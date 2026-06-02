Resultados prometedores: Argentinos por la Educación destacó la política de alfabetización de Santa Fe como ejemplar

“Ahora tenemos un norte, una orientación que mejora la política educativa a partir de números y datos demostrables”, sintetizó Agustina Lenzi, representante de Argentinos por la Educación, durante una conferencia. Se refería al Plan de Alfabetización Santafesino Raíz, llevado adelante por el gobierno de Maximiliano Pullaro, en particular por el ministro de Educación santafesino, José Goity.

Los dos funcionarios presentaron este lunes los resultados de la segunda Evaluación Santafesina de Lectura, que fue realizada en octubre de 2025. Se evaluó a estudiantes de segundo grado de escuelas públicas y privadas de toda la provincia, alcanzando a un total de 49.000 alumnos, es decir un 97 % de la matrícula provincial de segundo grado.

Los resultados confirmaron una mejora significativa en los aprendizajes: la cantidad de estudiantes que alcanzan los niveles más altos del semáforo lector creció un 22,6 % respecto al año anterior. En paralelo, los niveles críticos descendieron un 10,3%. Además, los alumnos incrementaron en un 16,4 % la cantidad de palabras correctamente leídas por minuto, al pasar de un promedio de 43,2 palabras en 2024 a 50,3 en 2025.

Lenzi destacó el hecho de que el gobierno provincial publique los resultados y los utilice para orientar las decisiones de política educativa: “Que una provincia muestre sus resultados no es algo habitual. Por eso valoramos especialmente este paso que da Santa Fe, porque permite contar con información concreta para orientar las decisiones y mejorar los aprendizajes”, afirmó tras la presentación.

La publicación de resultados educativos depende de una decisión política de cada jurisdicción. “No existe una obligación legal de difundir estos datos. Por eso es tan valioso lo que está haciendo hoy Santa Fe, porque fortalece la transparencia, la rendición de cuentas y el debate público sobre educación”, explicó.

Actualmente, según datos oficiales, el Plan de Alfabetización Santafesino Raíz alcanza a 162.000 estudiantes de primero, segundo y tercer grado; involucra a 9.900 docentes en procesos de capacitación; llega a 1.700 establecimientos educativos; y permitió distribuir 374.000 libros durante 2025, superando los 900.000 ejemplares entregados desde el inicio del programa, en 2024.

La referente de Argentinos por la Educación remarcó también que los datos obtenidos a través del Plan Raíz permiten construir una referencia clara para medir avances y corregir estrategias: “Ahora tenemos un norte, una orientación para mejorar la política educativa a partir de números y datos demostrables. Eso es valioso porque permite verificar avances y tomar mejores decisiones”, sustuvo.

Destacó, además, que los resultados santafesinos muestran que es posible mejorar los aprendizajes en plazos relativamente breves cuando existe una política sostenida y focalizada. “Este plan demuestra que en el corto plazo se pueden mejorar los aprendizajes. Ojalá otras provincias también publiquen sus datos y avancen en el mismo sentido”, agregó.

Una variable decisiva

Entre los datos más relevantes que se desprenden de los resultados del estudio, los referentes del área de Educación de la provincia encontraron una relación directa entre la asistencia escolar y desempeño lector. Los estudiantes que registraron menos de 20 faltas durante el ciclo lectivo alcanzaron un 36,8% de nivel esperado de lectura, mientras que entre quienes superaron las 20 inasistencias ese porcentaje descendió al 22,85%.

A su vez, los niveles críticos de desempeño casi se duplican entre los alumnos con mayor ausentismo: representan el 25,99 % entre quienes faltaron menos de 20 días y ascienden al 46,96 % entre quienes suman más de 20 inasistencias.

Argentinos por la Educación ya había distinguido a la Provincia por sus políticas orientadas a fortalecer la comprensión lectora. “El año pasado entregamos un reconocimiento a Santa Fe por su política de comprensión lectora. Esta evaluación representa un nuevo paso dentro de una estrategia que muestra continuidad, planificación y seguimiento”, recordó Lenzi.