Liudmila Marcelo, abogada de inmigración en Miami: “Si su hora de corte es a las 8 u 8.30, debe estar allí a las 6 o 6.30”

En Florida, los casos migratorios se acumulan en las cortes, por lo que es importante contar con tiempo de sobra para las citas establecidas por las autoridades. La abogada experta en inmigración en Miami, Liudmila Marcelo, explicó que los retrasos imprevistos pueden llevar a una persona a no entrar a tiempo a la sala del tribunal y puso un ejemplo concreto: “Si su hora de corte es a las 8 u 8.30 hs, debe estar allí a las 6 o 6.30 hs”.

Corte de inmigración de Miami: por qué Liudmila Marcelo recomienda llegar hasta dos horas antes

Debido a la alta carga de casos acumulados en Florida, acudir a la cita en la corte es crucial para garantizar el correcto progreso judicial, y esto implica llegar con tiempo el día estipulado. En una entrevista con Tania Costa, Marcelo relató la importancia de la puntualidad. Según explicó, citada por Cuba Headlines, llegó a una audiencia en Miami a las 7.30 hs y se encontró con el estacionamiento del edificio completamente lleno.

La abogada experta en inmigración Liudmila Marcelo resaltó la importancia de llegar a tiempo a las audiencias en las cortes de Miami Fotomontaje realizado con IA

“La fila de gente se extendía hasta un hotel cercano; es increíble la cantidad de gente que hay”, expresó. La acumulación de personas en los tribunales se debe a la cantidad inusual de casos pendientes que existen en la ciudad del Estado del Sol.

“Ayer, por ejemplo, fue terrible; la sala estaba abarrotada de gente, casi desbordada, debido a las numerosas audiencias magistrales que se estaban celebrando, y el tribunal simplemente no da abasto”, señaló un juez del tribunal.

Durante una audiencia esa misma jornada, el juez le dijo a un abogado que esperaría al cliente al entender que probablemente estaría retrasado por la cantidad de personas en el lugar.

Al respecto, Marcelo remarcó: “Si su comparecencia ante el tribunal es a las 8 o 8.30 hs, no cuente con llegar a las 7.30 hs. Debe intentar estar allí a las 6 o 6.30 hs o se encontrará con una cola interminable y corre el riesgo de no entrar a tiempo a la sala del tribunal”.

Las cortes de inmigración están saturadas, con una acumulación de 137.373 casos pendientes en Miami-Dade (la cifra más alta de EE.UU.) Imagen generada con Inteligencia Artificial

Miami-Dade lidera EE.UU. en residentes con casos migratorios pendientes

La congestión responde a que la corte de Miami-Dade tenía 137.373 residentes con casos de deportación pendientes en las cortes migratorias a fines de junio de 2026, la cifra más alta entre los condados del país norteamericano a fines de junio de 2026, según datos del portal del Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés).

Para abordar esta demora, las autoridades comenzaron a celebrar “mega audiencias masivas” donde se programan más de 100 casos simultáneamente. Pese al objetivo de la medida, esto finalmente satura las salas y genera el riesgo de que las personas no logren ingresar a tiempo, lo que puede resultar en órdenes de deportación en ausencia.

Los consejos para reconocer una estafa relacionada con casos de inmigración

Corte de inmigración de Miami: qué se sabe del cambio en las audiencias presenciales desde el 8 de septiembre

Junto con las audiencias masivas, a partir del 8 de septiembre, la corte de Miami eliminará por completo las audiencias virtuales por WebEx para inmigrantes no detenidos. Esto obligaría a realizar todas las sesiones de forma estrictamente presencial.

De acuerdo con el medio local Cuba en Miami, la modificación afectaría tanto a las audiencias preliminares, conocidas como Master Calendar, como a las audiencias individuales o de fondo.

Si bien los abogados de la zona confirmaron el cambio, la web de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) aún mantiene enlaces de WebEx. Al respecto, advierte que cuando una persona no sabe si su audiencia será presencial o por internet debe comunicarse directamente con el tribunal encargado de su expediente.