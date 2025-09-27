Sueño americano: son de Venezuela y pasaron de hacer entregas en Doordash a poner su propio “dealer” de autos en Utah

Isabel Aguilar y Alejandro Goitia, ambos oriundos de Maracaibo, encontraron en Salt Lake City, Utah, la oportunidad de reinventarse. Después de iniciar con un trabajo de entrega de pedidos en DoorDash, el matrimonio logró abrir su propio dealer de autos usados.

La pareja atravesó momentos críticos: en una ocasión, por un error del propietario de su vivienda, casi debieron dormir en su vehículo. Isabel había tenido una peluquería en Venezuela y Alejandro vendía repuestos, oficios que les sirvieron de base para dar el salto hacia el rubro automotor en Estados Unidos, según contó el tiktoker Carlos Kabadian.

En el video con el creador de contenido, Jhonatan Olivares, Isabel, actualmente con 22 años, recordó que llegó a EE.UU. con visa de turista hace cuatro años. Una amiga la recibió, pero a las dos semanas le pidió que se fuera y quedó en la calle. “Trabajé en una empresa haciendo tinas de baño, en DoorDash y en limpieza. No tenía días libres porque necesitaba reunir para buscar dónde vivir y pagar mi abogado”, relató.

De un local modesto a un concesionario en Salt Lake City

Su primer dealer fue modesto y funcionó apenas un año. Luego decidieron cerrarlo para abrir un espacio más grande. Isabel explicó en otro video con Olivares que “un concesionario puede facturar entre 200 mil y 250 mil dólares al mes”, aunque aclaró que para alcanzar esa cifra necesitan vender entre 20 y 25 vehículos mensuales. Sin embargo, destacó que esas no son las ganancias netas reales.

Respecto a cuánto verdaderamente gana el dueño de un dealer, su esposo Alejandro, de 24 años, precisó: “Te puede quedar mensualmente entre US$20.000 y US$25.000 (netos), porque hay que descontar inversión, logística y mantenimiento”.

¿Qué autos ofrecen y cuáles prefieren los latinos?

Los autos más buscados por la comunidad latina, según explicó Alejandro a Olivares, son dos clásicos que no pierden vigencia: el Honda Civic y el Toyota Corolla, reconocidos por su durabilidad y bajo costo de mantenimiento.

Sin embargo, el concesionario ofrece alternativas para distintos presupuestos. Entre los más accesibles figuran un Kia Soul 2014 por US$4500 y un Hyundai Elantra 2017 por US$7500. En la gama media destacan opciones como el Volkswagen Passat 2017 con 85.000 km por US$9990 o la Hyundai Santa Fe 2017 All Wheel Drive por US$9000, de acuerdo con lo que muestran en el TikTok de Kabadian.

Los autos preferidos por la comunidad latina son el Honda Civic y el Toyota Corolla

Para quienes buscan modelos más recientes o de mayor capacidad, la oferta incluye una Dodge Durango 2018 de siete pasajeros por US$16.999, “ideal para la temporada de nieve” en Utah, y un Hyundai Sonata 2023, “pensado para compradores que priorizan un vehículo más actual”, aseguran.

¿Qué se necesita para abrir un concesionario de autos usados en EE.UU.?

Cuando Olivares preguntó cómo empezar en este negocio, Alejandro fue claro: “Lo primero es tener la licencia de dealer. Cuesta US$1200”.

Además, explicó que ellos buscan diferenciarse con garantías y planes de pago: “Vendemos nuestros vehículos garantizados. Y podemos ayudarte con la inicial en tu primer vehículo: te damos 30 días para pagarla, con 0% de interés”. A su vez, el CEO de la empresa resume su trayectoria en tres palabras: “perseverancia, dedicación y fuerte trabajo”.