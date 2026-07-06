Noticias de Florida: Ron DeSantis brinda detalles sobre la ley antiterrorismo HB 1471 que entró en vigor el 1° de julio

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la puesta en marcha de la ley HB 1471, una norma que, según la administración estatal, dota al estado de nuevas herramientas para identificar, designar y combatir organizaciones terroristas dentro de su jurisdicción. La legislación entró en vigor el 1° de julio.

Florida pone en marcha la ley HB 1471 contra organizaciones terroristas

De acuerdo con un comunicado oficial difundido por la oficina del gobernador Ron DeSantis, la entrada en vigor de la HB 1471 representa la primera aplicación de las facultades que el estado aprobó este año para combatir organizaciones consideradas terroristas.

El nuevo paquete de leyes firmado por Ron DeSantis

En ese contexto, DeSantis recordó que en diciembre pasado firmó una orden ejecutiva destinada a eliminar la influencia de ideologías radicales y organizaciones terroristas dentro del estado.

Según expresó, la nueva ley fortalece esas acciones al incorporarlas de manera definitiva al marco legal de Florida, al tiempo que, según afirmó, mantiene la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos.

HB 1471 crea un procedimiento formal para designar organizaciones

Según el texto de la ley HB 1471 , la principal novedad consiste en la creación de un procedimiento permanente para que Florida pueda declarar organizaciones terroristas tanto nacionales como extranjeras.

, la principal novedad consiste en la creación de un permanente para que pueda tanto nacionales como extranjeras. La legislación establece que el jefe de Seguridad Nacional del Florida Department of Law Enforcement (FDLE, por sus siglas en inglés) podrá recomendar la designación de una organización cuando se cumplan determinados requisitos. Posteriormente, el gobernador y el gabinete estatal deberán aprobar o rechazar esa recomendación con una votación por mayoría.

del (FDLE, por sus siglas en inglés) podrá de una organización cuando se cumplan determinados requisitos. Posteriormente, el gobernador y el gabinete estatal deberán esa recomendación con una votación por mayoría. Una vez aprobada la designación, deberá publicarse en el Florida Administrative Register , momento a partir del cual comenzarán a regir los efectos legales previstos por la norma.

en el , momento a partir del cual los efectos legales previstos por la norma. La ley también contempla la posibilidad de que la organización afectada solicite una revisión judicial de esa decisión y establece un procedimiento para pedir después la eliminación de la designación.

solicite una de esa decisión y establece un procedimiento para pedir después la eliminación de la designación. Además, el texto dispone que el Chief of Domestic Security deberá mantener un listado actualizado de todas las organizaciones designadas y revisarlas al menos una vez cada cinco años para determinar si aún cumplen los criterios establecidos por la legislación.

La ley firmada por DeSantis que entra en vigor en julio de 2026

Ron DeSantis anuncia las primeras organizaciones que serán designadas

Según el comunicado difundido por la oficina del gobernador, la administración estatal anunció la intención de designar inicialmente a las siguientes organizaciones bajo la nueva legislación:

Council on American-Islamic Relations (CAIR)

Muslim Brotherhood

Antifa

Además, el gobierno informó que recibió recomendaciones para incorporar más de 90 organizaciones terroristas extranjeras reconocidas a nivel federal. Entre las mencionadas se encuentran:

Cartel de Sinaloa

Tren de Aragua

Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)

Cartel del Noreste

Cartel del Golfo

El comunicado aclara que estas designaciones adquirirán fuerza legal únicamente después de ser confirmadas por el gabinete estatal.

Florida prohíbe el uso de fondos públicos para organizaciones designadas

El comunicado oficial explica que una de las consecuencias más importantes de la HB 1471 será la prohibición de utilizar recursos públicos para beneficiar a organizaciones declaradas terroristas.

Entre las principales restricciones previstas por la ley figuran:

Los organismos estatales y locales no podrán otorgar financiamiento público ni contratos a organizaciones designadas.

Las instituciones financiadas con fondos públicos no podrán utilizar recursos para apoyar o promover esas organizaciones.

Los gobiernos estatales y locales tampoco podrán aceptar fondos provenientes de esas entidades, salvo las excepciones previstas expresamente por la legislación.

Las organizaciones designadas podrán ser objeto de disolución administrativa cuando se cumplan las condiciones establecidas por la ley.

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La ley HB 1471 incorpora nuevos delitos y sanciones penales

El texto legal modifica diversas disposiciones del Código Penal de Florida para incorporar el concepto de organización terrorista nacional y ampliar las sanciones relacionadas con actividades vinculadas al terrorismo.

Entre otras medidas, la ley establece como delitos:

Proporcionar deliberadamente apoyo material o recursos a una organización terrorista designada.

Recibir entrenamiento de tipo militar de una organización terrorista y utilizar ese entrenamiento con fines ilícitos.

Integrar voluntariamente una organización terrorista y actuar bajo su dirección con la intención de favorecer actividades ilegales.

Brindar personal o colaborar directamente con organizaciones terroristas bajo su control.

La norma también prevé diferentes niveles de sanciones penales, según la gravedad de la conducta y de si las acciones provocan lesiones graves o la muerte de otras personas.