no entró en vigencia.