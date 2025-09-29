Malas noticias en Florida: piden eliminar un programa que beneficiaba a miles de familias latinas

Las familias latinas del condado de Broward, en Florida, podrían perder un programa que tiene un enfoque educativo y de potenciar el liderazgo en la comunidad. Una carta del Departamento de Educación de Estados Unidos (DOE, por sus siglas en inglés) exigió a las escuelas públicas de la zona que finalicen su vínculo con la organización Latinos in Action (LIA).

Por qué el DOE quiere eliminar este apoyo a las familias latinas de Broward

La organización coopera con 44 escuelas intermedias y secundarias públicas del condado de Florida y se situó en el foco del gobierno federal. En una carta, la Oficina de Derechos Civiles del DOE pidió al superintendente de Broward, Howard Hepburn, que ponga fin al vínculo con LIA dado que considera que su programa es “discriminatorio”, según detalló NBC Miami el jueves 25 de septiembre.

El DOE pidió a las escuelas públicas del condado de Broward que finalice su vínculo con LIA latinosinaction.org

“En primer lugar, Latinos in Action parece estar organizado explícitamente en torno al concepto de etnicidad latina”, señaló la carta que el organismo gubernamental envió al representante de las escuelas del condado de Broward. Y añadió: “Por ejemplo, no está disponible para estudiantes negros, blancos o asiático-americanos”.

En diálogo con el medio mencionado, la presidenta de la junta escolar, Debbi Hixon, puntualizó que el DOE no se comunicó con las escuelas públicas del condado de Florida previo al escrito.

La organización se fundó en 2001 y está presente en 16 estados de EE.UU. latinosinaction.org

En tanto, el Departamento de Educación otorgó un plazo de cinco días, a partir del jueves pasado, para que el distrito escolar cumpla con la solicitud expresada de cara al semestre de primavera. De lo contrario, indicó que se podría recortar una subvención destinada a las escuelas magnet de alrededor de 30 millones de dólares.

La reacción de Latinos in Action ante el pedido del gobierno de EE.UU.

LIA fue fundado en 2001 por el docente José Enríquez y actualmente opera en 16 estados. Según detalló en su página web oficial, la organización tiene un enfoque “basado en los recursos para reducir la brecha de graduación y oportunidades para todos los estudiantes”. Asimismo, señaló que su objetivo final es “empoderar a los jóvenes para que lideren y fortalezcan sus comunidades” a través de la formación universitaria y profesional.

Rebecca Thompson, miembro de la junta escolar, expresó al medio mencionado su reacción sobre que la carta enviada por el DOE apuntara contra un enfoque discriminatorio. “A todos los estudiantes se les permite tomar estos cursos electivos de liderazgo. No es discriminatorio”, aseveró.

El acompañamiento de liderazgo tiene una duración de un año para los estudiantes participantes Instagram/josenriquez21

En tanto, Hixon indicó que planean modificar el curso electivo de LIA y que esto “sea suficiente para satisfacer a los funcionarios en Washington”. Con esta acción, el grupo espera mantener la subvención que recibe para apoyar a las familias latinas en el condado de Broward.

En qué estados hay escuelas que cuentan con el programa de Latinos in Action

La iniciativa, cuya duración es aproximadamente de un año, está presente en escuelas de 16 estados. Según el sitio web de la agrupación, en 2015 recibió el Premio de la Casa Blanca a la Educación Hispana. Los territorios en los que se desarrolla el programa son: