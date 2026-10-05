Es oficial: se confirma la cifra de inmigrantes que podrían ser excluidos de Medicaid en Florida

El sistema de Medicaid comenzó a aplicar nuevas reglas de elegibilidad para determinados inmigrantes, esta modificación surge de la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act, impulsada por Donald Trump. En Florida, el Departamento de Niños y Familias (DCF, por sus siglas en inglés) identificó a cerca de 177 mil personas con estatus regular que podrían quedar fuera de la cobertura.

Florida revisó los casos de beneficiarios inmigrantes de Medicaid

El cambio no está dirigido a la población indocumentada, que ya tenía restringido el acceso al Medicaid regular bajo la normativa federal. La nueva disposición alcanza a personas que cuentan con determinados permisos o categorías migratorias reconocidas por el gobierno estadounidense, pero que dejaron de estar contempladas dentro de los grupos habilitados para recibir fondos federales.

En Florida, el DCF realizó una revisión de los expedientes de beneficiarios mediante registros estatales y federales. El proceso incluyó la utilización del sistema SAVE para comprobar la situación migratoria de quienes recibían Medicaid.

Durante agosto, la agencia envió comunicaciones a personas cuyo estatus no pudo ser verificado automáticamente. Los beneficiarios debían presentar documentación que demostrara que pertenecían a una categoría que continúa incluida dentro de los criterios federales.

Quienes no respondieron al requerimiento o no acreditaron una condición migratoria elegible dejaron de contar con la cobertura al finalizar septiembre. El DCF indicó que responder a la notificación era necesario para determinar si una persona podía continuar dentro del programa.

“Se identificaron que cerca de 177 mil inmigrantes dejarían de cumplir los requisitos para el programa a partir de octubre”, indicó Anna Holaday, portavoz del DCF, según lo retomado por Miami Herald.

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Qué inmigrantes conservan Medicaid

Las nuevas reglas mantienen dentro de la cobertura federal a los residentes permanentes legales, es decir, quienes poseen una green card, además de determinados inmigrantes cubanos y haitianos. También continúan incluidos los ciudadanos de países asociados a los Pactos de Libre Asociación (COFA, por sus siglas en inglés).

Los niños y las mujeres embarazadas que se encuentran regular en EE.UU. pueden conservar la cobertura en los estados que adoptaron las disposiciones correspondientes a la Ley de Mejora de la Salud de los Niños Inmigrantes (Ichia, por sus siglas en inglés). Los residentes permanentes, además, continúan sujetos en general al período de espera de cinco años establecido por la legislación federal, salvo las excepciones previstas.

En cambio, según KFF Health News, refugiados y asilados que todavía no obtuvieron la residencia permanente, personas bajo humanitarian parole, determinados sobrevivientes de violencia doméstica y víctimas de trata con visa T o solicitudes pendientes figuran entre los grupos que dejan de reunir los requisitos para Medicaid financiado con fondos federales.

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Qué ocurre con quienes pierden el beneficio de salud

La modificación también alcanza a personas con suspensión de deportación o remoción y a determinados intérpretes y colaboradores que prestaron asistencia a las Fuerzas Armadas estadounidenses en el extranjero. Para estos grupos, la pérdida de la cobertura regular no significa necesariamente quedar sin ningún tipo de atención médica.

Las personas que ya no cumplen las condiciones para el programa pueden acceder al Medicaid de emergencia cuando reúnen los requisitos correspondientes. Este plan permite cubrir determinadas situaciones médicas urgentes, pero no reemplaza la cobertura integral de la opción regular.

En Florida, organizaciones dedicadas a orientar a las familias expresaron preocupación por posibles cancelaciones derivadas de problemas administrativos. Entre las situaciones mencionadas aparecen cartas que no fueron recibidas, cambios de domicilio o beneficiarios que no comprendieron qué documentación debían presentar.

“Todos estamos preocupados. Creo que el mayor impacto de todo esto es que la gente está confundida”, dijo Scott Darius, director ejecutivo de Florida Voices for Health, a Central Florida Public Media. “El miedo a salir de casa es lo que principalmente los aleja de las cosas que necesitan. Creo que la consecuencia de eso es que la gente enferma más”, señaló.

Katie Roders Turner, directora ejecutiva de Family Healthcare Foundation, también planteó que algunas personas que mantienen las condiciones necesarias podrían perder temporalmente el beneficio si no completan el proceso requerido.

“Hemos identificado algunos casos en los que las familias se han puesto en contacto con nosotros y nos han dicho que vieron que a sus hijos se les suspenderían las prestaciones de Medicaid”, dijo Roders Turner.